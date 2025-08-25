Побег не игра, но собака думает иначе: почему вы проигрываете своему питомцу

Побеги собаки — одна из самых тревожных ситуаций для владельца. Животное может выбежать со двора, выскользнуть из ошейника на прогулке или проскользнуть в дверь, подвергая себя опасности. Чтобы решить проблему, нужно понять, почему собака убегает, и как правильно реагировать.

Основные причины побегов

Охотничий инстинкт. Многие собаки не могут устоять перед движущимся объектом: кошкой, машиной или даже птицей. Погоня — естественный инстинкт, но на улице она может быть смертельно опасной. Жажда приключений. Собака может стремиться исследовать окрестности: бегать по соседским дворам, искать новых друзей или просто "выпускать пар". Половой инстинкт. Кобели часто убегают в поисках самки. Это особенно актуально, если пёс не кастрирован. Страх и стресс. Громкие звуки (гром, салют, петарды) или наказание со стороны хозяина могут вызвать паническое бегство.

Ошибки, которых нужно избегать

Не кричите на собаку. Громкий голос пугает и отталкивает.

Не бегите за ней. Пёс воспримет это как игру или угрозу.

Не пытайтесь поймать силой. Это вызовет ещё большее сопротивление.

Что делать, если собака убежала

Сохраняйте спокойствие и зовите её доброжелательным голосом.

Используйте лакомство или любимую игрушку как приманку.

Присядьте на корточки — так вы выглядите менее угрожающе.

Попробуйте завести собаку в закрытое пространство (двор, парковку), чтобы аккуратно её поймать.

Как отучить собаку убегать

Команда "Ко мне". Регулярно тренируйте её дома и на улице. Поощряйте подход к вам вкусняшкой или похвалой. Надёжное снаряжение. Используйте крепкий ошейник или шлейку и прочный поводок. Физическая активность. Уставшая собака меньше думает о побегах. Долгие прогулки и игры снижают желание искать развлечения самостоятельно. Безопасный двор. Установите ворота, заборы или дополнительные ограждения, чтобы собака не могла выбежать.

Немного терпения и систематических тренировок — и ваш питомец будет возвращаться к вам в любой ситуации, чувствуя себя в безопасности, а вы будете спокойнее за его жизнь.