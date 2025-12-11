Воздух в Новороссийске превзошёл все нормы: вот что советуют врачи, чтобы избежать отравления

Дым от тлеющего мусорного полигона в урочище горы Щелбы накрыл Новороссийск так плотно, что превышения вредных веществ начали фиксировать сразу в нескольких районах города. Об этом сообщает "Кубань 24", ссылаясь на данные региональных служб и муниципальных ведомств.

Где зафиксированы загрязнения

С 4 по 9 декабря новороссийский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" выявил превышения предельно допустимых концентраций взвешенных частиц и оксида углерода. Нарушения обнаружили в сёлах Васильевка, Абрау-Дюрсо и в дачном посёлке Щелба. При этом картина менялась по дням:

4-7 декабря превышения ПДК регистрировались во всех трёх населённых пунктах,

8 декабря — только в Абрау-Дюрсо и Щелбе,

9 декабря — снова в Васильевке и Абрау-Дюрсо.

Такая динамика связана с изменением направления ветра: запах гари, по словам местных жителей, ощущался практически во всех районах Новороссийска. Продолжающееся тление полигона стало ключевым источником загрязнения и задымлённости.

Рекомендации Роспотребнадзора и меры города

При ухудшении качества воздуха Роспотребнадзор рекомендует как можно меньше находиться на улице, не открывать окна, проводить влажную уборку помещений и использовать маски. Ведомство подчёркивает, что при появлении недомогания необходимо обращаться к врачу — концентрации вредных веществ могут негативно сказаться на состоянии здоровья.

Муниципальные власти усилили работы по локализации тления полигона. По данным на 16:24 10 декабря, для отсыпки грунтом задействованы 15 единиц техники. Как сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков, количество рейсов увеличено:

"Проведено 347 рейсов, отсыпано 3470 куб. м грунта. Делаем всё возможное, чтобы ускорить ликвидацию возгорания", — написал Гавриков в Telegram.

Такие меры направлены на то, чтобы ограничить доступ кислорода к тлеющим слоям отходов и уменьшить количество дыма, продолжающего распространяться по городу.