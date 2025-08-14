Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:40

Не просто курица: как превратить обычный ужин в кулинарный шедевр

Приготовление курицы в духовке: основные ошибки и их предотвращение

Хотите приготовить блюдо, которое украсит и будничный ужин, и праздничный стол? Запечённая целиком курица с картошкой — отличный вариант! Мясо получается сочным, картофель — ароматным, а золотистая корочка не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты

  • Курица (целая) — 1,5 кг
  • Картофель — 800 г
  • Лук — 1 крупная головка
  • Майонез — 120 г
  • Карри — 1 ст. л.
  • Паприка — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Смешайте майонез, паприку, карри, соль и перец до однородности. Промойте тушку, обсушите и обильно натрите маринадом, оставив немного соуса для картофеля. Дайте мясу пропитаться минимум 30 минут.

Картофель очистите и нарежьте крупными дольками, лук — кольцами. Перемешайте картошку с оставшимся соусом. Выложите на противень лук, затем картофель и сверху — курицу. Накройте фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 50 минут. После снимите фольгу и запекайте ещё 30 минут до румяной корочки.

Совет: если используете замороженную курицу, размораживайте её в холодильнике — так мясо останется сочным.

Почему это блюдо стоит попробовать?

  • Простота — минимум ингредиентов, максимум вкуса.
  • Универсальность — подойдёт для любого повода.
  • Экономия времени — мясо и гарнир готовятся одновременно.

