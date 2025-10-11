Фурнитура знает, что зима близко: как переключить окно в "режим выживания"

Осень — лучший момент, чтобы проверить состояние пластиковых окон и подготовить их к холодам. Когда температура опускается ниже нуля, даже мелкие неисправности могут обернуться сквозняками, запотеванием и лишними расходами на отопление. Несколько простых действий помогут сохранить тепло и продлить срок службы окон.

Проверьте уплотнители

Резиновые уплотнители по контуру створки — главный барьер на пути холода. Со временем они теряют эластичность, становятся жёсткими и трескаются.

Что делать. Протрите уплотнители мягкой тканью, смоченной в тёплом мыльном растворе, чтобы удалить пыль и грязь. После высыхания нанесите силиконовую смазку — она восстановит эластичность и защитит материал от пересыхания.

"Многие забывают, что уплотнитель — это "живой" материал. Его старение неизбежно, но правильный уход замедляет этот процесс в разы. Никогда не используйте для очистки агрессивную химию или растворители — они уничтожат защитный слой", — пояснила совладелица компании "Окна "Домострой"" Наталья Конкина.

Такую силиконовую смазку можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине — в виде геля или аэрозоля.

Отрегулируйте фурнитуру

Летом створки часто остаются в режиме микропроветривания, а зимой требуется плотное прилегание. Если окно продувает или ручка поворачивается с усилием, пора отрегулировать фурнитуру.

Что делать. На торце створки найдите металлические цапфы — небольшие цилиндры с насечкой. С помощью шестигранного ключа поверните их по часовой стрелке — это переведёт окно в "зимний режим". Так створка будет плотнее прижиматься к раме. Но не перестарайтесь: слишком сильный прижим может повредить уплотнитель.

"Современная фурнитура имеет сезонный режим. "Зимний" прижим плотнее, чтобы сохранить тепло, а "летний" оставляет микропросвет для вентиляции. Перевод между ними занимает пять минут, но экономит до 10% тепла", — отметила Наталья Конкина.

Такая регулировка не требует вызова мастера и выполняется самостоятельно за несколько минут.

Очистите дренажные отверстия

В нижней части оконной рамы есть крошечные отверстия — дренажи. Они выводят влагу наружу после дождя. Если их забьёт пыль или листья, влага начнёт скапливаться внутри профиля, что приведёт к запотеванию и даже обледенению зимой.

Что делать. Откройте створку, найдите отверстия и аккуратно прочистите их кисточкой, ватной палочкой или деревянной шпажкой. Не используйте металлические предметы — можно повредить пластик.

"Чистка дренажей — это как профилактика простуды для окна. Делайте это дважды в год — весной и осенью, и проблем с промерзанием не будет", — добавила Наталья Конкина.

Помойте стёкла с обеих сторон

Чистые стёкла не только украшают вид, но и пропускают больше солнечного света, который помогает естественно согревать помещение.

Что делать. Используйте мягкую губку и средство без абразивов. Лучше выбрать пасмурный день без ветра: прямые солнечные лучи оставляют разводы. После мойки обязательно вытрите стекло и водоотводящие каналы насухо.

"Идеальное время для мойки окон — сухой, пасмурный осенний день. Прямые солнечные лучи быстро высушивают средство, оставляя разводы", — советует Наталья Конкина.

Проверьте упор створок и ручку

Иногда створка "провисает" — из-за постоянного использования петли ослабевают. Это приводит к неравномерному прижиму и сквознякам.

Что делать. Проверьте, не задевает ли створка раму при открывании. Если да — с помощью шестигранного ключа немного подтяните винты на петлях. Смазка петель каплей машинного или силиконового масла избавит от скрипа и продлит срок службы механизма.

Советы шаг за шагом

Снимите москитные сетки — зима для них тяжёлое испытание. Храните в сухом месте. Осмотрите стыки между рамой и стеной: если герметик потрескался, обновите его акриловым составом. Проверьте откосы и подоконник — трещины или щели тоже могут стать источником холода. Очистите фурнитуру и нанесите каплю масла на движущиеся части. Проверьте наличие тяги при закрытом окне — можно поднести зажжённую свечу или зажигалку. Если пламя колышется, значит, где-то щель.

Ошибки и их последствия

Игнорировать уход за уплотнителями → трещины и сквозняки → регулярная смазка силиконовым гелем.

Не перевести фурнитуру в зимний режим → утечка тепла → простая регулировка цапф.

Забыть о дренажах → появление плесени и наледи → чистка раз в сезон.

Мойка в мороз или жару → повреждение стеклопакета → выбирайте умеренную температуру.

А что если…

Окно запотевает зимой. Проверьте вентиляцию и дренажные отверстия. Можно установить микропроветривание.

Появился скрип при открывании. Смажьте петли машинным или силиконовым маслом.

Ручка крутится туго. Нанесите смазку в механизм, проверьте регулировку цапф.

Уплотнитель порвался. Его можно заменить самостоятельно — метраж продаётся в хозяйственных магазинах.

Плюсы и минусы самостоятельного обслуживания

Способ Плюсы Минусы Самостоятельный уход экономия, контроль качества требуется аккуратность Вызов мастера профессиональная настройка, гарантия дополнительные расходы

FAQ

Как часто ухаживать за окнами?

Минимум два раза в год — весной и осенью.

Можно ли использовать WD-40 для смазки?

Нет, она вымывает защитный слой. Лучше силиконовая или тефлоновая смазка.

Что делать, если окно всё равно продувает?

Проверьте прилегание створки и целостность уплотнителя. При необходимости вызовите мастера для точной регулировки.

Как помыть внешнюю сторону окна на высоком этаже?

Используйте швабру с телескопической ручкой и блокирующую систему створки.

Мифы и правда

Миф: пластиковые окна не требуют ухода.

Правда: без ухода резинки трескаются, фурнитура изнашивается, появляются сквозняки.

Миф: фурнитуру нельзя регулировать самостоятельно.

Правда: большинство систем рассчитаны на простую настройку шестигранником.

Миф: смазывать уплотнители нужно только перед зимой.

Правда: делать это стоит дважды в год — весной и осенью.

Интересные факты

При правильной регулировке пластиковые окна способны удерживать до 70% тепла в помещении.

Даже лёгкая пыль на стекле снижает светопропускание на 10-15%.

Средний срок службы уплотнителя при регулярном уходе — до 10 лет.

Осенняя профилактика занимает всего полчаса, но именно она обеспечивает комфорт, тишину и тепло в доме. Подготовленные окна выдержат любые морозы, не требуя дорогостоящего ремонта.