Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Роутер
Роутер
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:08

Почему мы с соседом решили разделить Wi-Fi и что из этого вышло

Как мы сделали один мощный интернет на две квартиры с соседом

Всё началось с того, что мой ноутбук упорно цеплялся за соседский сигнал, хотя у меня был свой роутер. Сначала я злился: сигнал у него почему-то сильнее, а мой ловился хуже даже в спальне. Но это стало началом не ссоры, а дружбы и небольшого совместного проекта.

Когда сигнал соседа сильнее твоего

Проверив настройки, я понял, что наши каналы пересекаются, и мы буквально мешаем друг другу. Скорость у обоих падала, а иногда сеть пропадала полностью. Вместо того чтобы затевать "битву" за эфир, я пошёл к соседу поговорить. Оказалось, он тоже давно замечал, что интернет стал хуже.

Как мы пришли к совместному решению

Мы оба платили за быстрый тариф, но по факту получали не то, за что платим. После короткого разговора родилась идея — объединить усилия: купить более мощный роутер, поставить его в общем месте и разделить расходы. Вместо двух слабых зон у нас появилась одна сильная сеть на обе квартиры.

Плюсы и неожиданные бонусы

Теперь сигнал ловит даже в подъезде, скорость всегда стабильная, а расходы на интернет стали вдвое меньше. Мы даже настроили гостевую сеть для друзей, чтобы не светить свои пароли. И, честно говоря, это стало началом нормального соседского общения — теперь мы и по другим вопросам можем договориться без скандалов.

Почему иногда союз лучше войны

История с Wi-Fi научила меня, что вместо того чтобы тратить нервы на борьбу за "свой" сигнал, иногда стоит подумать о совместном решении. Да, оно требует доверия, но результат стоит того — и интернет, и отношения в доме стали лучше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тяга в вентиляции: домашние способы проверки без приборов сегодня в 5:43

Лист бумаги и зажигалка: мой способ проверки вентиляции в квартире

Проверить тягу в вентиляции можно без приборов — достаточно пары простых тестов. Рассказываю, как я узнал, что воздух в ванной стоит.

Читать полностью » Скручивание и кипяток восстанавливают растянутые резинки на одежде сегодня в 4:12

Ворот свисает, манжеты висят? Как спасти растянутую одежду за 15 минут

Не спешите прощаться с растянутыми вещами — шерсть, трикотаж и хлопок можно спасти. Рассказываем, как вернуть форму одежде с помощью пара, холода и лайфхаков.

Читать полностью » Эксперты назвали главные причины порчи одежды после стирки в машине сегодня в 3:07

Машина не виновата: как люди сами рвут кофты и вытягивают рубашки

Откуда берутся затяжки и разрывы на одежде после стирки? Рассказываем, какие ошибки совершают даже опытные хозяйки и как избежать повреждений вещей.

Читать полностью » Эксперты назвали эффективные материалы для звукоизоляции квартиры сегодня в 2:36

Тишина, за которую стоит бороться: как звуки соседей подтачивают ваше здоровье

Пенопласт и монтажная пена не спасут от шума. Рассказываем, какие способы звукоизоляции действительно работают, а на что не стоит тратить деньги.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как визуально увеличить пространство в панельной квартире сегодня в 1:31

Что делает хрущёвку ещё теснее: 5 ошибок, которые совершают почти все

Обустроить хрущёвку и не задушить пространство — задача непростая. Рассказываем, каких ошибок стоит избегать, чтобы маленькая квартира выглядела стильно и уютно.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как быстро навести порядок в доме перед приходом гостей сегодня в 0:16

5 приёмов экспресс-уборки: как произвести впечатление за считанные минуты

Гости уже на подходе, а дома бардак? Не паникуйте! Несколько простых шагов — и квартира будет выглядеть аккуратно, даже если до визита осталось 15 минут.

Читать полностью » Как правильно использовать концентрированный обезжириватель для пола: блеск и долговечная чистота вчера в 23:23

Секрет блестящих полов: добавляю это в воду, и плитка сияет чистотой

Профессиональный обезжириватель в воде для мытья полов удалит жир, вернёт блеск и обеспечит гигиену. Как выбрать, применять, чтобы плитка сияла чистотой.

Читать полностью » Натуральная чистка матраса: сода, эфирные масла и солнце против микробов вчера в 22:48

Бабушкин секрет чистоты: этот продукт из кухни избавит матрас от пылевых клещей и микробов

Как эффективно очистить матрас от пылевых клещей и микробов? Секреты наших бабушек с использованием соды, эфирных масел и других доступных средств.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить фисташковое мороженое в домашних условиях — пошаговая инструкция
Спорт и фитнес

Тренер Темирова: домашние тренировки помогают поддерживать форму при нехватке времени
Красота и здоровье

Почему нельзя в душ сразу после еды: вот что говорят врачи
Еда

Что нельзя готовить в аэрогриле: список из 5 продуктов
Садоводство

Как избавиться от тли: эффективный чесночный спрей
Красота и здоровье

Диетолог Дианова назвала продукты, помогающие при магнитных бурях
Еда

Рецепт бананового кекса: шаги приготовления и советы от кулинаров
Дом

Как я вычислил соседей, подключённых к моему Wi-Fi
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru