Садовая мебель
Садовая мебель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:14

Влага враг мебели, но без неё не обойтись: как найти баланс

Советы по уходу за плетеными креслами и столами на даче

Плетеная мебель на даче или в саду способна стать настоящим украшением участка, создавая атмосферу уюта и легкости. Но такие изделия требуют особого ухода: они чувствительны к влаге, солнцу и пыли. Чтобы кресла, столы и стулья из лозы или искусственного ротанга служили долго и не теряли привлекательности, важно соблюдать несколько простых правил.

Сухая очистка

Пыль — главный враг плетеных конструкций. Она скапливается в переплетениях и со временем портит внешний вид. Чтобы этого избежать, мебель регулярно очищают мягкой щеткой, сухой тряпкой или пылесосом с узкой насадкой. Такая обработка не только придает изделиям свежесть, но и предотвращает накопление грязи, которую потом будет труднее удалить.

Влажная уборка

Иногда сухой чистки недостаточно. В этом случае используют мыльный раствор на основе мягкого средства или хозяйственного мыла. Смоченную в растворе губку или тряпку обязательно хорошо отжимают, чтобы не перенасытить материал влагой. Протирать нужно аккуратно, избегая сильного давления, чтобы не повредить волокна и сохранить целостность плетения.

Правильная сушка

После влажной уборки мебель должна хорошо просохнуть. Однако прямые солнечные лучи — не лучший помощник: они вызывают выцветание и пересыхание материала. Лучше сушить предметы в тени, где воздух свободно циркулирует, а процесс происходит естественным образом.

Защита от влаги

Дождь и сырость особенно опасны для плетеных изделий. Если мебель стоит на улице, её стоит накрывать защитными чехлами или убирать под навес. При намокании необходимо быстро просушить предметы, чтобы избежать плесени и гниения. Дополнительно можно обработать мебель водоотталкивающими пропитками или восковыми составами, которые образуют на поверхности тонкий защитный слой.

Поддержание внешнего вида

Со временем на поверхности могут появляться торчащие волокна. Их лучше сразу подрезать острыми ножницами или ножом — это не только сохраняет аккуратный облик, но и предотвращает дальнейшее разрушение плетения.

Соблюдение этих простых правил позволит сохранить плетеную мебель прочной и красивой, а дачный отдых — максимально комфортным.

