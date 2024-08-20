Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"

Владислав Бакальчук в своем телеграмм-канале сообщил о том, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ".

"Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке", — написал в своем посте муж основательницы компании Wildberries.

По его словам, "ВБ" — это не только Wildberries, название которого происходит от его первых букв.

Бакальчук добавил, что он подал документы на регистрацию товарного знака для того, чтобы защитить доменное имя wb. ru. Он утверждает, что до этого отправлял досудебные претензии своей супруге и ООО "РВБ" (юридической лицо объединенных Wildberries и Russ) из-за передачи доменных имен WB в распоряжение РВБ. Однако он не получил ответа.

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