Чистые окна за копейки: три домашних раствора лучше любого дорогого средства

Стеклянные поверхности быстро теряют прозрачность: на них оседает пыль, остаются следы от пальцев, брызги воды и разводы. Магазинные средства помогают, но стоят дорого и не всегда дают нужный результат. Между тем, добиться сияющей чистоты можно и с помощью простых составов, которые найдутся в каждом доме — уксуса, спирта и обычного нейтрального моющего.

Чем хороши домашние рецепты для мытья стекол

Главный плюс таких растворов — доступность и экономия. Уксус эффективно растворяет минеральные отложения и известковый налет, спирт придает блеск и ускоряет высыхание, а капля нейтрального моющего средства помогает справиться с жировыми загрязнениями. При правильном применении окна остаются прозрачными, без следов и разводов.

Сравнение домашних средств