Побег не игра, но собака думает иначе: почему вы проигрываете своему питомцу
Побеги собаки — одна из самых тревожных ситуаций для владельца. Животное может выбежать со двора, выскользнуть из ошейника на прогулке или проскользнуть в дверь, подвергая себя опасности. Чтобы решить проблему, нужно понять, почему собака убегает, и как правильно реагировать.
Основные причины побегов
-
Охотничий инстинкт. Многие собаки не могут устоять перед движущимся объектом: кошкой, машиной или даже птицей. Погоня — естественный инстинкт, но на улице она может быть смертельно опасной.
-
Жажда приключений. Собака может стремиться исследовать окрестности: бегать по соседским дворам, искать новых друзей или просто "выпускать пар".
-
Половой инстинкт. Кобели часто убегают в поисках самки. Это особенно актуально, если пёс не кастрирован.
-
Страх и стресс. Громкие звуки (гром, салют, петарды) или наказание со стороны хозяина могут вызвать паническое бегство.
Ошибки, которых нужно избегать
-
Не кричите на собаку. Громкий голос пугает и отталкивает.
-
Не бегите за ней. Пёс воспримет это как игру или угрозу.
-
Не пытайтесь поймать силой. Это вызовет ещё большее сопротивление.
Что делать, если собака убежала
-
Сохраняйте спокойствие и зовите её доброжелательным голосом.
-
Используйте лакомство или любимую игрушку как приманку.
-
Присядьте на корточки — так вы выглядите менее угрожающе.
-
Попробуйте завести собаку в закрытое пространство (двор, парковку), чтобы аккуратно её поймать.
Как отучить собаку убегать
-
Команда "Ко мне". Регулярно тренируйте её дома и на улице. Поощряйте подход к вам вкусняшкой или похвалой.
-
Надёжное снаряжение. Используйте крепкий ошейник или шлейку и прочный поводок.
-
Физическая активность. Уставшая собака меньше думает о побегах. Долгие прогулки и игры снижают желание искать развлечения самостоятельно.
-
Безопасный двор. Установите ворота, заборы или дополнительные ограждения, чтобы собака не могла выбежать.
Немного терпения и систематических тренировок — и ваш питомец будет возвращаться к вам в любой ситуации, чувствуя себя в безопасности, а вы будете спокойнее за его жизнь.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru