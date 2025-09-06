Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:11

Вот что нельзя делать при встрече с кабаном: ошибка, которая провоцирует атаку

Дикие кабаны всё чаще выходят в города: советы охотоведов по безопасной встрече

В лесу можно встретить не только белок или зайцев, но и куда более серьёзных обитателей — диких кабанов. Последние всё чаще становятся "героями" новостей: их видят не только в лесах, но и прямо на улицах, в парках или возле жилых кварталов.

Чем опасна встреча с диким кабаном

В отличие от косули или зайца, которые при встрече с человеком тут же убегут, поведение кабана предсказать сложно. Особенно опасны самки с детёнышами — защищая потомство, они могут проявить агрессию. Для жителей районов, прилегающих к лесу, такие встречи уже не редкость, и многие подтверждают: случайно оказаться лицом к лицу с кабаном вполне реально.

Если вы встретите дикого кабана, сохраняйте спокойствие. Не делайте резких движений и не пытайтесь его прогнать.

Правила, которые могут спасти жизнь

Чтобы избежать неприятных последствий, стоит помнить несколько советов:

  • не паникуйте и не бегите — это может вызвать у животного охотничий инстинкт;
  • не кричите и не бросайте предметы;
  • всегда оставляйте кабану путь для отхода;
  • при возможности говорите с ним тихим голосом — так животное скорее поймёт, что вы не угроза.

Большинство кабанов предпочитают уйти сами, если им не мешать. Важно лишь позволить животному почувствовать пространство для безопасного отхода.

Опасные ситуации с собаками

Отдельная тема — собаки. Владельцам настоятельно рекомендуют держать питомцев на поводке. Лай или попытка погони могут спровоцировать атаку, и в этом случае под угрозой окажется не только пёс, но и его хозяин.

Если вы всё же оказались в ситуации, когда кабан проявляет агрессию, постарайтесь с животным укрыться на возвышенности — например, забраться на дерево или охотничий помост. Это временное, но эффективное решение.

Что категорически нельзя делать

Нельзя пытаться загнать кабана в угол. Опасно вставать на его пути — животное воспринимает это как угрозу. Бегство, крики или попытки нападения только ухудшат ситуацию.

Дикие кабаны давно перестали быть исключительно лесными жителями. Городская среда для них тоже стала привычной. Встретить их можно даже в центре мегаполиса, и чтобы такая встреча не обернулась бедой, достаточно помнить несколько простых правил: спокойствие, отсутствие резких движений и уважение к пространству животного.

