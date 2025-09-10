Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Martina10 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована 10.09.2025 в 18:23

Какие окна прослужат дольше и сэкономят на отоплении

Эксперт Наталья Конкина рассказала о плюсах и минусах пластиковых, алюминиевых и деревянных окон

Выбор оконных рам — задача не только про эстетику, но и про комфорт, долговечность и бюджет. Современные технологии позволяют делать надёжные окна из разных материалов, но у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Пластиковые рамы

Самый распространённый вариант — ПВХ.

Плюсы:
• доступная цена;
• хорошая шумо- и теплоизоляция;
• устойчивость к влаге;
• простой уход.

"Варианты толщины пластика есть самые разные. От экономварианта в 58 мм до более теплоэффективных — 82 и 90 мм", — пояснила совладелица компании "Окна "Домострой"" Наталья Конкина.

Минусы:
• наименьший световой проём;
• со временем могут требовать регулировки;
• внешний вид более стандартный;
• при перепадах температур стеклопакеты иногда трескаются из-за тяжести конструкции.

Современные производители решают часть проблем: можно выбрать любой цвет и фактуру профиля, что делает пластиковые окна универсальными по стилю.

Алюминиевые рамы

Второй по популярности материал — алюминий. Он особенно востребован в панорамном остеклении и общественных зданиях.

Плюсы:
• высокая прочность при малом весе;
• возможность создавать огромные окна без деления на секции;
• устойчивость к перепадам температур;
• изящный, современный внешний вид.

"Если надо застеклить проём площадью 12 метров, то из ПВХ будет две или три секции, а из алюминия — одна большая", — объясняет Наталья Конкина.

Алюминиевые окна бывают "холодные" — для веранд, балконов, теплиц, и "тёплые" — с термовставками, которые обеспечивают изоляцию.

Минусы:
• высокая цена;
• при монтаже больших конструкций может понадобиться спецтехника.

Деревянные рамы

Сегодня встречаются реже из-за дороговизны, но остаются выбором тех, кто ценит экологичность и уют.

Плюсы:
• натуральность и экологичность;
• отличная теплоизоляция;
• эстетика — от классики до современного дизайна.

Минусы:
• чувствительность к влаге и температурным перепадам;
• необходимость регулярного ухода (пропитка, покраска);
• самая высокая цена из трёх вариантов.

"Такие окна самые экологичные и уютные. Их обычно выбирают эстеты, ценители натуральных материалов", — отмечает Наталья Конкина.

Главное

• Если важна цена и практичность — берите пластик.
• Если нужен современный вид и большие окна — лучше выбрать алюминий.
• Если цените экологичность и эстетику — стоит инвестировать в дерево.

В любом случае ключевым фактором остаётся производитель: автоматизированное производство и сертификаты качества гораздо важнее, чем выбор материала сам по себе.

