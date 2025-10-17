Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кабан тащит синий рюкзак
Кабан тащит синий рюкзак
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:56

Кабаны под окнами, свиньи на детской площадке: дикая жизнь захватывает уральские города

Лисы и лоси всё чаще появляются в Екатеринбурге — специалисты связывают это с вырубкой лесов

Посёлок Сагра под Екатеринбургом оказался в эпицентре настоящего нашествия — стадо диких кабанов терроризирует жителей, разоряя огороды и уничтожая урожай. Люди боятся выходить на улицу и просят помощи у властей. Такого количества диких зверей в населённых пунктах Свердловской области ещё не видели.

Кабаны осадили Сагру

"Мы уже целые сутки живём в кабаньей осаде, боимся ходить пешком. Престарелым людям и детям трудно добираться от электрички до СНТ и посёлка — они постоянно опасаются возможных встреч с дикими кабанами. Надеемся, ни один человек не пострадает", — рассказали местные жители.

Несколько десятков кабанов промчались по улицам, оставив за собой разгромленные сады. Очевидцы сняли видео и направили обращение в департамент по охране животного мира, требуя защитить население.

Фермерские свиньи загадили Ревду

Не менее громкая история произошла в Ревде, где местный фермер по кличке Ташкент несколько лет держал домашних свиней, свободно гуляющих по городу. Животные вытаптывали клумбы, портили детские площадки и бросались под колёса машин.
Чиновники знали о проблеме, но действовать начали только после многочисленных жалоб: на фермера завели административное дело, а ситуацию взяли под контроль полиция, прокуратура и Россельхознадзор.

Хряки на свободе в Нижнем Тагиле

Летом прошлого года в Нижнем Тагиле семейство свиней решило пожить на вольных хлебах в микрорайоне Гальянка. Хрюшки сбежали от нерадивой хозяйки и стали местной достопримечательностью — жители подкармливали их, снимали видео и делились шутками в соцсетях. В итоге животных вернули домой, но история ещё долго обсуждалась в тагильских пабликах.

Лисы в Академическом районе

Ещё одни неожиданные гости — лисицы, которые прошлым летом массово появлялись в Екатеринбурге, особенно в районах Академический и Уктус. Молодые лисёнки без страха выходили к людям. Эксперты объяснили, что звери просто осваивают новые территории, не осознавая опасности города. Жителям рекомендовали не приближаться и не кормить животных, ведь они могут быть переносчиками болезней.

Лосята на железной дороге

Трогательная, но трагичная история произошла этим летом в центре Екатеринбурга. Два лосёнка забрели на железнодорожные пути. Один из них, испугавшись проходящего поезда, сорвался с моста и погиб. Второго детёныша спасли и вернули в лес.

Сегодня эксперты отмечают: всё чаще дикие животные выходят к людям из-за сокращения кормовой базы и вырубки лесов. Однако подобные случаи — сигнал к тому, что границы между природой и городом становятся всё более зыбкими.

