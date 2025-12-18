Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Костер в вечернем лесу
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:02

В Красноярском крае костёр вышел из-под контроля — дальше произошло самое странное

В парке "Ергаки" туристы развели костёр, спровоцировали возгорание и уехали — "Красноярск |Регион-24|"

Привал на природе закончился возгоранием и вмешательством инспекторов, а его виновники предпочли просто уехать. Инцидент произошел на территории особо охраняемой природной зоны и вновь поднял вопрос о безответственном поведении туристов. Об этом сообщает Telegram-канал "Красноярск |Регион-24|".

Пожар в природном парке "Ергаки"

В природном парке "Ергаки" в Красноярском крае туристы устроили пожар и покинули место происшествия. По данным источника, группа россиян передвигалась по территории парка на снегоходах и остановилась на привал. Во время стоянки они развели костер, чтобы приготовить еду.

Огонь вскоре вышел из-под контроля и перекинулся на сухое дерево. Несмотря на очевидную опасность, туристы не стали принимать мер по ликвидации возгорания и не сообщили о случившемся экстренным службам. Вместо этого они уехали с места происшествия.

Действия инспекторов парка

Очаг возгорания спустя некоторое время обнаружили государственные инспекторы природного парка. Именно они первыми отреагировали на ситуацию и приступили к тушению пожара. По информации канала, возгорание удалось ликвидировать собственными силами.

Благодаря оперативным действиям инспекторов распространение огня удалось остановить до того, как он нанес серьезный ущерб территории парка. При этом в публикации не уточняется, был ли причинен экологический вред и удалось ли установить личности туристов.

Опасность нарушений в заповедных зонах

В природном парке "Ергаки" действуют особые правила пребывания, направленные на сохранение уникальной природы региона. Нарушение этих требований может повлечь административную ответственность, однако в данном случае информация о возможных мерах в отношении туристов не приводится.

