Запечённая курица на бутылке: откройте секрет идеального ужина, который покорит всех

Хотите удивить гостей или просто побаловать себя сочным и ароматным блюдом? Курица, запечённая целиком на бутылке, — это не только вкусно, но и просто в приготовлении. Секрет идеальной корочки и равномерного пропекания — в правильной технике и маринаде.

Почему стоит попробовать?

Это блюдо станет настоящим украшением праздничного стола. Курица получается сочной внутри и хрустящей снаружи, а процесс приготовления не требует сложных ингредиентов или особых навыков.

Ингредиенты

Курица (1,5 кг)

Соль (2 ч. л.)

Смесь перцев (0,5 ч. л.)

Карри (1 ч. л.)

Острый перец (0,5 ч. л.)

Томатная паста (2 ст. л.)

Сметана (3 ст. л.)

Чеснок (4 зубчика)

Пошаговый рецепт

Выберите охлаждённую курицу весом до 1,5 кг. Если птица заморожена, разморозьте её в холодильнике за сутки до готовки. Промойте тушку, удалите внутренности и обсушите бумажным полотенцем.

Натрите курицу солью и смесью перцев. Для маринада смешайте сметану, томатную пасту, карри, острый перец и измельчённый чеснок. Натрите курицу маринадом внутри и снаружи, оставьте мариноваться минимум на час.

Наденьте курицу на стеклянную бутылку, наполненную тёплой водой. Поставьте конструкцию на противень, залитый холодной водой. Начинайте запекать в холодной духовке, постепенно нагревая её до 200°C. Через полчаса уменьшите температуру до 180°C и готовьте ещё 1,5 часа, периодически поливая курицу водой из противня.

Советы