Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мяукающий котенок
Мяукающий котенок
© freepik.com by freestockcenter is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:11

От шипения до мурлыканья: как завоевать сердце дикого котёнка

Врачи объяснили, как правильно приручить дикого котёнка: рекомендации ветеринаров

Летом на даче часто можно встретить бездомных котят, которые ищут у людей еду и защиту. Однако их жизнь на улице сделала их осторожными и пугливыми. Если вы хотите помочь такому малышу, забрать его домой и подарить ему новую жизнь, важно знать, как правильно его поймать и адаптировать.

Почему котёнок боится?

Дикие котята привыкли к опасностям, поэтому любой контакт с человеком вызывает у них страх. Они не знают, чего от вас ожидать, и их реакция — это инстинкт самосохранения. Но если вы проявите терпение и последовательность, малыш сможет вам довериться.

Как поймать котёнка?

  • Защитите себя. Не пытайтесь схватить котёнка голыми руками — он может поцарапать или укусить вас. Используйте плотные перчатки, чтобы избежать травм и возможных инфекций.
  • Приманите едой. Еда — лучший способ привлечь внимание котёнка. Поставьте миску с кормом в ловушку или клетку. Когда он начнёт есть, аккуратно закройте дверцу.

Что делать после поимки?

Посетите ветеринара. Первым делом проверьте здоровье котёнка. Возможно, ему потребуется лечение, прививки или анализы.

Создайте комфорт. Котёнку нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Оставьте переноску с открытой дверцей, чтобы он мог спрятаться. Не вытаскивайте его насильно — дайте ему время освоиться.

Не спешите с гигиеной. Купание может вызвать стресс. Сначала дайте котёнку привыкнуть к дому. Поставьте лоток с наполнителем, даже если он поначалу будет его игнорировать.

Налаживайте контакт через игру. Когда котёнок начнёт вам доверять, предложите ему игру. Но не настаивайте, если он избегает общения. Со временем он сам начнёт искать вашего внимания.

Будьте терпеливы. Не ждите, что котёнок сразу станет ласковым. Сначала он может шипеть, убегать и кусаться — это нормальная реакция. Ваша задача — показать, что вы не представляете угрозы. Только так его сердце начнёт оттаивать, и он станет вашим верным другом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как тревога расставания влияет на поведение собак: анализ экспертов сегодня в 16:19

Собака в отчаянии: как спасти питомца от тревоги расставания

Узнайте, как помочь вашей собаке преодолеть тревогу расставания. Откройте для себя простые советы и методы, которые сделают жизнь вашего питомца комфортнее.

Читать полностью » Ветеринары объяснили причины ночного мяуканья кошек сегодня в 12:01

Стресс или скука? Как понять, что тревожит вашего питомца по ночам

Почему коты мяукают по ночам? Узнайте о причинах этого поведения и как помочь вашему питомцу, чтобы ночи стали спокойнее.

Читать полностью » Врачи-ветеринары: отказ собаки спать на спине может указывать на боль или стресс сегодня в 11:01

Собака перестала спать на спине — сигнал, который нельзя игнорировать

Почему собака спит на спине? Это признак доверия, комфорта или сигнал о проблемах со здоровьем? Раскрываем секреты языка тела вашего питомца.

Читать полностью » Токсикологи: гадюка наиболее опасна с середины лета до осени сегодня в 10:23

Укус гадюки может стоить жизни — вот что нужно знать заранее

Гадюки не любят встреч, но что делать, если она произошла? 5 важных правил, которые помогут избежать укуса и сохранить спокойствие.

Читать полностью » Врачи-ветеринары: поводок — необходимая мера безопасности для собаки на прогулке сегодня в 9:40

Маленькая собака — не игрушка: почему именно ей нужен поводок

Безопасность или свобода? Узнайте, почему эксперты настаивают на использовании поводка при выгуле собаки. Риски свободного выгула и практические советы для защиты вашего питомца.

Читать полностью » Веганский рацион опасен для кошек: слабость, выпадение шерсти и неврологические нарушения сегодня в 8:21

Одна миска без мяса — и у питомца начинаются эти опасные болезни

Веганство для кошек — опасный тренд! Ветеринары предупреждают, что растительный рацион может стоить кошке здоровья. Почему кошкам необходимо мясо и чем грозит его отсутствие?

Читать полностью » Кошки обнюхивают дыхание хозяина, чтобы снизить тревожность и укрепить связь сегодня в 7:08

Нос вместо стетоскопа: вот как кошка иногда диагностирует раньше врача

Почему кошка обнюхивает ваше лицо? Это проявление любви или кошка чувствует неладное с вашим здоровьем? Раскрываем тайны поведения питомца.

Читать полностью » Суссекс-спаниель остаётся редчайшей породой: всего 27 щенков в год сегодня в 6:21

Эти собаки исчезают на глазах: всего 35 щенков в год, а ведь когда-то они были символом аристократии

Узнайте о породах собак, которые находятся на грани исчезновения. Почему борзых, спаниелей и харьеров становится всё меньше, и что можно сделать.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили древние литофоны в Вьетнаме, возрастом 3500 лет
Красота и здоровье

Белок и его недостаток: 7 тревожных сигналов о вашем здоровье
Культура и шоу-бизнес

Евровидение 2026 пройдет в Вене: финал назначен на 16 мая
ДФО

Хабаровский край получит 370 млн на развитие спортивной инфраструктуры
Наука и технологии

Учёные из Гарварда обнаружили связь между дефицитом лития и когнитивными нарушениями
Дом

Учёные предлагают замену дезинфекции — моющие пробиотики на основе бактерий Bacillus
Дом

Почему важно делить обязанности по уборке и как избежать конфликтов в семье
Спорт и фитнес

Фелис Герш, гинеколог: спорт разрешён через 24 часа после установки ВМС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru