© Wikimedia Commons by Solomon203 is licensed under CC-BY-SA-4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:17

Никаких камер — только сигнал: как Wi-Fi научился следить за вами в темноте

Учёные из KIT показали, что Wi-Fi может "видеть" сквозь стены с точностью 100%

Исследователи из Технологического института Карлсруэ (KIT) доказали: обыкновенный Wi-Fi способен превращаться в инструмент наблюдения с невероятной точностью. Радиосигналы, отражаясь от тел и предметов, создают уникальные волновые паттерны, которые нейросеть может расшифровать, восстанавливая позы, движения и даже действия человека с точностью до 100%.

Главное открытие заключается в том, что для этого не требуется ни камеры, ни микрофона, ни специализированных сенсоров — достаточно обычного маршрутизатора, установленного практически в каждом доме.

Как Wi-Fi превращается в сенсор

Метод основан на анализе фазы и амплитуды радиоволн, отражающихся от объектов. Когда человек двигается в пределах действия сигнала, волновая картина меняется. Обрабатывая эти микроскопические колебания, нейросеть способна "видеть" сквозь стены и реконструировать, что происходит в помещении.

Система обучается на тысячах примеров, где радиосигналы сопоставлены с изображениями людей в различных позах. После обучения ИИ может распознавать сцены в реальном времени, без визуального ввода.

"Фактически Wi-Fi становится чем-то вроде радара — только без антенн и специализированных датчиков", — отмечают авторы исследования.

Что удалось увидеть

В ходе экспериментов алгоритм с высокой точностью определял:
число людей в комнате;
их позы и жесты;
факт разговора или движения;
• даже простые действия — вроде взмаха рукой или вставания со стула.

Причём, в отличие от видеокамер, система работает даже в полной темноте и сквозь преграды, поскольку радиоволны проникают через стены и мебель.

Исследователи подчёркивают, что при правильной настройке технология может работать на стандартных Wi-Fi-частотах (2,4 и 5 ГГц), доступных в бытовых маршрутизаторах.

Прорыв или угроза приватности?

С одной стороны, открытие открывает путь к созданию нового класса бесконтактных сенсоров, которые можно использовать в системах "умного дома" или медицинских приложениях. Например, Wi-Fi-радар способен:

  • фиксировать падения пожилых людей и автоматически вызывать помощь;

  • контролировать дыхание или сон без нательных датчиков;

  • обеспечивать безопасность дома без камер наблюдения.

Но у технологии есть и тёмная сторона. Потенциал Wi-Fi для слежки вызывает серьёзные опасения в области конфиденциальности.

"Любое устройство с Wi-Fi — будь то умная колонка, камера или точка доступа — теоретически может использоваться как средство скрытого наблюдения", — предупреждают исследователи KIT.

Это означает, что в руках злоумышленников домашний роутер способен превратиться в невидимую камеру, не оставляющую следов записи.

Технический аспект: как это работает

  1. Передача сигнала: маршрутизатор посылает стандартные пакеты Wi-Fi.

  2. Отражение: волны отражаются от объектов и тел в помещении.

  3. Сбор данных: приёмник фиксирует малейшие изменения в фазе и амплитуде сигнала.

  4. Анализ: нейросеть преобразует эти данные в пространственную модель, определяя позы и движения.

Математически процесс напоминает обратную задачу томографии, где по отражённым сигналам восстанавливается структура пространства.

Потенциальные сценарии применения

Сфера Пример использования Преимущества
Медицина Мониторинг пожилых и пациентов с деменцией Без камер и носимых устройств
Безопасность Обнаружение движений в закрытых помещениях Работает в темноте и сквозь стены
"Умный дом" Автоматическое включение света или сигнализация Реакция на реальные движения
Промышленность Контроль присутствия персонала на объекте Минимум оборудования

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать возможность несанкционированного доступа к Wi-Fi-сенсорам.

  • Последствие: утечка данных и нарушение приватности.

  • Альтернатива: создание жёстких стандартов шифрования и этического использования таких систем, включая контроль со стороны государства и производителей.

А что если Wi-Fi станет "глазами" умного дома?

Если технологии анализа радиосигналов станут массовыми, это может кардинально изменить архитектуру IoT-устройств. Вместо десятков камер и датчиков один роутер сможет управлять всей экосистемой дома, фиксируя присутствие людей и события.

Однако эксперты предупреждают: прежде чем такие решения появятся на рынке, необходимо выработать правила использования данных, отражённых от человеческих тел, — ведь эти сигналы могут нести биометрическую информацию.

Плюсы и минусы Wi-Fi-наблюдения

Плюсы Минусы
Не требует камер и микрофонов Риск скрытого наблюдения
Работает сквозь стены и в темноте Угроза конфиденциальности
Прост в установке и дешевле сенсоров Возможность несанкционированного доступа
Полезен для медицины и безопасности Отсутствие правового регулирования

3 интересных факта

  1. Аналогичные эксперименты проводились ещё в 2019 году, но только нейросети нового поколения позволили достичь точности 100%.

  2. Система способна работать на обычных домашних маршрутизаторах, не требуя модификации прошивки.

  3. Исследователи планируют адаптировать технологию для спасательных операций, чтобы находить людей под завалами по отражённому Wi-Fi-сигналу.

FAQ

— Могут ли злоумышленники использовать Wi-Fi для слежки?
Теоретически да, если получат доступ к устройству и смогут перехватывать сигналы.

— Требуется ли специальное оборудование для анализа сигналов?
Нет, достаточно стандартного роутера и программы, обученной интерпретировать отражения.

— Можно ли отключить такую функцию?
Это не встроенная возможность, а исследовательская технология. Для защиты достаточно обновлять прошивку и использовать надёжные пароли.

— Применима ли технология в быту?
Да, например, для бесконтактного контроля за пожилыми людьми или детьми.

— Будет ли Wi-Fi заменять камеры наблюдения?
Частично — там, где нужна конфиденциальность, но не требуется видеопоток.

Мифы и правда

Миф: Wi-Fi уже "подглядывает" за пользователями.
Правда: технология пока существует только в лабораторных условиях.

Миф: система может записывать звук или изображение.
Правда: она анализирует только отражённые радиосигналы, без аудио и видео.

Миф: отключение Wi-Fi решит все проблемы безопасности.
Правда: угроза возникает только при взломе устройства, а не при обычном использовании сети.

