Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кот на унитазе
кот на унитазе
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:35

Чистая миска игнорируется, грязный унитаз — в почёте: загадка кошек

Ветеринары предупреждают: питьё из унитаза грозит кошкам отравлением

Кошки — создания любопытные и независимые. Иногда их привычки кажутся нам странными или даже небезопасными. Один из таких примеров — стремление лакать воду из унитаза. Владельцы справедливо переживают за здоровье питомца, ведь это не самый гигиеничный источник. Давайте разберёмся, почему кошки так делают и что с этим можно поделать.

Причины странного поведения

  1. Поиск свежести. Вода в унитазе кажется животному прохладной и "свежей", особенно если в миске её давно не меняли.
  2. Инстинкты дикой природы. В природе кошки избегают стоячей воды — интуитивно считая её опасной. Поэтому они ищут "альтернативные" источники, даже если в доме есть миска.
  3. Любопытство. Некоторым кошкам просто интересно наблюдать за потоком воды после смыва, и они решают попробовать её на вкус.
  4. Скрытые болезни. Если кот внезапно стал искать воду в необычных местах, это может указывать на диабет, болезни почек или обезвоживание. В таком случае стоит обратиться к ветеринару.

Чем это опасно

  • Бактерии и вирусы: кишечная палочка, сальмонелла, стафилококк. Они способны вызвать рвоту, диарею и кишечные расстройства.

  • Химия: остатки моющих средств с хлором или аммиаком в воде могут вызвать отравление и повреждение слизистых.

  • Хроническое воздействие: регулярное "питьё из унитаза" — это постоянный риск для здоровья животного.

Как отучить кошку от этой привычки

  1. Закрывайте крышку унитаза после каждого использования — простой и действенный метод.
  2. Следите за миской: вода должна быть свежей, прохладной и чистой. Меняйте её минимум дважды в день.
  3. Попробуйте фонтанчик для кошек: проточная вода привлекает животных и напоминает естественные источники.
  4. Добавьте дополнительные миски: поставьте их в ванной или на кухне, чтобы у питомца был выбор.
  5. Не ругайте кошку: наказания и крики только усилят стресс. Лучше устраните причину интереса к унитазу.

Если кошка пьёт из унитаза, это не всегда каприз — иногда за этим стоят инстинкты или даже проблемы со здоровьем. Чтобы питомец не рисковал, создайте комфортные условия: чистая миска, доступ к свежей воде, фонтанчик или дополнительные поилки. А главное — наблюдайте за его поведением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Миниатюрный пинчер 1-го типа: описание породы, происхождение и правила ухода сегодня в 3:26

Крошечный пёс весом 3 кг удивил характером — такого от миниатюрных пород не ждут

Пинчер 1 — миниатюрный защитник с сильным характером. Его история, особенности и уход за щенком удивят даже опытных собаководов.

Читать полностью » Зоологи: домашний каракал остаётся диким и требует особых условий содержания сегодня в 2:37

Кошка с кисточками на ушах сводит с ума покупателей — но за красотой скрывается опасность

Домашний каракал завораживает красотой и редкостью, но за экзотической внешностью скрываются жестокие последствия его разведения.

Читать полностью » Приучение щенка к туалету: эффективные методы и ошибки хозяев сегодня в 1:26

Собака снова справила нужду в неположенном месте — простой трюк решает проблему навсегда

Почему собака писает не там, где нужно? 6 проверенных способов научить питомца ходить в туалет в правильном месте без стресса и конфликтов.

Читать полностью » Табби-окрас у кошек: особенности характера и цены популярных пород сегодня в 0:26

Полосатый котёнок приносит в семью больше, чем просто ласку — есть важная особенность

Полосатые кошки — одни из самых ласковых и любопытных питомцев. Чем они отличаются от других и почему их характер удивляет хозяев?

Читать полностью » Роспотребнадзор назвал инфекции, которые могут передаваться от кошек человеку вчера в 23:14

Пять опасных инфекций, которые можно получить от кошки

Роспотребнадзор назвал болезни, которыми кошки могут заразить человека, и напомнил простые, но важные правила, помогающие снизить риск заражения.

Читать полностью » В Кузбассе владельцы животных могут бесплатно зарегистрировать питомцев и установить микрочип вчера в 22:12

В Кузбассе начали бесплатно чипировать домашних животных

В Кузбассе можно бесплатно зарегистрировать питомца и установить ему микрочип. Пока это рекомендация, но в будущем процедура может стать обязательной.

Читать полностью » Мёд помогает собакам при кашле, лёгкой диарее и заживлении мелких ран вчера в 21:03

Ложка мёда — и собака чувствует себя лучше: но не всегда это безопасно

Мёд может помочь при кашле и ранах у собак, но не всегда безопасен. Узнайте, как правильно давать мёд питомцу и какие риски учитывать.

Читать полностью » Мухи переносят на лапках бактерии и заражают корм и воду собак вчера в 20:04

Миска с едой притягивает мух за минуты — и вместе с ними болезни: 7 способов защитить миску от мух без химии

Мухи могут переносить инфекции и садиться на еду и воду питомца. Узнайте, как защитить миску собаки безопасными и простыми методами.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Как выбрать место в самолёте для комфортного перелёта
Спорт и фитнес

Тренер Иванна Идуш: гимнастика для лица нужна каждой женщине
Еда

Рецепт салата Рыжик: как приготовить салат с морковью и сыром за 30 минут
Садоводство

Фосфор и калий для крыжовника: нормы внесения осенью
Наука и технологии

Античный город Акра: декрет свидетельствует о высоком статусе поселения
Культура и шоу-бизнес

Французский диджей DJ Snake приедет в Москву на фестиваль "Портал 2030-2050"
Красота и здоровье

Луизе Альтезе-Исидори удалили селезёнку, часть желудка и яичники из-за рака
Авто и мото

Mash: в НАС предложили запретить автомобильные номера с некоторыми буквами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru