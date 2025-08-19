Запечённая курица на бутылке: откройте секрет идеального ужина, который покорит всех
Хотите удивить гостей или просто побаловать себя сочным и ароматным блюдом? Курица, запечённая целиком на бутылке, — это не только вкусно, но и просто в приготовлении. Секрет идеальной корочки и равномерного пропекания — в правильной технике и маринаде.
Почему стоит попробовать?
Это блюдо станет настоящим украшением праздничного стола. Курица получается сочной внутри и хрустящей снаружи, а процесс приготовления не требует сложных ингредиентов или особых навыков.
Ингредиенты
- Курица (1,5 кг)
- Соль (2 ч. л.)
- Смесь перцев (0,5 ч. л.)
- Карри (1 ч. л.)
- Острый перец (0,5 ч. л.)
- Томатная паста (2 ст. л.)
- Сметана (3 ст. л.)
- Чеснок (4 зубчика)
Пошаговый рецепт
Выберите охлаждённую курицу весом до 1,5 кг. Если птица заморожена, разморозьте её в холодильнике за сутки до готовки. Промойте тушку, удалите внутренности и обсушите бумажным полотенцем.
Натрите курицу солью и смесью перцев. Для маринада смешайте сметану, томатную пасту, карри, острый перец и измельчённый чеснок. Натрите курицу маринадом внутри и снаружи, оставьте мариноваться минимум на час.
Наденьте курицу на стеклянную бутылку, наполненную тёплой водой. Поставьте конструкцию на противень, залитый холодной водой. Начинайте запекать в холодной духовке, постепенно нагревая её до 200°C. Через полчаса уменьшите температуру до 180°C и готовьте ещё 1,5 часа, периодически поливая курицу водой из противня.
Советы
- Если курица зарумянивается неравномерно, прикройте тёмные участки фольгой.
- Для маринования используйте эмалированную, керамическую или стеклянную посуду.
