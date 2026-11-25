Компания Windcat, входящая в состав группы CMB.TECH (контролируемой семьей Saverys), расширяет свой флот, заказав у голландского верфявия Damen второе специализированное судно для ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания сверхбольшого размера (extra-large CSOV).

Новый проект станет частью серии Innovation. Напомним, что в ноябре прошлого года Windcat разместила заказ на одно такое судно с опционом на строительство еще пяти единиц. Текущий заказ подтверждает намерение компании масштабировать присутствие в сегменте многоцелевых вспомогательных судов с жилыми блоками.

Технически судно позиционируется как многофункциональный комплекс, способный работать в различных секторах офшорной энергетики: от обслуживания ветропарков и нефтегазовых платформ до ремонта подводных кабелей, обеспечения работы телеуправляемых необитаемых аппаратов (ROV) и размещения персонала.

Проект Innovation Series развивает концепцию более ранней серии Elevation. Габариты новых судов составляют 102 метра в длину и 20 метров в ширину, при этом полезная площадь палубы достигает 750 квадратных метров. Жилой блок рассчитан на 190 человек и включает 111 кают.

Техническое оснащение включает:

систему динамического позиционирования DP2+;

компенсированный по качке трап (gangway);

крановое оборудование с двойным режимом работы: в качестве глубоководного крана грузоподъемностью 150 тонн или компенсационного крана на 15 тонн;

инструментарий для развертывания ROV.

Особое внимание уделено энергетической установке и автономности. Суда будут оснащены системой накопления энергии на базе аккумуляторов, вспомогательным двухтопливным водородным генератором и тремя основными генераторными установками, способными работать на различных видах топлива. Запас топлива позволит судам находиться в море до 150 дней без захода в порт.

Первое судно серии Innovation должно быть доставлено заказчику в 2028 году. Строительство запланировано на верфи Damen в Халонге (Вьетнам). Данный контракт является продолжением долгосрочного сотрудничества между Windcat и Damen, в рамках которого ранее была реализована программа по созданию серии Elevation из шести CSOV.