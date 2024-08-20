Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"

Владислав Бакальчук в своем телеграмм-канале сообщил о том, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ".
"Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке", — написал в своем посте муж основательницы компании Wildberries.
По его словам, "ВБ" — это не только Wildberries, название которого происходит от его первых букв.
Бакальчук добавил, что он подал документы на регистрацию товарного знака для того, чтобы защитить доменное имя wb. ru. Он утверждает, что до этого отправлял досудебные претензии своей супруге и ООО "РВБ" (юридической лицо объединенных Wildberries и Russ) из-за передачи доменных имен WB в распоряжение РВБ. Однако он не получил ответа.
Фото: pxhere.com
Экс-президент Польши Квасьневский пожаловался на низкий размер пенсии
Экс-президент Польши Александер Квасьневский, занимавший этот пост с 1995 по 2005 год, пожаловался на то, что у него низкий размер пенсии и ему приходится подрабатывать. Об этом сообщил политик в беседе с gazeta. pl.
Канадские консерваторы выдали российские истребители за свои
Консерваторы в Канаде выложили свой рекламный ролик, в котором демонстрируются российские истребители вместо изображений с канадскими самолетами. Об этом сообщает телеканал CBC.
Лерчек и Натан: романтика или пиар-ход
Валерия и Артем Чекалины пытаются устроить свою жизнь после развода, завершившего 11-летний брак.
Виктория Боня устроила торжество в честь своей 17-летней кошки Мурки
Модель Виктория Боня организовала праздник по поводу 17-го дня рождения своей кошки по кличке Мурка.