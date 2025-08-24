Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by pressfoto is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 18:51

Секрет детского счастья: почему учёные настаивают на "диких" играх — и что они скрывают

Учёные: свободные игры на природе улучшают развитие мозга у детей

Фраза "дикое детское лето", популярная в социальных сетях, всё чаще приобретает реальное воплощение: родители стремятся отпустить детей в свободные игры на свежем воздухе. Исследователи отмечают, что такие занятия не только дают отдых от экранов и строгих расписаний, но и заметно влияют на развитие мозга и эмоциональное состояние.

Картина привычная: дети спорят, куда поставить тяжёлое бревно, один забирается на дерево и цепляется за ветку, другой рисует в грязи карту "клада". Взрослые в этот момент отсутствуют, никто не вмешивается и не подсказывает. Именно такие ситуации называют "дикой игрой" — свободной, рискованной, но полезной.

По данным исследований, современные дети проводят на 35 % меньше времени в уличных играх без контроля взрослых, чем их родители в том же возрасте. Учёные уверены, что это имеет значение: неструктурированная активность помогает развивать исполнительные функции мозга, умение регулировать эмоции и решать жизненные задачи.

Что происходит с мозгом ребёнка во время игр

Профессор Университета королевы Мод Эллен Беате Хансен Сандсетер объясняет: когда ребёнку дают возможность рисковать — например, пройти по скользкому бревну или взобраться на дерево, — он становится более самостоятельным и независимым. Такие игры, по её словам, связаны с лучшим физическим и психологическим здоровьем: дети учатся правильно оценивать риски и справляться с ними.

Её коллега, профессор Бриджит Уолш из Университета Невады, отмечает, что бег, прыжки и раскачивания действуют как своеобразная "гимнастика" для мозга. Эти движения помогают регулировать эмоции, задействуя нижние области мозга, чувствительные к ритму, а также укрепляют связи в префронтальной коре — зоне, отвечающей за планирование и принятие решений. В процесс вовлекается и гиппокамп, который играет ключевую роль в памяти и пространственной ориентации.

Сандсетер добавляет, что подобные игры часто вызывают состояние "потока", когда задача увлекательна, но не чрезмерно сложна. В этом состоянии дети усваивают знания максимально эффективно, а природа усиливает положительный эффект.

Природа как тренажёр для ума и характера

Почётный профессор Университета Колорадо Луиза Чавла подчёркивает: живая среда даёт ребёнку больше вызовов, чем любая искусственная площадка. Она отмечает, что дети пробуют свои силы в простых задачах вроде "смогу ли поднять камень или забраться на дерево", и по мере взросления возвращаются к тем испытаниям, которые раньше были им не по силам.

По её словам, такие игры нередко становятся коллективными: дети строят шалаши, "готовят" еду из земли и цветов, учатся договариваться. Конфликты случаются, но мотивация решать их здесь выше, что способствует развитию навыков общения и сотрудничества.

Эксперты уточняют: спорт и кружки тоже полезны, но они не заменяют свободные игры, где ребёнок самостоятельно учится справляться с неожиданными ситуациями. Старший научный сотрудник Haskins Laboratories Бенджамин Пауэрс считает, что без такой практики подросткам сложнее адаптироваться во взрослой жизни, где нет готовых сценариев поведения.

При этом исследователи подчёркивают: формировать уверенность в природе проще в раннем возрасте, когда мозг наиболее восприимчив. Однако важен не столько возраст, сколько готовность ребёнка к новым вызовам. Сандсетер отмечает, что дети должны осваивать новые умения постепенно, шаг за шагом, оценивая риски в соответствии со своими силами.

Долгосрочный эффект

Учёные уверены: опыт детского взаимодействия с природой способен повлиять на всю жизнь. Так, обзор школьных программ по озеленению территорий в 2024 году показал улучшение настроения и коммуникативных навыков у учеников. Европейское исследование также выявило, что высокий уровень контакта с зелёной средой в детстве снижает риск психических расстройств во взрослом возрасте на 55 %.

От японской традиции "лесных купаний" до скандинавской философии фрилуфтслив — в разных культурах признают: время на свежем воздухе укрепляет здоровье и дарит ощущение благополучия в любом возрасте.

