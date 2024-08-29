В Новосибирске построили климатическую аэродинамическую трубу с температурой до -30 °C

В ИПТМ создана не имеющая аналогов аэродинамическая труба для изучения обледенения

В Институте теоретической и прикладной механики СО РАН в Новосибирске построили малую климатическую аэродинамическую трубу для научных исследований обледенения в авиации. Подробности раскрыл научный сотрудник ИТПМ Андрей Шмаков на форуме "Технопром-2024" в четверг.

Установка, как он выразился, "университетского класса" способна моделировать условия, приводящие к обледенению воздушного судна — влажность и температуру набегающего воздуха.

"Скорости набегающего потока находятся в диапазоне от 5 до 50 м/с, температура — от -30° до комнатной, — уточнил учёный. — Труба представляет собой замкнутый контур, в котором с помощью проточного теплообменника охлаждается воздух, в рабочую часть устанавливается модель, на которую мы хотим посмотреть, в форкамеру перед рабочей частью впрыскивается вода с контролируемым дисперсным составом". "В зависимости от трёх основных условий — скорость, температура и дисперсная фаза воды — мы можем проводить исследования, измерять, сколько льда намерзает на модели за определённое время", — добавил он.

Уникальность устройства — в его компактных размерах: 360 на 500 мм в поперечнике и метровая длина. В трубе можно испытывать фрагменты крыла самолётов или дроны целиком.

По словам Шмакова, в малой аэродинамической трубе уже проведены исследования обледенения беспилотников самолётного типа.