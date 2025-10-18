Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мухоморы
мухоморы
© Wikimedia Commons by Bernard Spragg. NZ is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:10

Похожи, как близнецы: грибы, которые способны обмануть даже опытного сборщика

Учёные назвали самые опасные виды грибов в российских лесах — бледная поганка и мухомор

Понять мир грибов можно только шагнув в осенний лес. Каждый год с первыми туманами и дождями любители тихой охоты выходят с корзинами и лукошками в надежде найти заветный белый, подосиновик или ароматный лисичкин букет. Но, как напоминают специалисты, сбор грибов — это не просто увлекательное занятие, а целая наука, где важно внимание к деталям, осторожность и знание природы.

Где искать и когда собирать

Осень — пора грибного изобилия. В это время лес буквально оживает: на опушках, под деревьями, на старых пнях и даже в сырой траве вырастают десятки видов грибов.

Чтобы прогулка была успешной, важно знать, что каждый вид предпочитает своё место. Лисички и маслята любят хвойники, белые — смешанные леса с берёзами, опята — пни и гнилушки. Влажная, но не болотистая погода — лучший союзник грибника.

Как отличить съедобные грибы от опасных двойников

Настоящему грибнику нужны зоркость и чутьё. Здесь важна каждая мелочь — цвет шляпки, форма ножки, запах, даже место произрастания.

Опытные грибники действительно определяют вид не только по внешнему виду, но и по аромату. Иногда гриб пахнет редькой, дымом, а порой — чем-то совсем неожиданным, вроде чистящих средств.

Юные любители учатся распознавать грибы не только по книгам, но и в лесу: рассматривают, трогают, сравнивают оттенки пластинок. Это и есть лучший способ запомнить, как выглядит настоящий подосиновик и чем он отличается от ложного.

Опасные представители

Вместе с красавцами-белыми и ароматными подберёзовиками можно встретить и коварных двойников. Среди них — бледная поганка, мухомор, а также инноцибе, вызывающий тяжёлые отравления.

Потому главный совет — собирать только то, в чём вы уверены. Многие предпочитают ограничиться тремя-четырьмя проверенными видами, не рискуя с экзотикой.

Как правильно собирать и хранить грибы

  1. Используйте плетёную корзину — в ней грибы "дышат" и не ломаются.

  2. Никогда не рвите гриб с корнем — аккуратно выкрутите или срежьте ножом, чтобы не повредить мицелий.

  3. Не берите старые, червивые или пересохшие экземпляры.

  4. Храните собранное в прохладном месте и готовьте как можно скорее — грибы быстро портятся.

Перед приготовлением важно тщательно очистить их от мусора и земли, промыть и отварить, если вид этого требует.

Ошибки грибников и безопасные альтернативы

Ошибка: собирать незнакомые виды ради эксперимента.
Последствие: риск отравления и госпитализации.
Альтернатива: используйте справочники с фотографиями, посещайте выставки или выезды с микологами.

Ошибка: хранить грибы в пакетах.
Последствие: быстрое брожение и развитие токсинов.
Альтернатива: берите лёгкие корзины или деревянные ящики.

Ошибка: пробовать сырой гриб "на вкус".
Последствие: даже крошечная доза может быть опасна.
Альтернатива: делайте фото находок и сверяйте с каталогами.

А что если перепутал гриб?

Если после еды появились боли, тошнота, головокружение или слабость — немедленно обращайтесь к врачу. Не пытайтесь лечиться самостоятельно. Возьмите с собой остатки блюда или образцы грибов — это поможет токсикологам установить причину. Даже съедобные грибы при неправильной обработке могут вызвать тяжёлые симптомы.

Таблица: плюсы и минусы грибной охоты

Плюсы Минусы
Свежий воздух, физическая активность Риск отравления при ошибке
Бесплатный деликатес Быстрая порча продукта
Возможность изучать природу Необходимость знаний
Эстетическое удовольствие Опасность клещей и насекомых

Советы шаг за шагом

  1. Перед походом изучите справочник или мобильное приложение по грибам.

  2. Одевайтесь по погоде, возьмите нож и корзину.

  3. Собирайте грибы в экологически чистых зонах, вдали от дорог и заводов.

  4. По возвращении рассортируйте урожай: отдельно на еду, отдельно — для засушки или маринования.

  5. Если сомневаетесь в виде — не готовьте, а покажите специалисту или сфотографируйте для проверки.

Мифы и правда о грибах

Миф 1. Все грибы, которые едят животные, безопасны для человека.
Правда: организм животных перерабатывает токсины иначе, чем человеческий.

Миф 2. Серебряная ложка темнеет в присутствии яда.
Правда: это не имеет отношения к токсинам грибов, ложка может потемнеть и от обычной пищи.

Миф 3. Если гриб пахнет приятно, он съедобен.
Правда: запах не является показателем безопасности.

Интересные факты

  • На планете известно более 10 тысяч видов грибов, но съедобных среди них — лишь около двух тысяч.
  • В некоторых странах (например, в Японии) грибы рассматривают как источник долголетия и вводят в диеты.
  • Самый большой грибной организм в мире — мицелий опёнка в Орегоне, занимающий более 900 гектаров.

Исторический контекст

Собирательство грибов — древнейшая традиция Европы. В средневековых хрониках упоминаются монахи, собирающие "дар леса" для лечебных целей. С развитием микологии в XIX веке появились первые классификации грибов, а сегодня наука изучает даже влияние климата на их распространение.

В северных регионах Франции, как и в России, наблюдают изменение ареала: одни виды исчезают, другие, наоборот, появляются. Учёные фиксируют около 350 видов только за один осенний уикенд — и это лишь часть из тысяч, встречающихся в регионе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смородину осенью обрабатывают фунгицидами и инсектицидами для профилактики — специалисты сегодня в 14:26
Бабушка с ведром вонючего чуда была права: как простая осенняя профилактика избавит кусты от тли и грибка

Жёлтые листья — сигнал, что смородина готовится к отдыху. Самое время защитить кусты от вредителей и болезней, чтобы весной они встретили сезон здоровыми и сильными.

Читать полностью » Эксперты: осенью растения требуют фосфорно-калийной подкормки вместо азотной сегодня в 10:08
Октябрь решает судьбу ваших цветов: одно движение — и они переживут зиму без потерь

Осень — не время забывать о своих цветах. Разбираемся, какие удобрения нужны в октябре, а какие могут погубить растения, и как действовать пошагово.

Читать полностью » Плесень в теплице осенью уничтожают антисептиками и заменой заражённого грунта сегодня в 9:20
Хотели парник — получили грибницу: как навсегда выгнать плесень из теплицы

Плесень в теплице — скрытая угроза для урожая. Узнайте, почему она появляется и как избавиться от неё безопасными и эффективными способами.

Читать полностью » В Кабардино-Балкарии обработку яблонь от мхов проводят осенью после листопада и ранней весной сегодня в 9:10
Мхи и лишайники на яблоне в КБР — не враги: что на самом деле сигнализирует налёт

Узнайте, как эффективно ухаживать за яблонями и очищать их от лишайников и мхов, не нанося вреда дереву. Проверенные советы от экспертов в дендрологии.

Читать полностью » Герань теряет листья из-за короткого дня и сухого воздуха сегодня в 9:03
Ваш подоконник убивает герань медленно и наверняка — вот как это остановить

Почему герань превращается в голую палку именно в октябре — и как пять простых шагов помогут сохранить зелень и цветы до весны.

Читать полностью » Лаванда хорошо растёт на солнечных участках и выдерживает зимние морозы России сегодня в 8:20
Все думают, что лаванда не выживает в России — и зря: секрет зимостойких сортов и ароматных саше

Лаванда способна превратить обычный сад в уголок Прованса. Узнайте, как выбрать морозостойкий сорт, ухаживать за растением и заготовить ароматные саше своими руками.

Читать полностью » Учёные: мох сфагнум ускоряет восстановление ослабленных растений после пересушки сегодня в 8:06
Волшебство на подоконнике: одно движение — и старый цветок рождается заново

Пять способов размножить и восстановить растения — от воды до аквагрунта. Что выбрать, если черенок вялый, а корней почти нет?

Читать полностью » Эксперты отмечают, что тропическим комнатным растениям нужна влажность 60–80% сегодня в 8:04
Домашние джунгли страдают от батарей: как спасти растения, когда воздух высушен до предела

Узнайте, как создать идеальную влажность для тропических растений в квартире, используя флорариум и увлажнитель. 3 метода, которые помогут вам.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Apple представила MacBook Pro M5 и готовит сенсорный MacBook с OLED-дисплеем — Bloomberg
Спорт и фитнес
Гимнастика при варикозе улучшает кровообращение и снижает риск отёков — флебологи
Авто и мото
Продажи Lamborghini в России обогнали Ferrari после выхода кроссоверов
Дом
Перестановка мебели и деклаттер помогают визуально увеличить пространство до 15%
Садоводство
Осенний посев томатов обеспечивает дружные весенние всходы и устойчивость к морозам — эксперты
Красота и здоровье
Профессор Макото Судзуки: ограничение калорий на 20% повышает продолжительность жизни
Наука
Каменные сооружения возрастом 3600 лет открыли в Словении и Италии — археологи Любляны
Еда
Паштет из говяжьей печени сохраняет питательные свойства при правильном приготовлении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet