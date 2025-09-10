Какие окна прослужат дольше и сэкономят на отоплении

Выбор оконных рам — задача не только про эстетику, но и про комфорт, долговечность и бюджет. Современные технологии позволяют делать надёжные окна из разных материалов, но у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Пластиковые рамы

Самый распространённый вариант — ПВХ.

Плюсы:

• доступная цена;

• хорошая шумо- и теплоизоляция;

• устойчивость к влаге;

• простой уход.

"Варианты толщины пластика есть самые разные. От экономварианта в 58 мм до более теплоэффективных — 82 и 90 мм", — пояснила совладелица компании "Окна "Домострой"" Наталья Конкина.

Минусы:

• наименьший световой проём;

• со временем могут требовать регулировки;

• внешний вид более стандартный;

• при перепадах температур стеклопакеты иногда трескаются из-за тяжести конструкции.

Современные производители решают часть проблем: можно выбрать любой цвет и фактуру профиля, что делает пластиковые окна универсальными по стилю.

Алюминиевые рамы

Второй по популярности материал — алюминий. Он особенно востребован в панорамном остеклении и общественных зданиях.

Плюсы:

• высокая прочность при малом весе;

• возможность создавать огромные окна без деления на секции;

• устойчивость к перепадам температур;

• изящный, современный внешний вид.

"Если надо застеклить проём площадью 12 метров, то из ПВХ будет две или три секции, а из алюминия — одна большая", — объясняет Наталья Конкина.

Алюминиевые окна бывают "холодные" — для веранд, балконов, теплиц, и "тёплые" — с термовставками, которые обеспечивают изоляцию.

Минусы:

• высокая цена;

• при монтаже больших конструкций может понадобиться спецтехника.

Деревянные рамы

Сегодня встречаются реже из-за дороговизны, но остаются выбором тех, кто ценит экологичность и уют.

Плюсы:

• натуральность и экологичность;

• отличная теплоизоляция;

• эстетика — от классики до современного дизайна.

Минусы:

• чувствительность к влаге и температурным перепадам;

• необходимость регулярного ухода (пропитка, покраска);

• самая высокая цена из трёх вариантов.

"Такие окна самые экологичные и уютные. Их обычно выбирают эстеты, ценители натуральных материалов", — отмечает Наталья Конкина.

Главное

• Если важна цена и практичность — берите пластик.

• Если нужен современный вид и большие окна — лучше выбрать алюминий.

• Если цените экологичность и эстетику — стоит инвестировать в дерево.

В любом случае ключевым фактором остаётся производитель: автоматизированное производство и сертификаты качества гораздо важнее, чем выбор материала сам по себе.