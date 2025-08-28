Дешёвый ужин с ресторанным вкусом: как обычная картошка становится шедевром

Кто сказал, что гарнир должен быть скучным? Этот рецепт картофеля, замаринованного целиком и запечённого в духовке, станет настоящим открытием даже для тех, кто не любит готовить. Идеально хрустящий снаружи, нежный внутри — он дополнит любое блюдо и украсит ваш стол.

Ингредиенты

Картофель — 500 г

Майонез — 3 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 4 зубчика

Орегано — по вкусу

Острый молотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Выберите молодой картофель примерно одинакового размера — так он равномерно промаринуется и пропечётся. Тщательно вымойте клубни под проточной водой, желательно с помощью щётки. Очистите от кожуры.

Сделайте несколько проколов в каждой картофелине вилкой — это поможет маринаду проникнуть глубже. Очистите чеснок и измельчите его через пресс или мелко порубите ножом. Количество можно регулировать по своему вкусу.

Смешайте в миске майонез, растительное масло, чеснок, орегано, перец и соль. Маринад готов! При желании добавьте свои любимые специи.

Совет: если хотите сделать майонез сами, воспользуйтесь рецептом по ссылке в конце статьи.

Обмажьте картофелины соусом со всех сторон и оставьте мариноваться на 2 часа. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите картофель в форму и запекайте до золотистой корочки. Молодой картофель готовится около 25 минут, но время может варьироваться в зависимости от размера и сорта.