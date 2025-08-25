Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:21

Побег не игра, но собака думает иначе: почему вы проигрываете своему питомцу

Ветеринары: охотничий и половой инстинкт — главные причины побегов собак

Побеги собаки — одна из самых тревожных ситуаций для владельца. Животное может выбежать со двора, выскользнуть из ошейника на прогулке или проскользнуть в дверь, подвергая себя опасности. Чтобы решить проблему, нужно понять, почему собака убегает, и как правильно реагировать.

Основные причины побегов

  1. Охотничий инстинкт. Многие собаки не могут устоять перед движущимся объектом: кошкой, машиной или даже птицей. Погоня — естественный инстинкт, но на улице она может быть смертельно опасной.

  2. Жажда приключений. Собака может стремиться исследовать окрестности: бегать по соседским дворам, искать новых друзей или просто "выпускать пар".

  3. Половой инстинкт. Кобели часто убегают в поисках самки. Это особенно актуально, если пёс не кастрирован.

  4. Страх и стресс. Громкие звуки (гром, салют, петарды) или наказание со стороны хозяина могут вызвать паническое бегство.

Ошибки, которых нужно избегать

  • Не кричите на собаку. Громкий голос пугает и отталкивает.

  • Не бегите за ней. Пёс воспримет это как игру или угрозу.

  • Не пытайтесь поймать силой. Это вызовет ещё большее сопротивление.

Что делать, если собака убежала

  • Сохраняйте спокойствие и зовите её доброжелательным голосом.

  • Используйте лакомство или любимую игрушку как приманку.

  • Присядьте на корточки — так вы выглядите менее угрожающе.

  • Попробуйте завести собаку в закрытое пространство (двор, парковку), чтобы аккуратно её поймать.

Как отучить собаку убегать

  1. Команда "Ко мне". Регулярно тренируйте её дома и на улице. Поощряйте подход к вам вкусняшкой или похвалой.

  2. Надёжное снаряжение. Используйте крепкий ошейник или шлейку и прочный поводок.

  3. Физическая активность. Уставшая собака меньше думает о побегах. Долгие прогулки и игры снижают желание искать развлечения самостоятельно.

  4. Безопасный двор. Установите ворота, заборы или дополнительные ограждения, чтобы собака не могла выбежать.

Немного терпения и систематических тренировок — и ваш питомец будет возвращаться к вам в любой ситуации, чувствуя себя в безопасности, а вы будете спокойнее за его жизнь.

