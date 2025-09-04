Самая приятная процедура после рейса оборачивается проблемами для организма

После перелета многим хочется как можно скорее смыть с себя усталость и духоту дороги. Первым делом большинство людей идет в душ — это естественное желание освежиться после часов, проведённых в тесном салоне. Но врачи и специалисты предупреждают: одна популярная привычка может обернуться неприятными последствиями для организма.

Почему горячий душ после рейса может навредить

Во время полета тело сталкивается с несколькими стрессовыми факторами: сухим воздухом, пониженной влажностью, длительным сидением и перепадами давления. Всё это отражается на состоянии кожи и кровообращения. Сразу после посадки организм нуждается в восстановлении, а горячая вода только усугубляет нагрузку.

"Многие из нас любят принимать душ после полета, чтобы освежиться по возвращении домой, но те, кто принимает горячий душ, могут принести больше вреда, чем пользы своему организму", — сказал специалист по душу Энди Эллис.

Горячая вода усиливает расширение сосудов, а это напрямую связано с появлением или усилением отечности. Особенно часто отекают лодыжки и ступни — именно эти зоны страдают из-за долгого сидения в кресле. Вместо облегчения горячая вода делает их еще более уязвимыми.

Влияние на кожу и самочувствие

Низкая влажность в самолёте вызывает сильное обезвоживание. Кожа становится сухой, губы трескаются, глаза краснеют. Горячая вода лишает кожу естественного защитного слоя, вымывая масла, которые помогают удерживать влагу. В итоге ощущение сухости становится еще сильнее.

"После полета наша кожа уже довольно сухая и обезвоженная из-за низкой влажности в самолете. Принятие горячего душа может усугубить это чувство, так как горячая вода лишит организм его естественных масел", — отметил специалист по душу Энди Эллис.

Кроме того, резкое расширение сосудов под воздействием высокой температуры способно привести к падению давления. Для организма, который только что пережил несколько часов ограниченной подвижности и перепады высоты, это дополнительный стресс. Человек может почувствовать слабость, головокружение или даже кратковременную потерю сил.

Влияние на циркадные ритмы и джетлаг

Есть ещё один скрытый минус горячего душа — влияние на биологические часы. Горячая вода повышает температуру тела, что мешает естественному процессу охлаждения, запускающему фазу сна. Для тех, кто прилетел вечером и планировал лечь спать, горячая ванна или душ могут стать причиной бессонницы и усугубить джетлаг.

Прохладная или умеренно тёплая вода, напротив, помогает телу расслабиться и плавно перейти в режим отдыха. Такой вариант не только освежает, но и способствует восстановлению после перелета.

Что выбрать вместо горячего душа

Специалисты советуют не отказываться от водных процедур вовсе, а заменить привычный кипяток более щадящей температурой. Теплый или прохладный душ:

уменьшает отечность,

освежает кожу и помогает удержать влагу,

поддерживает стабильное давление,

способствует расслаблению и снятию усталости.

Хорошим дополнением станет увлажняющий крем или сыворотка после душа — это поможет быстрее восстановить баланс влаги в коже.

Желание скорее смыть усталость после перелета абсолютно понятно. Но горячая вода сразу после рейса не лучший помощник: она усугубляет отечность, обезвоживание и проблемы с кровообращением. Чтобы действительно почувствовать облегчение, лучше выбрать прохладный или теплый душ.