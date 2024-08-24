Вот что происходит с вашим телом, если не развивать координацию

Фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила важность развития координации движений, о чем сообщает "Спорт-Экспресс".

По словам специалиста, координация играет ключевую роль не только в обеспечении безопасности в повседневной жизни, но и в способности управлять транспортом. Она подчеркнула, что развитая координация помогает сохранять равновесие в трудных ситуациях, таких как скольжение на льду или спотыкание на лестнице.

Бутова также указала на важную роль мозжечка в координации движений. Если мозжечок работает неправильно, это может привести не только к проблемам с координацией, но и к затруднениям в развитии речи, добавила тренер.

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