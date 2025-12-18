От посылок до блокбастеров: Wildberries шокирует рынок планами на собственный кинотеатр

Wildberries, уже выходящий за рамки классического маркетплейса, может сделать следующий шаг в сторону медиа — запустить собственный онлайн-кинотеатр. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех источников на медиарынке: по их словам, проект компания планирует реализовать в следующем году.

Что известно о планах и команде проекта

По данным собеседников РБК, Wildberries рассматривает запуск видеосервиса как отдельное направление развития. При этом в объединенной компании РВБ планы не подтвердили и не опровергли, ограничившись формулировкой, что "не комментируют слухи". Национальная Медиа Группа (НМГ) также отказалась отвечать на вопросы о возможном сотрудничестве, представитель Okko на запрос не ответил.

Два источника издания утверждают, что за контентную часть будущего онлайн-кинотеатра может отвечать продюсер Артур Джанибекян. У его продюсерского центра Originals Production, 51% которого принадлежит НМГ, в 2026 году истекает срок трехлетнего эксклюзивного контракта на производство сериалов для Okko. Один из собеседников РБК на рынке онлайн-кинотеатров отметил, что обсуждения пролонгации этого договора не велось; связаться с Джанибекяном на момент публикации не удалось.

Покупка "Иви" или запуск с нуля

Один из источников РБК говорит, что Wildberries готов развивать онлайн-кинотеатр с нуля. Однако в 2025 году компания обсуждала и другой сценарий — покупку онлайн-кинотеатра "Иви", рассказали три источника издания. Они поясняют, что "Иви" остаётся единственным крупным игроком, не встроенным в экосистему: "Кинопоиск" принадлежит "Яндексу", Wink развивается как совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ, а "Кион" входит в ON Медиа (ранее — МТС Медиа).

Бенефициаром ООО "Иви.ру" выступает кипрская структура Ivi. ru Media Ltd, при этом собственники компании не раскрываются. В мае 2021 года консорциум инвесторов, среди которых "ВТБ Капитал", Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, закрыл сделку, после которой "Иви" получила $250 млн. Источники РБК добавляют, что переговоры с "Иви" пока ни к чему не привели: по их словам, менеджмент платформы заинтересован в самостоятельном развитии, а в пресс-службе "Иви" от комментариев отказались.

Контекст рынка и стратегия Wildberries

Как следует из данных TelecomDaily, доходы российских онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы за 2024 год выросли на 44% и достигли 121,3 млрд руб. Лидером остался "Кинопоиск", далее, по оценке агентства, идут "Иви" и Wink. Глава TelecomDaily Денис Кусков объяснял рост выручки прежде всего повышением цен на подписки, а участники рынка называли ключевым драйвером оригинальный контент, который удерживает и привлекает аудиторию.

На этом фоне Wildberries после объединения с Russ в 2024 году усилил развитие непрофильных направлений и заявлял цель создать высокотехнологичную цифровую торговую платформу. В 2025 году компания запустила соцсеть вертикальных видео Wibes и в июне сообщала о 6,3 млн пользователей, а также о программе монетизации. В РБК напоминают, что ранее источники "Известий" писали о возможном запуске такси в России в 2026 году, но в Wildberries заявляли, что пока речь идет о тестировании в других странах: бета-тест WB Taxi идет в Минске с лета 2025 года, а в конце ноября компания анонсировала запуск в Узбекистане.