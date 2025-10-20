ИИ ест знания, но не оставляет крошек: Wikipedia теряет читателей из-за Google и чат-ботов
Фонд Wikimedia Foundation, управляющий работой онлайн-энциклопедии Wikipedia, сообщил о заметном снижении числа просмотров страниц реальными пользователями. Главной причиной падения трафика эксперты называют активное внедрение искусственного интеллекта в поисковые системы, которые теперь предоставляют готовые ответы прямо в результатах поиска.
По данным издания 404 Media, этот процесс уже меняет модель потребления знаний в интернете и может серьёзно повлиять на устойчивость самой Wikipedia.
"Современные поисковики и чат-боты формируют готовые сводки информации, устраняя у пользователя необходимость переходить на страницу первоисточника", — отмечают представители Wikimedia Foundation.
Когда поисковики становятся энциклопедией
Раньше путь к знанию проходил через клик — пользователь набирал запрос, переходил по ссылке и читал статью. Сегодня же Google, Bing, Perplexity и другие поисковые сервисы используют встроенные ИИ-модули, которые сразу выдают готовое объяснение.
Эти ответы во многом опираются на материалы Wikipedia, но пользователи их уже не видят. Таким образом, энциклопедия остаётся источником для машин, а не для людей.
Такое "исчезновение кликов" — глобальная тенденция. Исследования показали, что лишь около 1% поисковых запросов теперь завершается переходом по ссылке на первоисточник: большинство пользователей удовлетворяются тем, что им показывает ИИ-сводка.
Почему это тревожный сигнал для Wikipedia
Падение трафика угрожает не только посещаемости сайта, но и всей экосистеме проекта.
• Меньше просмотров — меньше редакторов. Новые участники приходят из числа читателей, и снижение аудитории снижает приток волонтёров.
• Меньше донатов. Wikipedia живёт за счёт пожертвований, которые зависят от количества активных пользователей.
• Снижение видимости бренда. Чем чаще ИИ-модели выдают готовые ответы без ссылки, тем слабее становится ассоциация пользователей с реальным источником информации.
Парадокс заключается в том, что именно Wikipedia остаётся ключевым обучающим материалом для больших языковых моделей (LLM), включая GPT, Gemini, Claude и другие. Машины "учатся" на её статьях, а затем выдают знания пользователям без необходимости перехода на сайт.
Аномальный всплеск трафика и падение активности
Весной 2025 года Wikipedia зафиксировала аномальный рост посещаемости, связанный с ботами. После обновления систем защиты и фильтрации неаутентичных запросов, реальные просмотры резко снизились, что позволило зафиксировать годовое падение на уровне 8%.
Внутренние отчёты фонда указывают, что:
• после фильтрации ботов доля "живых" пользователей уменьшилась;
• автоматизированные системы стали использовать более сложные способы маскировки;
• поведение реальных посетителей изменилось — они стали реже переходить на статьи, ограничиваясь краткими сведениями.
Смена информационных привычек
Аналитики отмечают, что молодое поколение всё чаще ищет знания не в энциклопедиях, а в социальных сетях и чат-ботах. Формат коротких ответов и визуальных подсказок вытесняет привычку к чтению длинных статей.
Согласно внутренним оценкам фонда, доля читателей в возрасте до 24 лет за последние два года снизилась почти на 20%. Одновременно вырос интерес к видеоформатам и интерактивным источникам.
"Если тенденция сохранится, Wikipedia может утратить статус основного "хранилища истины” в интернете", — отмечают исследователи цифровых медиа.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: полагаться на то, что пользователи сами вернутся на сайт, даже если ИИ уже выдал ответ.
• Последствие: снижение вовлечённости и потери донатов.
• Альтернатива: внедрение собственных API-решений для партнёрства с ИИ-платформами, чтобы Wikipedia оставалась видимой как источник.
• Ошибка: слабая адаптация к новым форматам потребления (видео, голос, короткие сводки).
• Последствие: потеря молодой аудитории.
• Альтернатива: развитие мультимедийных и образовательных сервисов на основе статей Wikipedia.
Что делает Wikimedia Foundation
Фонд усиливает технологические фильтры для распознавания трафика от ботов и планирует разработку новых инструментов монетизации партнёрских интеграций. Обсуждается возможность сотрудничества с компаниями, создающими ИИ-сводки, чтобы обеспечить корректное цитирование и возврат ссылок на оригинальные статьи.
Кроме того, в команде рассматривают расширение формата донатов — от привычных пожертвований до программ членства и премиум-доступа к API.
А что если Wikipedia интегрируется с ИИ-системами напрямую?
Эксперты предполагают, что в будущем Wikipedia может стать "официальным поставщиком знаний" для ИИ-моделей. В этом случае Google, OpenAI и Anthropic будут платить за лицензированный доступ к её контенту. Это позволит поддерживать проект и сохранять контроль над качеством информации.
Подобная схема уже обсуждается между фондами открытых данных и крупными ИИ-компаниями.
Плюсы и минусы ИИ-трансформации
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая доставка информации пользователям
|Снижение посещаемости Wikipedia
|Более точные и контекстные ответы
|Потеря мотивации у редакторов
|Расширение доступа к знаниям через ИИ
|Ослабление роли первоисточников
|Новые форматы поиска и обучения
|Угроза устойчивости краудсорсных проектов
FAQ
Насколько сильно упали просмотры Wikipedia?
Примерно на 8% за год, если учитывать только живых пользователей.
Почему ИИ влияет на трафик?
Потому что поисковики и чат-боты формируют готовые ответы, используя контент Wikipedia без перехода на сайт.
Как реагирует фонд?
Усиливает защиту от ботов, изучает новые партнёрства с ИИ-платформами и разрабатывает способы маркировки оригинальных источников.
Станет ли Wikipedia платной?
Нет, но может появиться платный API для компаний, использующих данные энциклопедии в своих продуктах.
Можно ли помочь проекту?
Да — переходить по ссылкам на оригинальные статьи и поддерживать энциклопедию пожертвованиями.
Мифы и правда
Миф: ИИ полностью заменит Wikipedia.
Правда: ИИ опирается на Wikipedia как на источник — без неё он теряет качество данных.
Миф: Википедия умирает.
Правда: проект адаптируется и ищет новые пути развития, но нуждается в поддержке пользователей.
Миф: поисковики не обязаны указывать источник.
Правда: согласно международным нормам об авторских правах, они обязаны сохранять атрибуцию.
Исторический контекст
Wikipedia была основана в 2001 году как некоммерческий проект для свободного обмена знаниями. За два десятилетия она стала одним из 10 самых посещаемых сайтов мира и крупнейшим примером коллективного разума.
Однако с приходом генеративных ИИ-систем произошёл технологический сдвиг: информация стала предоставляться напрямую, минуя оригинальные источники. Это поставило под вопрос модель открытых знаний, на которой Wikipedia строилась всё это время.
3 интересных факта
• Wikipedia насчитывает более 62 миллионов статей на 330 языках.
• Её серверы обслуживают около 20 миллиардов просмотров в месяц — из них всё большую долю составляют запросы от ботов.
• По оценкам аналитиков Similarweb, доля переходов из поисковых систем на Wikipedia за последние два года снизилась почти вдвое.
