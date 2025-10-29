Когда критики единодушны — это редкость: вот почему "Злая: Навсегда" покорила даже самых строгих

Премьера мюзикла "Злая: Навсегда" стала одним из самых ожидаемых событий осени. Нью-Йорк принял долгожданную картину с Арианой Гранде и Синтией Эриво в главных ролях. Зал был полон звезд, журналистов и поклонников, готовых первыми увидеть продолжение легендарной истории о ведьмах из страны Оз.

Ариана появилась на премьере в эффектном розовом наряде Vivienne Westwood — объемная юбка и прозрачная блуза сделали образ одновременно дерзким и изящным. Синтия Эриво, к сожалению, не смогла присутствовать лично, но передала привет зрителям через экран.

"Привет всем! Я просто хотела поприветствовать вас на премьере фильма. Надеюсь, вам понравится. Я очень, очень горжусь этим проектом, и он, как и предыдущий, посвящен вам, этому наследию, этому шоу и всем вашим выступлениям на протяжении многих лет. Надеюсь, вы будете гордиться им так же, как и я. Мне очень жаль, что я не могу быть сегодня с вами. Я бы хотела, но не могу", — сказала актриса Синтия Эриво.

По словам первых зрителей и критиков, фильм превзошел ожидания и стал достойным завершением истории. Режиссер Джон М. Чу сумел сохранить дух оригинала, добавив при этом масштабности и эмоциональной глубины.

От восторга до оваций

Первые отзывы от прессы звучали почти единогласно. Известный обозреватель Клейтон Дэвис из Variety отметил эмоциональную насыщенность картины.

"Синтия Эриво и Ариана Гранде просто потрясающие. Вы не готовы к этому дуэту. Это проникновенное завершение истории о самой крепкой дружбе в стране Оз", — отметил журналист Variety Клейтон Дэвис.

По его словам, дуэт актрис создаёт на экране настоящее волшебство, которое сложно забыть. Визуальные эффекты, музыка и хореография полностью погружают зрителя в атмосферу волшебного мира.

Журналистка Дестини Джексон подчеркнула, что режиссеру удалось показать не просто дружбу, а внутреннюю трансформацию героинь, которые проходят путь от наивных девушек до зрелых женщин, способных принимать трудные решения.

Как создавалась магия

Режиссер Джон М. Чу известен по мюзиклам "На высоте мечты" и "Пошалим". Его подход к визуальной части фильма снова оказался безупречным: декорации, костюмы и спецэффекты будто вырастают из сказочного мира, но при этом выглядят современно.

Ариана Гранде, ранее больше известная как поп-дива, продемонстрировала драматическую глубину. По мнению критиков, ее игра стала открытием. Она убедительно показала Глинду как женщину, проходящую через сомнения и внутренние противоречия.

Синтия Эриво же, имеющая театральный опыт и награды "Тони" и "Грэмми", придала образу Эльфабы мощную эмоциональную силу. Их взаимодействие на экране стало сердцем фильма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценка жанра мюзикла как "легкого" развлечения.

Последствие: потеря интереса к глубоким темам фильма.

Альтернатива: смотреть картину как драму о личной свободе и силе характера. Ошибка: сравнивать Ариану Гранде с театральными звездами.

Последствие: пренебрежение ее музыкальной и актерской работой.

Альтернатива: воспринимать её образ как свежий взгляд на Глинду, более человечный и уязвимый. Ошибка: считать "Злая: Навсегда" обычным продолжением.

Последствие: пропустить скрытые смыслы и аллюзии на современный мир.

Альтернатива: видеть в фильме метафору противостояния власти и правды.

А что если…

А что если мир Оз — это отражение современной реальности, где понятия добра и зла зависят от точки зрения? Многие критики считают, что Джон М. Чу намеренно добавил в сюжет социальные мотивы: контроль, пропаганду и поиск внутренней правды. Благодаря этому фильм перестает быть просто мюзиклом и превращается в философскую притчу.

Мифы и правда

• Миф: Ариана Гранде не справилась с серьезной ролью.

Правда: критики отмечают, что ее игра стала неожиданным открытием и полностью оправдала ожидания.

• Миф: мюзиклы не могут претендовать на "Оскар".

Правда: после восторженных отзывов эксперты уже прогнозируют номинации за актерскую игру и музыку.

• Миф: продолжения всегда хуже оригинала.

Правда: "Злая: Навсегда" — редкое исключение: зрители считают его мощным финалом.

Исторический контекст

Первая постановка "Wicked" вышла на Бродвее в 2003 году и сразу стала хитом. За два десятилетия мюзикл собрал миллионы зрителей и получил культовый статус. Экранизация Джона М. Чу стала попыткой сохранить театральное наследие и вдохнуть новую жизнь в любимых героев.