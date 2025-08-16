Забытый рецепт, который сделает вашу утку идеальной: мало кто знает этот трюк
Хотите удивить гостей блюдом, которое выглядит как шедевр ресторанной кухни, но готовится почти без усилий? Попробуйте запечь утку целиком в рукаве — сочной, с хрустящей корочкой и потрясающим цитрусово-медовым ароматом!
Почему этот рецепт стоит попробовать?
- Нежность гарантирована — маринад на основе мёда, соевого соуса и цитрусовых делает мясо буквально тающим во рту.
- Минимум возни — рукав для запекания избавляет от необходимости постоянно следить за блюдом.
- Гарнир уже внутри — картошка, пропитанная соками утки, получается невероятно вкусной.
Ингредиенты
- Утка — 1,8 кг
- Апельсин — 1 шт.
- Лимон — 1/2 шт.
- Яблоко (кислое) — 1 шт.
- Картофель (по желанию) — 600 г
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Мёд — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить
Подготовьте утку: разморозьте, промойте, удалите остатки перьев и обсушите. Натрите смесью соли и перца, затем обмажьте маринадом (сок цитрусовых, соевый соус, мёд). Оставьте на 5-6 часов (лучше на ночь). Нафаршируйте яблоками и апельсинами.
Выложите в рукав, добавьте картошку (если хотите), сделайте проколы для выхода воздуха. Запекайте 1,5-2 часа при 200°C. В конце откройте рукав, чтобы корочка зарумянилась.
Секреты идеальной утки
- Для сочности переворачивайте птицу в маринаде каждые 1-2 часа.
- Если мёд засахарился, растопите его на водяной бане.
- Подавайте горячей — с хрустящей картошкой и свежими овощами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru