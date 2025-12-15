Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:24

От посылок к пассажирам: Wildberries тихо собирает инфраструктуру для сервиса такси

Wildberries назвала разговор о запуске такси в России преждевременным

Разговоры о выходе Wildberries на рынок пассажирских перевозок перестали быть абстрактными: в отрасли всё чаще обсуждают возможный запуск сервиса такси под брендом маркетплейса. Об этом сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ" со ссылкой на данные и комментарии, полученные из источников, знакомых с планами объединённой компании Wildberries & Russ. При этом сама компания пока избегает конкретных заявлений о сроках запуска в России.

Планы и подготовка к запуску

По информации источников, в следующем году Wildberries может запустить собственный сервис такси. Утверждается, что для этих целей уже разработано отдельное мобильное приложение. Кроме того, до конца текущего года компания в рамках партнёрской курьерской программы ведёт набор водителей, что рассматривается как часть подготовки инфраструктуры.

В частности, обсуждалась возможность приобретения сервиса Wheely, а также проявлялся интерес к покупке "Ситимобила". Однако, как уточнил источник, близкий к компании, у Wildberries нет "очевидного игрока" для поглощения, и потому запуск сервиса в России планируется осуществлять самостоятельно.

Официальная позиция компании

В пресс-службе Wildberries & Russ подчёркивают, что говорить о запуске сервиса такси в России пока рано. В компании заявляют, что основной фокус сейчас смещён на тестирование проекта за пределами РФ — в Белоруссии и Узбекистане.

Опыт тестирования за рубежом

Известно, что бета-тестирование собственного сервиса такси в Белоруссии стартовало в июле текущего года. В августе основательница Wildberries сообщила, что новый проект возглавит бывший руководитель российского подразделения агрегатора Gett Анатолий Сморгонский.

В ноябре Wildberries объявила о техническом запуске сервиса такси в Узбекистане. В пресс-службе уточнили, что на первом этапе он будет работать в формате "закрытого клуба". Доступ к сервису первоначально получат сотрудники и партнёры маркетплейса, что позволит протестировать модель до масштабирования.

