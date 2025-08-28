Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 11:48

Один взгляд — и собака уже решила: кого укусить, а кого пощадить

Исследование: страх и неуверенность повышают риск нападения собаки

Собаки — наши друзья и верные спутники. Но иногда даже самая ласковая на вид собака может проявить агрессию. Почему одних людей она обходит стороной, а на других рычит или даже бросается? Ответ на этот вопрос долгое время считался предметом народной мудрости — "собаки кусают тех, кто их боится".

Учёные решили проверить это на практике — и пришли к весьма любопытным результатам.

Народное мнение против науки

Долгие годы считалось, что собака нападает только на тех, кто её боится. Но было ли это чем-то большим, чем просто примета? Чтобы разобраться, кинологи и поведенческие психологи провели масштабное исследование.

Исследование: кто в зоне риска

Эксперты опросили около 700 добровольцев разного возраста и пола, изучив:

  • опыт общения с собаками;

  • условия, в которых находилось животное;

  • эмоциональное состояние людей в момент контакта;

  • факторы, предшествовавшие нападению.

Результаты оказались неожиданно простыми — и одновременно пугающе логичными.

Учёные подтвердили: собаки действительно чаще нападают на людей, которые демонстрируют страх или неуверенность.

