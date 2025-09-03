Лужайка или поле боя: это происходит, когда парки города становятся домом для диких животных

В последние годы многие французские города активно возвращают зелёные зоны в городскую среду. Скверы, экологические коридоры, проекты "ренатурализации" — всё это создаёт ощущение гармонии с природой. Однако вместе с деревьями и цветниками в мегаполисы возвращаются и дикие животные, прежде всего кабаны и косули.

Когда "зелёные коридоры" приводят к неожиданным гостям

По данным опросов, более 70% французов поддерживают развитие дикой природы в городах, даже если это может осложнить жизнь горожан. Но новая экосистема становится удобной средой и для крупных животных. Дикие кабаны легко приспосабливаются к соседству с человеком, ищут корм рядом с городскими полями, переворачивают газоны, ломают ограждения и даже становятся причиной аварий.

"Кабан — это типично вид, который приспосабливается к присутствию человека", — отметила географ из Бордо Кэрол Марин.

Опасность соседства

В агломерации Бордо за один год отстрелили около тысячи кабанов, чтобы сократить количество инцидентов. При этом две трети животных были уничтожены в рамках административных мер, а оставшаяся часть — охотничьими федерациями. По мнению экспертов, такие меры носят скорее экстренный, чем стратегический характер.

"Теперь это уже не редкие случаи — в городах формируется постоянная популяция диких животных", — подчеркнула географ Кэрол Марин.

Необходимость планирования

Исследователь считает, что проблема должна решаться не постфактум, а закладываться на этапе городского планирования. Например, при развитии городского сельского хозяйства стоит заранее предусмотреть расходы на электрические ограждения. В противном случае новые "зелёные оазисы" быстро превратятся в кормушку для диких животных.

Географ поднимает и вопрос восприятия: пока у большинства людей "садовое" представление о природе, где есть только деревья и птицы. Но настоящая природа включает и непредсказуемость: крупную дичь, её поведение и связанные с этим риски.

Возможные решения

Среди примеров управления — контроль рождаемости животных, как в Барселоне, или профессиональные программы регулирования, как в Женеве. Французские мегаполисы пока реагируют точечно, что в долгосрочной перспективе может только усугубить ситуацию.

"Если мы действительно хотим вернуть природу в города, нужно принимать её целиком — вместе с дикой фауной", — пояснила географ Кэрол Марин.

Феномен "городских кабанов" наглядно показывает: политика озеленения несёт не только экологические плюсы, но и новые вызовы, требующие системного подхода.