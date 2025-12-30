Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Пресс-служба Прокуратуры Москвы
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:36

Львёнок поселился в квартире в Подмосковье: блогер показывает быт хищника в соцсетях

Блогер Эсам Шенино держит львёнка в квартире в Красногорске — РИА Новости

Истории о диких животных в городских квартирах всё чаще становятся поводом для общественного резонанса и вмешательства надзорных органов. На этот раз внимание привлекло содержание львёнка в многоквартирном доме в Подмосковье: кадры с животным блогер публикует в социальных сетях, не скрывая условий и места, где его держат. Об этом сообщает РИА Новости.

Львенок в квартире и публикации блогера

По информации РИА Новости, подмосковный блогер Эсам Шенино содержит львёнка в многоквартирном доме. Агентство отмечает, что вывод сделан на основании материалов, которые сам Шенино размещает в своих соцсетях.

Часть видеороликов сопровождается геолокацией жилого комплекса "ART" в Красногорске. Кроме того, блогер разместил фотографию, на которой держит львёнка на руках, находясь за рулём автомобиля.

Контакт с детьми и бытовые условия

В публикациях блогера также присутствуют кадры, где львёнок взаимодействует с детьми. На видео видно, что с животным играют, а также кормят его из бутылочки. РИА Новости подчёркивает, что львёнок находится в условиях, которые характерны для содержания домашних животных, хотя речь идёт о представителе дикой фауны.

Подобные ролики нередко вызывают эмоциональную реакцию аудитории, однако сами по себе они поднимают вопрос о безопасности и для животного, и для окружающих. При этом агентство не сообщает о проверках или официальных заявлениях надзорных ведомств именно по этому эпизоду, ограничиваясь описанием опубликованных материалов и геолокаций.

Параллель с недавним случаем в "Москва-Сити"

РИА Новости связывает эту историю с недавним инцидентом в Москве, где столичный блогер содержал в квартире 2,5-месячную львицу. Тогда межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку по информации о жестоком обращении с животным. По данным надзорного ведомства, в ночь на 25 декабря блогер, ранее публиковавший видео с львицей в соцсетях, передал её волонтёрам в критическом состоянии.

В ходе первичного ветеринарного осмотра у животного выявили многочисленные травмы. Сообщалось о переломах трёх лап, травме позвоночника, а также об общем истощении костной ткани.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

