Мюзикл "Злая"
© commons.wikimedia.org by bradleypjohnson is licensed under CC BY 2.0
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:28

Бродвей вздрогнул от ревущего Льва: Колман Доминго оживил самого храброго труса сказочного мира

Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в фильме "Злая: Навсегда" — Variety

Двукратный номинант на премию "Оскар" Колман Доминго ("Растин", "Синг-Синг") присоединился к актерскому составу долгожданного фильма "Злая: Навсегда" (Wicked: For Good), где он озвучил Трусливого Льва. Об этом сообщает Variety. Премьера второй части запланирована на 21 ноября.

Новый взгляд на знакомую историю

События сиквела разворачиваются спустя несколько лет после финала первой картины. Глинда, роль которой исполнила Ариана Гранде, становится олицетворением добра и правит в Изумрудном городе. В то время как Эльфаба в исполнении Синтии Эриво скрывается в глубине леса, спасаясь от преследования.

В первой части зрители видели Трусливого Льва еще детенышем — Эльфаба и принц Фиерро спасли его из клетки. Теперь же зрителей ждет встреча со взрослым героем, который вместе со Страшилой, Железным Дровосеком и Дороти отправляется по легендарной дороге из желтого кирпича.

Актерский состав и режиссура

Помимо Доминго, во второй части снялись Джонатан Бейли, Джефф Голдблум, Итан Слейтер, Мишель Йео и Боуэн Янг. Режиссером проекта вновь выступил Джон М. Чу, известный по фильму "Безумно богатые азиаты".

"Подождите, пока не увидите "Навсегда". Подождите, пока не увидите [Гранде и Эриво]. Это поразит вас", — интриговал режиссер Джон М. Чу.

Он пообещал, что продолжение будет "в восемь раз актуальнее" оригинала, сохранив при этом магию и музыкальность первой части.

За кулисами музыкальной магии

Интересные детали из создания фильма раскрыла Ариана Гранде. По словам певицы, композитор мюзикла Стивен Шварц предлагал добавить хип-хоп-элементы в музыкальные партии ее героини, чтобы сделать их ближе к собственному стилю певицы. Однако Гранде настояла на традиционном звучании.

"Я хотела бы быть Глиндой, а не Арианой Гранде, играющей Глинду", — пояснила артистка.

От Бродвея до большого экрана

Первая часть, "Злая: Сказка о ведьме Запада", стала адаптацией одноименного хита Бродвея и рассказала предысторию знаменитого "Волшебника страны Оз". Картина получила десять номинаций на "Оскар" и стала одной из самых успешных музыкальных экранизаций последних лет.

Теперь фанатов ждет вторая глава истории, где пересекутся прошлое и будущее, дружба и предательство, волшебство и взросление. Судя по словам создателей, зрителей ожидает не просто мюзикл, а эмоциональное и визуальное путешествие в сердце страны Оз — в сопровождении любимых персонажей и новых сюжетных линий.

А что если…

Если "Злая: Навсегда" повторит успех первой части, это может стать началом целой киновселенной по мотивам произведений о стране Оз. Не исключено, что зрителей ждут спин-оффы о приключениях других героев — например, Страшилы или Дровосека.

FAQ

Когда состоится премьера фильма?
Премьера "Злая: Навсегда" назначена на 21 ноября 2025 года.

Кто исполнил главные роли?
Глинду играет Ариана Гранде, Эльфабу — Синтия Эриво, Трусливого Льва озвучил Колман Доминго.

Это будет музыкальный фильм или драма?
Это полноценный мюзикл, сочетающий элементы драмы, фэнтези и приключений.

Нужно ли смотреть первую часть, чтобы понять вторую?
Желательно — события напрямую связаны, и сиквел продолжает сюжет первой ленты.

