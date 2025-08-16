Забытый рецепт, который сделает вашу утку идеальной: мало кто знает этот трюк

Хотите удивить гостей блюдом, которое выглядит как шедевр ресторанной кухни, но готовится почти без усилий? Попробуйте запечь утку целиком в рукаве — сочной, с хрустящей корочкой и потрясающим цитрусово-медовым ароматом!

Почему этот рецепт стоит попробовать?

Нежность гарантирована — маринад на основе мёда, соевого соуса и цитрусовых делает мясо буквально тающим во рту.

Минимум возни — рукав для запекания избавляет от необходимости постоянно следить за блюдом.

Гарнир уже внутри — картошка, пропитанная соками утки, получается невероятно вкусной.

Ингредиенты

Утка — 1,8 кг

Апельсин — 1 шт.

Лимон — 1/2 шт.

Яблоко (кислое) — 1 шт.

Картофель (по желанию) — 600 г

Соевый соус — 3 ст. л.

Мёд — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Подготовьте утку: разморозьте, промойте, удалите остатки перьев и обсушите. Натрите смесью соли и перца, затем обмажьте маринадом (сок цитрусовых, соевый соус, мёд). Оставьте на 5-6 часов (лучше на ночь). Нафаршируйте яблоками и апельсинами.

Выложите в рукав, добавьте картошку (если хотите), сделайте проколы для выхода воздуха. Запекайте 1,5-2 часа при 200°C. В конце откройте рукав, чтобы корочка зарумянилась.

Секреты идеальной утки