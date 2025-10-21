Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кошка смотрит в окно
кошка смотрит в окно
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:33

Тайны кошачьего взгляда: почему мурлыки моргают реже, чем мы думаем

Кошки узнают хозяина не только по запаху и голосу, но и по форме глаз

Когда мы смотрим кошке в глаза, кажется, что она способна не отводить взгляда бесконечно. Люди моргают в среднем 10-20 раз в минуту, а кошка — почти никогда. Это создаёт ощущение, будто она следит за каждым движением, оценивает, что мы задумали, и всё время настороже. Но, вопреки мифам, кошки моргают. Просто делают это иначе и по своим, кошачьим, правилам.

Третье веко: секрет, скрытый от глаз

У кошек есть особенность, которой нет у человека, — третье веко, или мигательная перепонка. Это тонкая полупрозрачная плёнка, расположенная во внутреннем углу глаза. В обычном состоянии её почти не видно, но когда кошка моргает, перепонка движется по диагонали, закрывая глаз за доли секунды.

Эта структура выполняет роль "автоматического стеклоочистителя": если в глаз попадает пыль или соринка, перепонка мгновенно очищает поверхность. Уличным кошкам и хищникам такая защита особенно важна — ведь они охотятся, пробираются сквозь траву и пыль, и глаза постоянно подвергаются риску.

"Третье веко у кошек — эволюционное чудо. Оно одновременно защищает глаз, очищает его и сохраняет зрение острым, что крайне важно для охотников", — поясняют ветеринарные офтальмологи.

Таким образом, кошки моргают часто, но этот процесс происходит настолько быстро и с помощью другой анатомической структуры, что человеческий глаз его просто не улавливает.

Почему кошки не смыкают веки

Людям моргание необходимо, чтобы смачивать роговицу и снимать микрочастицы пыли. Наши веки при этом полностью смыкаются. Кошки делают это крайне редко.
Причина — в их особом составе слёзной жидкости. Она гуще и более вязкая, чем у человека. Благодаря этому глаза кошки остаются увлажнёнными дольше, даже если животное долго не моргает.

Эта особенность позволяет кошке дольше сохранять фокус на объекте. В природе это важно: хищнику нельзя упустить добычу из поля зрения, особенно если она движется быстро. Моргнул — и момент атаки пропал.

Кроме того, неполное смыкание век защищает глаза от резких перепадов света. Когда кошка выходит из тени на солнце, мышцы век работают как "фильтр": глаза сужаются, но не закрываются, сохраняя бдительность.

Моргание как язык общения

Для кошек взгляд — это целый язык. Он заменяет им слова и помогает выражать эмоции. Например, медленное моргание (его ещё называют "кошачьим поцелуем") — это сигнал доверия.
Если кошка, глядя на вас, медленно прикрывает глаза, это означает: "Я тебя не боюсь. Ты — свой".

Попробуйте ответить ей тем же — мягко прищуриться и плавно закрыть глаза. Кошка часто повторяет это движение в ответ. Так вы показываете, что чувствуете себя рядом спокойно.

"Медленное моргание — это кошачий способ сказать: "Я рядом и мне хорошо"", — отмечают фелинологи.

А вот долгий прямой взгляд кошки — это совсем другой сигнал. Среди животных прямой пристальный взгляд означает вызов или угрозу. Поэтому, если вы решили устроить "гляделки", знайте: кошка не моргнёт не потому, что вас любит, а потому, что проверяет, кто сильнее.

Как понять "глазное настроение" кошки

Поведение глаз Что это значит
Медленное моргание Доверие и спокойствие
Прищуренные глаза Удовольствие или расслабленность
Широко раскрытые зрачки Возбуждение, страх или азарт
Пристальный немигающий взгляд Настороженность, иногда вызов
Частое моргание Раздражение, стресс, раздражители в глазах

Если кошка часто моргает или трет глаза лапой, это повод насторожиться — возможно, раздражение или воспаление.

Третье веко как индикатор здоровья

Иногда можно заметить, что у кошки частично видно третье веко. Это тревожный симптом. В норме перепонка скрыта и появляется только при моргании. Если она постоянно наполовину прикрывает глаз, это может говорить о болезни — от обезвоживания и паразитов до проблем с нервной системой.

"Выступающее третье веко — не косметическая особенность, а сигнал организма. В таких случаях стоит показать питомца ветеринару", — советуют специалисты.

Регулярный уход за глазами — важная часть заботы о кошке. Достаточно периодически протирать уголки глаз ватным диском, смоченным в кипячёной воде или специальном растворе, если того требует ветеринар.

Почему глаза кошек не пересыхают

Многие задаются вопросом: если кошки почти не моргают, почему их глаза не высыхают? Ответ — в удивительном биохимическом составе слёз.
В отличие от человеческой, кошачья слеза содержит больше липидов и белков, которые создают на поверхности глаза устойчивую защитную плёнку. Эта "смазка" удерживает влагу и препятствует испарению.

Кроме того, в организме кошки лучше развиты слёзные железы, которые автоматически регулируют увлажнение. Поэтому даже при редких морганиях глаза остаются яркими, влажными и блестящими.

Эволюционное преимущество

С точки зрения эволюции кошачий взгляд — идеальный инструмент выживания. Хищнику нужно видеть даже малейшее движение травинки.
Кошка способна часами сидеть неподвижно, выжидая добычу, и её глаза при этом остаются широко открытыми. Третье веко берёт на себя заботу об очистке и увлажнении, освобождая кошку от необходимости моргать.

Такой механизм встречается и у других животных — например, у хищных птиц, верблюдов и даже у акул. Но у кошек он работает особенно тонко: мигательная перепонка срабатывает за доли секунды, не мешая зрению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать отсутствие моргания за "стеклянный взгляд".

  • Последствие: неверная оценка поведения кошки и попытки "переморгать" её.

  • Альтернатива: наблюдайте за глазами мягко — обратите внимание на зрачки, мимику и прищур. Они куда лучше расскажут о её настроении.

Кошки не любят прямой зрительный контакт, особенно с незнакомыми людьми. Если кошка смотрит мимо вас или моргает медленно — это, наоборот, знак доверия.

Плюсы и минусы кошачьей "немигаемости"

Плюсы Минусы
Высокая концентрация внимания при охоте Повышенный риск пересушивания при болезни
Постоянная готовность к действию Возможность раздражения от пыли
Экономия энергии на частых морганиях Неочевидные симптомы проблем с глазами

Три интересных факта о кошачьем взгляде

  1. Кошки видят мир в сумерках лучше, чем при ярком солнце — их глаза приспособлены к охоте на рассвете и в сумерках.

  2. Прищур у кошки не всегда означает сонливость — часто это просто выражение удовольствия.

  3. Кошки узнают хозяина не только по запаху и голосу, но и по форме глаз и манере смотреть.

Исторический контекст

В Древнем Египте кошек почитали как священных животных. Их глаза, сиявшие в темноте, символизировали солнце и луну одновременно. Египтяне верили, что кошачий взгляд способен отпугивать злых духов, а редкое моргание считалось знаком божественной силы.
Сегодня, глядя на внимательный взгляд пушистого хищника, мы понимаем — в этой вере была доля истины. Ведь кошки действительно умеют видеть то, что ускользает от других.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: взгляд собаки повышает уровень окситоцина у человека и питомца сегодня в 5:32
Этот взгляд лечит сильнее таблеток: что происходит между собакой и человеком

Почему собака во время прогулки оглядывается на хозяина? Этот жест кажется простым, но на деле скрывает тонкую систему сигналов, доверия и эмоций.

Читать полностью » Названа идеальная толщина слоя наполнителя для кошачьего лотка — 5–7 сантиметров сегодня в 4:01
Кошачий лоток под микроскопом: мелкая ошибка, из-за которой животное мстит тапкам

Сколько наполнителя нужно в кошачьем лотке, чтобы и питомцу было комфортно, и дому не грозил запах? Простые ориентиры и лайфхаки — без догадок.

Читать полностью » Кинолог: ошейник с жетоном помогает быстрее найти пропавшую собаку сегодня в 3:26
Ошейник душит, поводок травмирует — типичные ошибки, которые совершают все при прогулке с собакой

Прогулка с собакой может быть лёгкой и приятной, если знать, какие аксессуары выбрать и как приучить питомца к поводку.

Читать полностью » Крис Кейлин: у рыжих кошек окрас связан с редкой мутацией на Х-хромосоме сегодня в 2:25
Загадка, мучившая генетиков век: почему рыжие кошки почти всегда самцы

Учёные из Стэнфорда раскрыли тайну рыжих котов: редкая мутация на X-хромосоме заставила необычный ген "заговорить" не там, где нужно.

Читать полностью » Российские специалисты по животным рассказали, как выбрать растения без риска для питомцев сегодня в 1:23
Зелень, от которой кошка не пострадает: неожиданные фавориты для дома

Не все комнатные растения безвредны для питомцев. Рассказываем, какие зелёные соседи украсят дом и не навредят вашей кошке.

Читать полностью » Заводчики США: миниатюрная овчарка создана в 1960-х на основе австралийской сегодня в 0:26
Эта собака меньше в размерах, но больше в сердце: правда о миниатюрной американской овчарке

Эта миниатюрная овчарка вызывает споры: одни считают её игрушечной, другие — гиперактивной. Разбираемся, что правда, а что миф.

Читать полностью » Ветеринарная служба Ленинградской области напомнила жителям, что нельзя оставлять животных на морозе вчера в 23:36
Не оставляйте хвостатых на морозе: ветеринары Ленобласти просят спасти животных от холода

Ветеринарная служба Ленинградской области напомнила жителям: с наступлением морозов домашних животных нельзя оставлять на участках. Почему это важно — разбираемся в материале.

Читать полностью » На портале Госуслуг опубликовали актуальные нормы для владельцев собак вчера в 22:31
Поводок, намордник и паспорт: напомнили, что обязан знать каждый хозяин собаки

Какие обязанности есть у владельцев собак и какие штрафы грозят за нарушения? Разбираем ключевые правила регистрации, вакцинации и выгула питомцев по закону.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки способны различать травы по запаху и выбирают только те, которые им нужны
Красота и здоровье
Александр Мясников заявил, что нейросети не смогут заменить врачей
Садоводство
Осенняя обрезка допустима только для яблонь и смородины
Питомцы
Собаки, живущие в городе, часто страдают от переизбытка углекислого газа и сухости воздуха
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Андрей Колойденко назвал упражнения, повышающие уровень тестостерона у мужчин
Авто и мото
Автоэксперт Шкуматов назвал причину запотевания лобового стекла в авто
Культура и шоу-бизнес
Модель Бьянка Балти получила отказ от Victoria's Secret для участия в показе 2025 года
Питомцы
Йоркширские терьеры спокойно переносят пропущенную прогулку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet