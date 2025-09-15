Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заяц
Заяц
© Own work by Dakota L. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:50

Зверь, которого не стоит злить: встреча с зайцем может закончиться в травмпункте

Врачи назвали болезни, которые переносят зайцы: туляремия, бруцеллёз и энцефалит

В сказках заяц всегда предстает робким и безобидным существом, которое в любой момент готово броситься наутёк. Но в реальной жизни встреча с этим животным может оказаться куда опаснее, чем думают многие. Даже привычный лесной обитатель способен удивить своей реакцией и нанести серьёзные травмы человеку или его питомцу.

Какие зайцы водятся в России

В нашей стране встречается сразу несколько видов этих животных. Каждый из них имеет свои особенности и характер.

  • Заяц-беляк — житель северных регионов. Крупный, с мощными лапами, достигает веса до 5 кг и более. В суровых условиях тайги он прекрасно приспособлен к бегству и маскировке.
  • Заяц-русак — стройнее, но не менее быстрый. Его можно встретить в полях и даже на окраинах деревень. Этот вид отличается высокой выносливостью и скоростью.
  • Маньчжурский заяц — небольшой и скрытный зверёк, весом до 2 кг. Обитает на Дальнем Востоке и встречается крайне редко.
  • Заяц-толай — самый маленький из семейства, живёт в степях и горах Южной Сибири.

Почему заяц может быть опасен

Большинство людей уверены, что зайцы — это всего лишь дикие кролики, безобидные и пугливые. Но в действительности они отлично вооружены природой. Их задние лапы похожи на пружины с острыми когтями. Удары ими настолько сильные, что способны вспороть кожу или серьёзно травмировать собаку.

Челюсти тоже внушают уважение: зубы острые, а хватка неожиданно сильная. Если животное оказывается в углу или застигнуто врасплох, оно проявляет агрессию. И тогда привычный "серый трусишка" моментально превращается в яростного бойца за жизнь.

Особенно пугает момент, когда заяц поднимается на задние лапы. Зрелище производит сильное впечатление даже на опытных охотников. В этот миг становится ясно: шутки в сторону, зверь готов к бою.

Болезни, которые переносят зайцы

Опасность заключается не только в физических атаках. Зайцы могут быть носителями целого ряда инфекций.

  1. Туляремия — заболевание, которое передаётся через укусы клещей, блох и даже при разделке туши. Вспышки этой болезни в России фиксировались неоднократно.

  2. Бруцеллёз — инфекция, способная проникнуть в организм через царапины. Болезнь тяжёлая и требует длительного лечения.

  3. Клещевой энцефалит — хотя сами зайцы им не болеют, они становятся резервуаром для заражённых клещей. Это делает встречу с животным потенциально опасной.

  4. Миксоматоз — болезнь, поражающая самих зайцев. Для человека она безопасна, но ослабленные звери чаще выходят к людям и могут контактировать с домашними животными.

Как понять, что с зайцем что-то не так

Здоровое дикое животное никогда не станет приближаться к человеку. Его естественная реакция — мгновенный бег. Если же заяц сидит неподвижно, смотрит прямо в глаза или делает шаг навстречу, это повод насторожиться. Подобное поведение часто связано с болезнью или нарушением инстинкта самосохранения.

В такой ситуации важно придерживаться простых правил:

  1. Не пытаться приблизиться и рассмотреть зверя поближе.

  2. Не фотографировать и тем более не пытаться погладить.

  3. Отступать медленно, не поворачиваясь спиной.

  4. Если заяц продолжает движение, ускорить шаг и позвать на помощь.

Лесной сигнал тревоги

Когда в чаще вдруг раздаётся громкий удар лапами по земле или шорох кустов, привычный образ безобидного героя сказок моментально рушится. Понимаешь: этот зверь не так прост. Даже охотник с ружьём может предпочесть отступить, а не рисковать. И уж точно не стоит испытывать судьбу простым туристам.

Интересные факты о зайцах

  1. Эти животные способны развивать скорость до 70 км/ч, а на короткой дистанции обогнать их почти невозможно.

  2. Зайцы могут прыгать до 3 метров в длину и почти до метра в высоту.

  3. Несмотря на репутацию травоядных, они иногда поедают насекомых и падаль, восполняя дефицит белка в природе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аквариумисты рекомендуют учитывать размеры рыбок при выборе для резервуара сегодня в 12:12

Рыбки против интуиции: когда самые яркие оказываются самыми коварными

Узнайте, как правильно выбрать рыбок для аквариума, чтобы избежать сюрпризов и создать гармоничный подводный мир с советами по уходу и аксессуарам.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему дрессировку собаки нужно начинать с первых месяцев жизни сегодня в 3:38

Ошибка, которую совершают почти все хозяева: так щенки превращаются в упрямцев

Как правильно воспитывать щенка: от первых команд до выработки режима. Простые шаги, которые помогут превратить процесс дрессировки в радость.

Читать полностью » Чистка глаз у собак: ветеринары объяснили правила безопасного ухода сегодня в 2:06

Чистые глаза без слёз: лайфхак для хозяев собак, который работает всегда

Регулярная чистка глаз у собак — не косметика, а профилактика заболеваний. Узнайте, как правильно ухаживать за глазами питомца и когда нужен ветеринар.

Читать полностью » Платиносомоз у собак: ветеринары назвали симптомы и опасные последствия болезни сегодня в 1:26

Охотничий инстинкт оборачивается трагедией: собаки умирают от редкой напасти

Собаки могут заразиться платиносомозом после поедания ящериц. Чем опасна болезнь и какие первые признаки должны насторожить хозяина?

Читать полностью » Почечная недостаточность у собак: ветеринары назвали породы в группе риска сегодня в 0:27

Жажда, рвота и апатия: тревожные сигналы, которые хозяева игнорируют у собак

Почечная недостаточность у собак чаще всего связана с породой и возрастом. Какие симптомы сигнализируют о болезни и чем можно помочь питомцу?

Читать полностью » Волков: кошки не способны мстить хозяевам, их поведение связано с инстинктами вчера в 23:37

Ошибки хозяев делают кошку тревожной и агрессивной

Зоопсихолог развеял миф о кошачьей "мести" и объяснил, почему плохое поведение связано не с обидами, а с инстинктами и нехваткой внимания.

Читать полностью » Эксперты назвали жесты и приёмы, которые помогают кошке лучше понимать хозяина вчера в 22:33

Ошибки хозяина в общении разрушают эмоциональную связь

Кошки не всегда спешат на зов хозяина. Эксперты объясняют, почему голос воспринимается ими не как приказ, а как приглашение, и как наладить контакт.

Читать полностью » Страховка покрывает лечение и операции для домашних животных вчера в 21:15

В США миллионы животных уже застрахованы, а у нас многие даже не слышали об этом

Страховка для питомцев может покрыть дорогостоящее лечение и операции. Разбираем плюсы и минусы, чтобы понять, стоит ли её оформлять.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Эксперты объясняют, когда и сколько приходится доплачивать за багаж в 2025 году
Красота и здоровье

Почки и усталость: почему анализы нужно сдавать даже при хорошем самочувствии
Дом

Эксперты объясняют, как правильное размораживание сохраняет витамины в продуктах
Садоводство

Жители Татарстана предупредили о риске деформации заборов от снега и ветра зимой
Туризм

Директор департамента маркетинга курорта Роза Хутор провел сессию на международном форуме-выставке по туризму
Культура и шоу-бизнес

Кэш Уоррен после развода с Джессикой Альбой встречается с 20-летней актрисой
Питомцы

Ветеринары назвали фразы заводчиков, указывающие на риски для здоровья щенков и котят
Технологии

Эксперты: Google становится реальным соперником NVIDIA в инфраструктуре ИИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet