От шипения до мурлыканья: как завоевать сердце дикого котёнка

Летом на даче часто можно встретить бездомных котят, которые ищут у людей еду и защиту. Однако их жизнь на улице сделала их осторожными и пугливыми. Если вы хотите помочь такому малышу, забрать его домой и подарить ему новую жизнь, важно знать, как правильно его поймать и адаптировать.

Почему котёнок боится?

Дикие котята привыкли к опасностям, поэтому любой контакт с человеком вызывает у них страх. Они не знают, чего от вас ожидать, и их реакция — это инстинкт самосохранения. Но если вы проявите терпение и последовательность, малыш сможет вам довериться.

Как поймать котёнка?

Защитите себя. Не пытайтесь схватить котёнка голыми руками — он может поцарапать или укусить вас. Используйте плотные перчатки, чтобы избежать травм и возможных инфекций.

Приманите едой. Еда — лучший способ привлечь внимание котёнка. Поставьте миску с кормом в ловушку или клетку. Когда он начнёт есть, аккуратно закройте дверцу.

Что делать после поимки?

Посетите ветеринара. Первым делом проверьте здоровье котёнка. Возможно, ему потребуется лечение, прививки или анализы.

Создайте комфорт. Котёнку нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Оставьте переноску с открытой дверцей, чтобы он мог спрятаться. Не вытаскивайте его насильно — дайте ему время освоиться.

Не спешите с гигиеной. Купание может вызвать стресс. Сначала дайте котёнку привыкнуть к дому. Поставьте лоток с наполнителем, даже если он поначалу будет его игнорировать.

Налаживайте контакт через игру. Когда котёнок начнёт вам доверять, предложите ему игру. Но не настаивайте, если он избегает общения. Со временем он сам начнёт искать вашего внимания.

Будьте терпеливы. Не ждите, что котёнок сразу станет ласковым. Сначала он может шипеть, убегать и кусаться — это нормальная реакция. Ваша задача — показать, что вы не представляете угрозы. Только так его сердце начнёт оттаивать, и он станет вашим верным другом.