Чистая миска игнорируется, грязный унитаз — в почёте: загадка кошек

Кошки — создания любопытные и независимые. Иногда их привычки кажутся нам странными или даже небезопасными. Один из таких примеров — стремление лакать воду из унитаза. Владельцы справедливо переживают за здоровье питомца, ведь это не самый гигиеничный источник. Давайте разберёмся, почему кошки так делают и что с этим можно поделать.

Причины странного поведения

Поиск свежести. Вода в унитазе кажется животному прохладной и "свежей", особенно если в миске её давно не меняли. Инстинкты дикой природы. В природе кошки избегают стоячей воды — интуитивно считая её опасной. Поэтому они ищут "альтернативные" источники, даже если в доме есть миска. Любопытство. Некоторым кошкам просто интересно наблюдать за потоком воды после смыва, и они решают попробовать её на вкус. Скрытые болезни. Если кот внезапно стал искать воду в необычных местах, это может указывать на диабет, болезни почек или обезвоживание. В таком случае стоит обратиться к ветеринару.

Чем это опасно

Бактерии и вирусы : кишечная палочка, сальмонелла, стафилококк. Они способны вызвать рвоту, диарею и кишечные расстройства.

Химия : остатки моющих средств с хлором или аммиаком в воде могут вызвать отравление и повреждение слизистых.

Хроническое воздействие: регулярное "питьё из унитаза" — это постоянный риск для здоровья животного.

Как отучить кошку от этой привычки

Закрывайте крышку унитаза после каждого использования — простой и действенный метод. Следите за миской: вода должна быть свежей, прохладной и чистой. Меняйте её минимум дважды в день. Попробуйте фонтанчик для кошек: проточная вода привлекает животных и напоминает естественные источники. Добавьте дополнительные миски: поставьте их в ванной или на кухне, чтобы у питомца был выбор. Не ругайте кошку: наказания и крики только усилят стресс. Лучше устраните причину интереса к унитазу.

Если кошка пьёт из унитаза, это не всегда каприз — иногда за этим стоят инстинкты или даже проблемы со здоровьем. Чтобы питомец не рисковал, создайте комфортные условия: чистая миска, доступ к свежей воде, фонтанчик или дополнительные поилки. А главное — наблюдайте за его поведением.