Один взгляд — и собака уже решила: кого укусить, а кого пощадить
Собаки — наши друзья и верные спутники. Но иногда даже самая ласковая на вид собака может проявить агрессию. Почему одних людей она обходит стороной, а на других рычит или даже бросается? Ответ на этот вопрос долгое время считался предметом народной мудрости — "собаки кусают тех, кто их боится".
Учёные решили проверить это на практике — и пришли к весьма любопытным результатам.
Народное мнение против науки
Долгие годы считалось, что собака нападает только на тех, кто её боится. Но было ли это чем-то большим, чем просто примета? Чтобы разобраться, кинологи и поведенческие психологи провели масштабное исследование.
Исследование: кто в зоне риска
Эксперты опросили около 700 добровольцев разного возраста и пола, изучив:
-
опыт общения с собаками;
-
условия, в которых находилось животное;
-
эмоциональное состояние людей в момент контакта;
-
факторы, предшествовавшие нападению.
Результаты оказались неожиданно простыми — и одновременно пугающе логичными.
Учёные подтвердили: собаки действительно чаще нападают на людей, которые демонстрируют страх или неуверенность.
