Рысь Гродно 1
© commons.wikimedia.org by Доктор рукиноги is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:33

Дикая кошка среди детей: в лагере под Уфой рысь поцарапала девочку и напугала весь персонал

На территории детского лагеря под Уфой произошло ЧП с участием дикого животного: от нападения рыси пострадал ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора.

Что произошло в детском лагере

Как сообщили в Росприроднадзоре, рысь появилась на территории детского лагеря и контактировала с детьми. По предварительным данным, девочка попыталась погладить животное, после чего рысь поцарапала ей руку. Представитель ведомства отметил, что хищник, предположительно, был заражен бешенством.

"Инцидент произошёл на территории детского лагеря. Предположительно, рысь, зараженная бешенством, царапнула руку девочки, которая её хотела погладить", — сообщил представитель регионального управления Росприроднадзора РИА Новости.

Руководство лагеря после случившегося изолировало детей и вызвало специалистов, медицинская помощь ребенку была оказана оперативно.

Реакция властей и работа специалистов

В министерстве природопользования и экологии Башкирии уточнили, что случай произошел в Благовещенском районе. По информации ведомства, взрослая рысь была замечена на территории спортивного центра "Уфимский сокол", где она свободно передвигалась и вела себя агрессивно, в том числе, по свидетельствам очевидцев, могла напасть на собаку.

Для оценки ситуации и отлова животного на место выехали государственный охотничий инспектор, ветеринары, сотрудники районного отдела полиции и представитель центра реабилитации диких животных "Пин и Пуф". Специалисты зафиксировали признаки, указывающие на возможное заболевание хищника.

Почему подозревают бешенство

По данным Минэкологии Башкирии, спустя некоторое время рысь погибла. Специалисты предполагают, что причиной гибели, как и неадекватного поведения животного, могла стать инфекция. Окончательный диагноз будет установлен после проведения лабораторных исследований.

Государственный инспектор министерства экологии Башкирии Эльмир Камалов пояснил, что выход рыси к людям в светлое время суток и отсутствие страха являются тревожными признаками. Такое поведение, по его словам, чаще всего свидетельствует о заболевании бешенством, особенно если животное истощено и не реагирует на присутствие человека.

