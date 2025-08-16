Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Gary M. Stolz, U.S. Fish and Wildlife Service
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:49

Скорость пули и прыжок выше человека: рекорды, которыми гордятся дикие кошки

Тигр весит до 300 кг, гепард разгоняется до 110 км/ч — факты о диких кошках

От грациозных прыжков сервала до молниеносных рывков гепарда, от сурового взгляда рыси до таинственной скрытности оцелота — мир диких кошек невероятно разнообразен. Эти хищники обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и приспособились к самым разным условиям: знойным пустыням, густым джунглям, высокогорьям и заснеженной тайге.

Каракал — "чёрное ухо" из Азии и Африки

Когда-то каракала относили к рысям, но сегодня он выделен в отдельный род. Его отличительная черта — длинные чёрные кисточки на ушах. Каракал не марафонец, он предпочитает короткие стремительные броски и прыжки до 4,5 метра. Может охотиться на добычу в несколько раз тяжелее себя. В древности его приручали для охоты на птиц, а сейчас он стал экзотическим питомцем для обеспеченных людей.

Ягуарунди — кошка-ласка из Америки

Родственник пумы, обитающий от Мексики до Аргентины. Внешне напоминает ласку с мордочкой выдры и длинным хвостом. Не лазает по деревьям, но прекрасно плавает. Удивляет исследователей способностью подражать голосам птиц, свистеть и выть. Активен днём и легко приспосабливается к жизни рядом с человеком.

Сервал — прыгуны Африки

Эта стройная африканская кошка знаменита своими длинными лапами и невероятной прыгучестью — до 3 метров с места. Развивает скорость до 80 км/ч и предпочитает охотиться на зайцев, птиц и грызунов. В Древнем Египте сервал был почитаем, а сегодня нередко становится статусным домашним питомцем, хотя в дикой природе численность вида снижается из-за браконьерства.

Тигр — самый крупный хищник кошачьих

Могучий азиатский хищник, обитающий от тропиков до северной тайги. Вес может достигать 300 кг, прыжок — до 6 метров. Полосатый узор у тигра есть не только на шерсти, но и на коже. Сегодня в мире осталось около 7 тысяч особей, все они в Красной книге, а 29 июля отмечается Международный день тигра.

Оцелот — мини-леопард тропиков

Небольшая, но ярко окрашенная кошка, живущая в тропических лесах Америки. Активна ночью, днём прячется в дуплах. Охотится на мелких животных и птиц, но сама нередко становится добычей крупных хищников. Основная угроза — вырубка лесов и охота за мехом.

Гепард — рекордсмен скорости

Самое быстрое наземное животное способно разгоняться до 110 км/ч за 3 секунды. Живёт в Африке и на Ближнем Востоке, охотится днём на антилоп и зайцев. Несмотря на скорость, уязвим перед более крупными хищниками.

Барханный кот — мастер выживания в пустыне

Обитает в знойных районах с температурой воздуха до +58 °С. Лапы защищены жёсткой шерстью от раскалённого песка. Может долго обходиться без воды, получая влагу из пищи. Питается мелкими грызунами, рептилиями и насекомыми.

Рысь — зоркий охотник Севера

Обладает зрением, позволяющим видеть на километр, и слухом, улавливающим звуки за сотни метров. Развивает скорость до 65 км/ч и прыгает на 4,5 метра. Живёт даже за полярным кругом, но страдает от охоты ради меха.

Пума — грациозный скалолаз Америки

Крупнейший представитель малых кошек, обитает от Канады до Чили. Умеет карабкаться по скалам и деревьям, нападает сверху. Избегает человека, а в ряде стран охота на неё запрещена. Известна рекордным количеством названий — только в английском их около 40.

