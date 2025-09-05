Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Борьба за место
Борьба за место
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:36

All-inclusive без мифов: для кого это формат отдыха №1

All-inclusive остаётся самым популярным форматом отдыха у туристов

Несмотря на критику, формат all inclusive продолжает лидировать у туристов. Его секрет прост: человек получает готовый пакет комфорта — от питания до развлечений. Это экономит силы на планирование и позволяет отдыхать без лишних забот.

Кому подходит

  • Семьям с детьми. Родителям не нужно думать о том, где и что покормить ребёнка. В отелях есть детские меню, анимация, бассейны и игровые зоны. Всё под рукой и безопасно.
  • Тем, кто ценит предсказуемость. Для многих важно заранее знать бюджет поездки. All-inclusive снимает тревогу: еда, напитки и развлечения уже оплачены.
  • Любителям спокойного отдыха. Люди, которые хотят больше лежать у бассейна или на пляже, получают комфортный формат "отключения" от забот.
  • Пожилым туристам. Им важна безопасность и удобство: еда рядом, обслуживание заботливое, инфраструктура доступна.

Преимущества системы

  1. Финансовая прозрачность. Нет риска потратить больше, чем планировалось.
  2. Разнообразие еды. Шведский стол, закуски, бары — всегда есть выбор.
  3. Развлечения. От спортивных игр до вечерних шоу.
  4. Экономия времени. Всё организовано, туристу остаётся только отдыхать.

Но есть нюансы

All-inclusive не всегда подойдёт тем, кто ищет уединение, атмосферу локальной жизни или гастрономические открытия за пределами отеля. Для таких путешественников лучше выбирать смешанный формат: проживание в отеле и самостоятельные поездки.

All-inclusive остаётся популярным потому, что даёт главное — ощущение заботы и предсказуемости. Это отдых, где можно действительно расслабиться и не думать о бытовых мелочах. Для многих именно это и есть настоящее "отключение" от повседневности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Власти Таиланда предупредили о риске наводнений и оползней из-за тропического шторма вчера в 22:26

От райского побережья к мусорным завалам: как шторм меняет лицо Пхукета

Тропический шторм «Нонгфа» обрушился на Таиланд: ливни, сильный ветер и волны до 3 метров угрожают Пхукету, Краби и другим туристическим регионам.

Читать полностью » В Шереметьево задержали туриста с поддельными украшениями Cartier, Tiffany и BVLGARI вчера в 22:16

Змеи, пантеры и единороги: в Шереметьево обнаружили странный багаж туриста из Пекина

В Шереметьево задержан турист из Пекина: под одеждой он вёз украшения Cartier и Tiffany, но экспертиза выявила — это дорогие реплики.

Читать полностью » Посольство Бельгии заявило о готовности возобновить выдачу туристических виз россиянам вчера в 21:54

Бельгия готова к диалогу: россияне скоро получат визы

Посольство Бельгии заявило о готовности возобновить выдачу туристических виз россиянам, но для этого необходимо увеличить число сотрудников дипмиссии.

Читать полностью » В Иркутске рейс в Нячанг задержан на 10 часов из-за повреждения кабины самолёта птицами вчера в 21:13

Птицы сорвали планы сотен туристов: почему самолет экстренно вернулся в Иркутск

Самолет AZUR air из Иркутска в Нячанг экстренно вернулся после столкновения с птицами. Туристы проведут в пути на 10 часов больше.

Читать полностью » Китай разрешит россиянам въезд без визы на год — МИД РФ запросил разъяснения вчера в 20:16

Россияне впервые поедут в Китай без визы: что скрывается за новым правилом

Россия и Китай меняют правила въезда: с 15 сентября россияне смогут без визы находиться в КНР до 30 дней. Москва готовит симметричный ответ.

Читать полностью » Туристы обсуждают возможные изменения системы all inclusive в Турции вчера в 20:11

Глоток свежего воздуха после Турции: туристы сравнили отдых в Европе

Туристы и эксперты обсуждают будущее all inclusive: Болгария, Греция, Испания и Италия предлагают варианты, которые уже конкурируют с Турцией по цене и качеству.

Читать полностью » НСА: более 6 тыс. гостиниц приостановили работу из-за нарушений вчера в 19:17

Отель без адреса или с сараем на участке: почему многие гостиницы не прошли проверку

С 1 сентября в России гостиницы без классификации не смогут принимать туристов: тысячи объектов приостановлены, а с 6 сентября вступят штрафы.

Читать полностью » Родители пострадавших детей сообщили о сохраняющихся симптомах после отравления хлором в анапском отеле 03.09.2025 в 19:16

Роскошный спа с сюрпризом: где хлор вместо релакса

В анапском отеле Morea Family Resort & Spa дети отравились хлором в бассейне. Администрация начала компенсации, но родители заявляют: симптомы сохраняются.

Читать полностью »

Новости
Дом

Зеленые растения против запахов и пыли в квартире
Культура и шоу-бизнес

Продюсер Виктор Дробыш объяснил популярность песни Михаила Шуфутинского ""Третье сентября"
Наука и технологии

Уникальное захоронение IV века до н.э. обнаружено под Прагой: кем была женщина с фибулой духцовского типа
Дом

Натуральные ароматизаторы против неприятных запахов в доме
Садоводство

Этот цветочный щит спасет вашу грушу: забудьте о болезнях без химии – попробуйте этот метод
Культура и шоу-бизнес

Вокалист The Smiths Моррисси продаёт все авторские права и торговую марку
Еда

Сдобный рулет с вишней выпекают при температуре 180 градусов в течение 30 минут
Спорт и фитнес

Полная тренировка тела за 15 минут: рекомендации врачей по пользе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet