Собор Святого Стефана
© commons.wikimedia.org by Anna Saini is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:07

Бесплатная Вена существует: секреты, о которых не пишут в путеводителях

Вена — город, где всё выглядит дорого и элегантно, но жить здесь можно вполне экономно. Несмотря на то что столица Австрии занимает 22-е место в мире по уровню стоимости жизни, местные жители умеют тратить с умом, не лишая себя комфорта. Вот как можно почувствовать атмосферу города, не опустошая кошелёк.

Жизнь и комфорт

Главный плюс Вены — высокий уровень сервиса даже для тех, кто ничего не платит. Бесплатный Wi-Fi ловится по всему городу, а карты с точками доступа можно найти на официальных сайтах мэрии.

Питьевая вода течёт прямо из-под крана — чистая и вкусная, ведь поступает из альпийских источников. В кафе достаточно попросить Leitungswasser - это обычная вода без газа, и тебе принесут стакан бесплатно. На улицах установлены десятки фонтанчиков с питьевой водой, где можно наполнить бутылку.

Чтобы сориентироваться, установи приложение Toilet Finder - оно покажет ближайшие бесплатные общественные туалеты, что особенно удобно для длительных прогулок.

Транспорт

Передвигаться по городу можно дёшево и экологично. Система Citybike позволяет взять велосипед всего за €1 — это плата за регистрацию. Первый час проката бесплатный, а если вернуть велосипед и взять другой через 15 минут, снова можно кататься даром.

Ещё один способ экономии — использовать обычные городские трамваи для осмотра достопримечательностей. Маршрут по Кольцевому бульвару (Ringstraße) охватывает главные здания столицы — от парламента и университета до оперы, — и не требует покупки отдельного туристического билета.

Из аэропорта выгоднее всего ехать на электричке S7 - билет стоит всего €4,40, тогда как экспресс-поезда обойдутся почти втрое дороже.

Если хочешь сэкономить на перелёте, рассмотрите прилёт в Братиславу: автобус FlixBus довезёт до центра Вены за час, а стоимость билетов часто ниже, чем у рейсов до венского аэропорта.

Еда

Вена умеет быть вкусной даже для экономных. Самое простое и недорогое блюдо — классическая венская сосиска с булочкой и соусом, которая стоит около €3. Киоски с ними можно найти на каждом углу.

В кафе Wiener Deewan действует система pay as you wish - платишь столько, сколько считаешь нужным. Ещё один лайфхак — ресторан Votiv на Reichsratsstraße 17: по средам здесь подают настоящий шницель с картофельным салатом всего за €4,90.

Достопримечательности

Вена щедра на бесплатные впечатления. Многие здания можно осмотреть без платы за вход:

Собор Святого Стефана (Stephansdom) - символ города, открытый для всех.
Университет Вены (Universität Wien) - можно зайти и прогуляться по двору и библиотеке.
Национальная библиотека (Josefsplatz, 1) - билет стоит всего €3.
Karlskirche - вход платный, но рядом уютное озеро, где приятно выпить кофе и любоваться архитектурой.

Во дворцы Шёнбрунн и Бельведер вход стоит недёшево, но их сады совершенно бесплатны и по красоте не уступают самим резиденциям.

Необычное место — кладбище Zentralfriedhof, где покоятся Бетховен, Шуберт и Брамс. Это не мрачная прогулка, а историческая экскурсия под открытым небом.

Музеи и искусство

В первое воскресенье каждого месяца многие музеи Вены открывают двери бесплатно — от исторических до художественных.

По выходным стоит заглянуть на блошиные рынки: здесь можно найти антиквариат, пластинки и старинные книги, а также перекусить на фудкортах.

Летом культурная жизнь кипит под открытым небом. В июне проходит Sommernachtkonzert - бесплатный концерт Венской филармонии в парке Шёнбрунна, а одновременно на Дунайском острове проходит фестиваль Donauinselfest, крупнейший open-air Европы.

Весной и летом Венская опера (Wiener Staatsoper) транслирует спектакли на экран снаружи здания — зрители могут смотреть постановку прямо на улице. Если хочешь попасть внутрь, можно купить стоячее место за €3 за 80 минут до начала спектакля.

Покупки и сувениры

Туристы часто переплачивают за сладости и подарки. Например, знаменитые конфеты Mozartkugeln в супермаркете стоят вдвое дешевле, чем в магазинах на Картнерштрассе. Лучшее место для недорогих покупок — обычные сети Billa, Spar и Hofer.

А что если приехать зимой?

Зимой город не менее прекрасен — открываются рождественские рынки, на улицах звучит музыка, а горячий пунш заменяет кофе. И даже в это время можно путешествовать экономно: цены на жильё снижаются, а прогулки по праздничным улицам бесплатны.

