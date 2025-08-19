Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Скумбрия
© commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:24

Секреты домашней засолки скумбрии: откройте для себя вкус, о котором молчат

Скумбрия в рассоле: пошаговая инструкция от шеф-повара

Скумбрия в рассоле целиком — это не только просто, но и выгодно. Домашняя засолка позволяет избежать консервантов, а рыба получается нежной, мягкой и ароматной. Готовить её легко, а результат превосходит ожидания!

Ингредиенты

  • Скумбрия (свежая или замороженная) — 1 шт.
  • Вода — 1 л
  • Соль — 4 ст. л. (без горки)
  • Сахар — 1,5 ст. л.
  • Душистый перец (горошины) — 15 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.

Пошаговый рецепт

Если скумбрия замороженная, разморозьте её до состояния, когда она остаётся слегка подмороженной. Это облегчит процесс чистки. Удалите внутренности, жабры и чёрные плёнки внутри брюшка. Тщательно промойте рыбу.

Влейте воду в сотейник и доведите до кипения. Добавьте соль, сахар, душистый перец и лавровый лист. Перемешайте до полного растворения кристалликов. Охладите рассол до комнатной температуры.

Выложите скумбрию брюшком вверх в ёмкость с рассолом. Если рыба крупная, используйте кастрюлю большего размера. Оставьте при комнатной температуре на 4-5 часов, затем уберите в холодильник на 2 дня.

Через несколько часов рассол станет мутным и розоватым — это выходят остатки крови. Для средней просолки достаточно 28-30 часов. Если хотите более солёный вкус, оставьте рыбу на 48 часов. За 2-3 часа до окончания переверните скумбрию брюшком вниз для равномерной засолки.

Готовую рыбу достаньте из рассола, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте порционными кусочками. Подавайте с картофелем и свежим укропом.

Советы

  • Для более насыщенного аромата увеличьте количество душистого перца и лаврового листа.
  • Если хотите ускорить процесс, используйте горячий рассол, но охладите его перед закладкой рыбы.

