Ужасающий рост лесных пожаров: глобальное потепление увеличивает риск в 28 раз

Международная группа климатологов исследовала изменения в частоте лесных пожаров за последние десятилетия и пришла к выводу, что глобальное потепление значительно увеличило вероятность возникновения крупных пожаров, особенно в Северной и Южной Америке.

Ученые установили, что масштабные пожары в Канаде и Амазонии в прошлом году были почти наверняка связаны с глобальным потеплением, которое влияет на погодные условия и, соответственно, на частоту и интенсивность пожаров. Анализ показал, что в 2023 году в мире сгорело около 3,9 млн кв. км лесов, а рекордные по площади пожары наблюдались в Греции, Канаде и Амазонии. Эти пожары были связаны с аномальными погодными условиями, вызванными глобальным потеплением и климатическим феноменом Эль-Ниньо, сообщает UEA.

Прогнозы ученых указывают на значительное увеличение частоты крупных лесных пожаров к концу столетия, особенно в Канаде и Амазонии. Эти выводы подчеркивают необходимость активных мер по борьбе с глобальным потеплением и сокращению выбросов парниковых газов.

Фото: flickr.com/U.S. Forest Service