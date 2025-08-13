Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:20

Почему соседские сети съедают скорость интернета и как я это исправил

Как я избавился от соседских помех и ускорил свой Wi-Fi

В многоквартирном доме легко заметить, что Wi-Fi работает нестабильно, особенно по вечерам. У меня это стало почти привычным: в 8 вечера видео начинали подгружаться медленно, игры подвисали. Но однажды я решил, что пора разобраться в причинах.

Поиск источника проблем

Я открыл список доступных сетей на ноутбуке и насчитал больше двадцати. Большинство работали на тех же каналах, что и мой роутер. Это как если бы двадцать человек одновременно говорили в одну рацию — все друг друга перекрикивают, а результат теряется.

Эксперимент с каналами

В настройках роутера я включил автоматический выбор канала, но он почему-то упорно ставил "забитый" 6-й. Я скачал приложение для анализа Wi-Fi и нашёл менее загруженный 1-й канал. После переключения заметил: скорость выросла, а сигнал перестал "отваливаться" в дальней комнате.

Дополнительные шаги

Перевёл смартфоны и ноутбуки на 5 ГГц, а 2,4 ГГц оставил только для умных розеток и старого принтера. На 5 ГГц сигнал хуже пробивает стены, но зато практически нет помех — соседи им пользуются редко.

Результат и вывод

Через неделю тестов я понял, что правильный выбор канала и разделение частот сделали интернет в два раза стабильнее. Вывод простой: иногда не нужен новый роутер, достаточно грамотно настроить старый.

