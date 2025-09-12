Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мясные стейки
Мясные стейки
© freepik.com by bublikhaus is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Оленина против говядины: цифры выбросов, которые ставят всё с ног на голову

Отчёт Ассоциации оленеводов Шотландии: выбросы от 100 г белка оленины составляют 11,9 кг CO2

Последний раз автор материала позволил себе мясной пир семь лет назад — в маленьком стейк-ресторане Лондона вместе с родителями. Для них это был прощальный ужин перед возвращением в Коста-Рику, для него — символический конец "мясных времён". С тех пор он придерживается вегетарианского рациона с редкими исключениями для рыбы, морепродуктов и особо значимых блюд вроде рождественской свиной ножки матери.

Но одна страсть всё же появилась после переезда в Шотландию — оленина.

Популяция без контроля

Сегодня в стране насчитывается около миллиона оленей — вдвое больше, чем тридцать лет назад. Волки и рыси, некогда контролировавшие численность, исчезли, и теперь животные беспрепятственно множатся. Чтобы сдерживать их рост, государство ежегодно устраивает массовый отстрел. В этом контексте стейк из оленины выглядит почти оправданным — ведь мясо идёт в пищу, а не пропадает зря.

Аргументы учёных

"Я думаю, ответ здесь, безусловно, "да"", — заявил профессор биологии Хендрикс-колледжа (США) Мэтью Моран.

Учёный вместе с коллегами в 2020 году подсчитал: если дичь заменит часть промышленного мяса в рационе американцев, то сокращение выбросов будет сопоставимо с исчезновением 400 тысяч автомобилей с дорог.

Секрет прост — охота не требует дополнительных угодий, техники и кормов. В отличие от скотоводства, она почти не разрушает среду обитания.

Сложные расчёты выбросов

Однако не всё так просто. Олени, как и коровы, выделяют метан при пищеварении. Этот газ в 84 раза сильнее CO2 по воздействию на климат.

По данным отчёта Шотландской ассоциации оленеводов (2024), 100 граммов белка из дикой оленины производят 11,9 кг CO2-эквивалента. Это меньше, чем у говядины, но больше, чем у курицы или свинины.

Но здесь возникает ключевой вопрос: стоит ли вообще учитывать метан диких оленей? Они существовали бы и без охоты, а значит, выбросы происходили бы в любом случае.

"Эти олени будут существовать — и выделять метан — независимо от того, убивают их или нет", — отмечает исследователь Эдинбургского университета Кристофер Хёрст.

Роль охотников

Оказывается, углеродный след оленины во многом зависит от того, насколько эффективно работают охотники.

Итальянское исследование показало: 71 из 168 охотников за сезон 2015 года вернулись домой без добычи, хотя проехали сотни километров. Их пустые поездки значительно увеличили общий углеродный след.

"Если вы отправляетесь на охоту на большие расстояния, то любая экономия выбросов, скорее всего, теряется в выхлопах вашего автомобиля", — подчёркивает Моран.

Масштаб проблемы

Но даже если есть только оленину, массового эффекта это не даст.

"Да, для небольшой части населения Великобритании употребление дикой оленины может быть разумным — и низкоуглеродным — выбором. Но эти цифры не подходят для критической массы людей", — подчёркивает научный сотрудник Оксфордского университета Ханна Ричи.

В США весь объём добытой дичи составляет лишь 3% от потребления мяса. То есть заменить промышленное производство дичью невозможно.

Лес и климат

Тем не менее у охоты есть косвенный экологический бонус. Олени активно поедают молодые деревья, снижая способность лесов поглощать углерод. В Шотландии, например, они повреждают до 20% саженцев.

Сокращение численности популяции могло бы помочь лесам расти быстрее, а значит, усилило бы эффект углеродного поглощения.

Что дальше?

Спрос на оленину пока невелик: мешают цена, редкость и сложность приготовления. Но если сделать её более доступной, это могло бы поддержать государственные программы по контролю численности животных и дать мясоедам альтернативу говядине.

"Поощрение потребления дичи удовлетворит потребность многих людей в мясе, но более экологичным способом", — уверен Моран.

Автор, вспоминая свой стейк из Маллайга и рагу свекрови из кусочков оленины, задаётся вопросом: не стоит ли нам чаще говорить "да" на предложение попробовать оленину? Ведь в стране, где животных больше, чем людей в некоторых регионах, она кажется более чем логичным выбором.

