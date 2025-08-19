Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриная тушка
Куриная тушка
Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:17

Запечённая курица на бутылке: откройте секрет идеального ужина, который покорит всех

Как правильно запечь курицу на бутылке: советы кулинаров

Хотите удивить гостей или просто побаловать себя сочным и ароматным блюдом? Курица, запечённая целиком на бутылке, — это не только вкусно, но и просто в приготовлении. Секрет идеальной корочки и равномерного пропекания — в правильной технике и маринаде.

Почему стоит попробовать?

Это блюдо станет настоящим украшением праздничного стола. Курица получается сочной внутри и хрустящей снаружи, а процесс приготовления не требует сложных ингредиентов или особых навыков.

Ингредиенты

  • Курица (1,5 кг)
  • Соль (2 ч. л.)
  • Смесь перцев (0,5 ч. л.)
  • Карри (1 ч. л.)
  • Острый перец (0,5 ч. л.)
  • Томатная паста (2 ст. л.)
  • Сметана (3 ст. л.)
  • Чеснок (4 зубчика)

Пошаговый рецепт

Выберите охлаждённую курицу весом до 1,5 кг. Если птица заморожена, разморозьте её в холодильнике за сутки до готовки. Промойте тушку, удалите внутренности и обсушите бумажным полотенцем.

Натрите курицу солью и смесью перцев. Для маринада смешайте сметану, томатную пасту, карри, острый перец и измельчённый чеснок. Натрите курицу маринадом внутри и снаружи, оставьте мариноваться минимум на час.

Наденьте курицу на стеклянную бутылку, наполненную тёплой водой. Поставьте конструкцию на противень, залитый холодной водой. Начинайте запекать в холодной духовке, постепенно нагревая её до 200°C. Через полчаса уменьшите температуру до 180°C и готовьте ещё 1,5 часа, периодически поливая курицу водой из противня.

Советы

  • Если курица зарумянивается неравномерно, прикройте тёмные участки фольгой.
  • Для маринования используйте эмалированную, керамическую или стеклянную посуду.

