Секреты домашней засолки скумбрии: откройте для себя вкус, о котором молчат

Скумбрия в рассоле целиком — это не только просто, но и выгодно. Домашняя засолка позволяет избежать консервантов, а рыба получается нежной, мягкой и ароматной. Готовить её легко, а результат превосходит ожидания!

Ингредиенты

Скумбрия (свежая или замороженная) — 1 шт.

Вода — 1 л

Соль — 4 ст. л. (без горки)

Сахар — 1,5 ст. л.

Душистый перец (горошины) — 15 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Пошаговый рецепт

Если скумбрия замороженная, разморозьте её до состояния, когда она остаётся слегка подмороженной. Это облегчит процесс чистки. Удалите внутренности, жабры и чёрные плёнки внутри брюшка. Тщательно промойте рыбу.

Влейте воду в сотейник и доведите до кипения. Добавьте соль, сахар, душистый перец и лавровый лист. Перемешайте до полного растворения кристалликов. Охладите рассол до комнатной температуры.

Выложите скумбрию брюшком вверх в ёмкость с рассолом. Если рыба крупная, используйте кастрюлю большего размера. Оставьте при комнатной температуре на 4-5 часов, затем уберите в холодильник на 2 дня.

Через несколько часов рассол станет мутным и розоватым — это выходят остатки крови. Для средней просолки достаточно 28-30 часов. Если хотите более солёный вкус, оставьте рыбу на 48 часов. За 2-3 часа до окончания переверните скумбрию брюшком вниз для равномерной засолки.

Готовую рыбу достаньте из рассола, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте порционными кусочками. Подавайте с картофелем и свежим укропом.

Советы