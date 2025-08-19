Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Римская штора на кухне
© Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:43

"Голые окна" становятся модой: новый тренд в дизайне жилья

Современные тренды в оформлении окон: от минимализма до «голых» интерьеров

Окна — это не просто источник света, а важный элемент интерьера. С их помощью можно кардинально изменить настроение комнаты. Но что делать, если классические гардины уже надоели, а хочется современного решения?

Минимализм и новые комбинации

Сегодня всё чаще выбирают лаконичность: лёгкий тюль или римские шторы в сложных оттенках заменяют привычный дуэт "тюль + портьеры".

"Базовый конструктив — сочетание тюля и портьер — пожалуй, самое распространённое решение. Но также сейчас существует тренд на минимализм, поэтому мы всё чаще видим на окнах просто плотный тюль или римские шторы в сложных цветовых сочетаниях, в том числе в комбинации с портьерами по краям".
интерьерный дизайнер, текстильный декоратор Елена Дудина.

Современная мода допускает микс всего со всем: бархат с хлопком, лен с атласом, орнаменты с однотонной тканью.

Когда длинные гардины неуместны

Тюль и портьеры в пол выглядят эффектно, но не всегда практичны. В детской, на кухне или в кабинете длинный текстиль мешает — особенно если у окна стоит рабочий стол.

Здесь выручат компактные системы:

  • рулонные шторы,
  • деревянные жалюзи (лучше на электроподъёмниках),
  • плиссе или карнизы "кафе".

"Все эти системы облегчают окно, не требуют сложного ухода и всё чаще заменяют классические портьеры и тюль", — отмечает Елена Дудина.

Жалюзи: от офиса к дому

Вертикальные жалюзи прочно ассоциируются с офисами и редко украшают жилые интерьеры. Другое дело — горизонтальные. Они добавляют динамики и хорошо смотрятся даже в тёмных тонах.

Чтобы смягчить строгость, рядом можно повесить лёгкие портьеры — так окно будет выглядеть уютнее и уместнее в гостиной или спальне.

Рулонные и римские шторы

Римские и рулонные шторы выглядят мягче, чем жалюзи, и не требуют дополнений. Но интересное решение — комбинировать короткую римскую штору с рисунком и однотонные гардины по бокам.

Другой вариант — тюль днём и рулонная штора вечером. Такое сочетание даёт уют и гибкость в освещении.

"Голые" окна: смелый тренд

В интерьерных журналах часто можно встретить незанавешенные окна. Это красиво, особенно с панорамным видом, но у такого решения есть нюанс — отсутствие приватности.

"В России определённо есть культ красивых штор. Это точно где-то зашито на подкорке. И да, открытые окна, если за ними горы или морской горизонт, тоже нравятся всем. Но чаще мы стремимся к кулуарности для места проживания, и поэтому шторы нам нужны как воздух", — отмечает дизайнер.

В городских квартирах "голые" окна оправданы на высоких этажах, в гостиных или кухнях. Но в спальнях обычно всё равно используют тюль или блэкаут.

Классика, которая всегда уместна

Несмотря на новые тренды, комбинация тюля и плотных штор остаётся востребованной. Главное — выбирать натуральные ткани, природные оттенки и текстуру, которая добавляет тепла.

"И конечно, текстиль — это про тактильность, тепло и уют. Во многих регионах России большую часть времени холодно, поэтому бессознательно мы стремимся создать в доме атмосферу тепла — это легко сделать с помощью текстиля. Поэтому классические шторы вряд ли когда-то исчезнут из наших домов", — подчеркивает Елена Дудина.

Итог

Современные оконные решения — это не только про эстетику, но и про удобство. От рулонных систем до минималистичных римских штор или даже "голых" окон — выбор зависит от образа жизни и интерьера. Но уютный текстиль всё же остаётся главной "одеждой" дома.

