Лесные хищники терроризируют поселения: в Нижегородской области возросло число опасных контактов

В Нижегородской области зафиксирована обеспокоенность из-за участившихся контактов местных жителей с дикими животными. В текущем 2026 году экстренные службы зарегистрировали 48 эпизодов, когда звери наносили людям травмы. Статистические данные по происшествиям были официально предоставлены в региональном комитете ветеринарии. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Основную опасность для населения представляют лисицы, именно их нападения стали причиной большинства зарегистрированных случаев. Пострадавшие проживали в Нижнем Новгороде, Дзержинске, а также в ряде округов, включая Арзамасский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Лысковский, Володарский, Воротынский, Дивеевский и Сеченовский.

Представители ведомства не стали детализировать информацию о пострадавших, поэтому точное соотношение взрослых и детей среди укушенных граждан остается неизвестным. Специалисты призывают жителей региона проявлять максимальную осторожность при встрече с дикими представителями фауны и избегать попыток близкого контакта с ними. Соблюдение мер безопасности поможет минимизировать риски для здоровья и предотвратить возможные инциденты в будущем.