Не просто курица: как превратить обычный ужин в кулинарный шедевр
Хотите приготовить блюдо, которое украсит и будничный ужин, и праздничный стол? Запечённая целиком курица с картошкой — отличный вариант! Мясо получается сочным, картофель — ароматным, а золотистая корочка не оставит никого равнодушным.
Ингредиенты
- Курица (целая) — 1,5 кг
- Картофель — 800 г
- Лук — 1 крупная головка
- Майонез — 120 г
- Карри — 1 ст. л.
- Паприка — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Смешайте майонез, паприку, карри, соль и перец до однородности. Промойте тушку, обсушите и обильно натрите маринадом, оставив немного соуса для картофеля. Дайте мясу пропитаться минимум 30 минут.
Картофель очистите и нарежьте крупными дольками, лук — кольцами. Перемешайте картошку с оставшимся соусом. Выложите на противень лук, затем картофель и сверху — курицу. Накройте фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 50 минут. После снимите фольгу и запекайте ещё 30 минут до румяной корочки.
Совет: если используете замороженную курицу, размораживайте её в холодильнике — так мясо останется сочным.
Почему это блюдо стоит попробовать?
- Простота — минимум ингредиентов, максимум вкуса.
- Универсальность — подойдёт для любого повода.
- Экономия времени — мясо и гарнир готовятся одновременно.
