Здесь парят птицы из Африки: туристы открыли новое райское место в Нортумберленде

Нортумберленд подтвердил репутацию одного из самых живописных уголков страны: Адрианов вал вошёл в тройку лучших мест Великобритании для съёмки дикой природы.

Эксперты фотомагазина Jessops проанализировали популярность локаций в Instagram и составили список из десяти лучших. Для подсчёта они учитывали количество хэштегов, связанных с каждым местом.

Лидеры рейтинга

Первое место занял национальный парк Дартмур в графстве Девон — 205 тысяч упоминаний в соцсетях. На втором оказался шотландский Кэрнгормс с 159 тысячами отметок.

Совсем немного отстал Адрианов вал: 152 тысячи упоминаний вывели его на третью позицию. В десятке оказались и другие жемчужины природы, включая острова Фарн, которые заняли седьмое место и опередили знаменитые скалы Бемптон в Йоркшире.

Адрианов вал глазами экспертов

"Эта древнеримская достопримечательность, протянувшаяся на 80 миль по зелёным холмам Нортумберленда, не просто поражает масштабом; это ещё и невероятное место для съёмки дикой природы. Поля и укромные уголки вдоль вала стали домом для ласточек, каменок и луговых коньков. Летом здесь можно увидеть, как над ландшафтом парят птицы, прилетевшие из Африки", — заявили эксперты Jessops.

Северо-Восток как источник вдохновения

Северо-Восток Великобритании неизменно называют одним из самых красивых регионов страны. Здесь соседствуют фантастические пляжи, дикие побережья, сельские пейзажи и густые леса. Каждая из этих локаций даёт уникальные возможности для фотографов — от кадров с тупиками на морских скалах до снимков благородных оленей на продуваемых ветрами пустошах.

Такое признание ещё раз подчёркивает: Нортумберленд — не только место силы для туристов, но и настоящий рай для любителей дикой природы и охотников за идеальным кадром.