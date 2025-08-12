Признаки, что ваш интернет используют без разрешения

Сначала я думал, что интернет просто барахлит — провайдеры иногда выдают сбои. Но когда скорость падала именно вечером, а роутер мигал, как новогодняя гирлянда, у меня появилось подозрение: кто-то ещё пользуется моей сетью.

Признаки, которые насторожили

Первое — скорость. Видео начинали грузиться дольше, онлайн-игры подтормаживали, а страницы порой открывались с задержкой в пару секунд. Второе — активность роутера. Даже ночью индикатор передачи данных не гас, хотя все мои устройства были выключены.

Как я проверил догадки

Зайдя в панель управления роутера, я увидел список подключённых устройств. Среди них были два гаджета с непонятными названиями — явно не мои. Я записал MAC-адреса и сравнил с теми, что есть у моей техники — совпадений не было.

Что это дало

Я сменил пароль на сложный, добавил фильтрацию по MAC-адресам и поставил длинное имя сети без намёков на мою квартиру. Через пару дней интернет снова стал быстрым, а список подключений сократился до знакомых устройств.

Почему важно реагировать сразу

Посторонние в вашей сети — это не только потеря скорости, но и потенциальный доступ к данным. Любой трафик идёт через ваш роутер, а значит, при желании его можно перехватить или использовать ваш IP в незаконных целях.