Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жареная картошка
Жареная картошка
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:28

Дешёвый ужин с ресторанным вкусом: как обычная картошка становится шедевром

Как приготовить маринованный запечённый картофель: пошаговая инструкция

Кто сказал, что гарнир должен быть скучным? Этот рецепт картофеля, замаринованного целиком и запечённого в духовке, станет настоящим открытием даже для тех, кто не любит готовить. Идеально хрустящий снаружи, нежный внутри — он дополнит любое блюдо и украсит ваш стол.

Ингредиенты

  • Картофель — 500 г
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Орегано — по вкусу
  • Острый молотый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

Выберите молодой картофель примерно одинакового размера — так он равномерно промаринуется и пропечётся. Тщательно вымойте клубни под проточной водой, желательно с помощью щётки. Очистите от кожуры.

Сделайте несколько проколов в каждой картофелине вилкой — это поможет маринаду проникнуть глубже. Очистите чеснок и измельчите его через пресс или мелко порубите ножом. Количество можно регулировать по своему вкусу.

Смешайте в миске майонез, растительное масло, чеснок, орегано, перец и соль. Маринад готов! При желании добавьте свои любимые специи.

Совет: если хотите сделать майонез сами, воспользуйтесь рецептом по ссылке в конце статьи.

Обмажьте картофелины соусом со всех сторон и оставьте мариноваться на 2 часа. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите картофель в форму и запекайте до золотистой корочки. Молодой картофель готовится около 25 минут, но время может варьироваться в зависимости от размера и сорта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пастрома из куриной грудки: как приготовить и хранить в домашних условиях сегодня в 3:01

Не только запечь: малоизвестный способ сделать куриную грудку сочной

Устали от колбасы с добавками? Попробуйте домашнюю пастрому из куриной грудки: сочную, ароматную, идеальную для бутербродов и праздничного стола. Готовится просто, хранится долго!

Читать полностью » Эскалопы из индейки: советы по выбору мяса и его обработке сегодня в 2:58

Праздник на вашей кухне: эскалопы, которые порадуют даже самых привередливых

Узнайте, как приготовить сочные эскалопы из индейки всего за 30 минут. Минимум ингредиентов, максимум вкуса! Идеально для семейного ужина.

Читать полностью » Как правильно настаивать вишню на водке: пропорции и сроки сегодня в 2:46

Вишня и водка: неожиданный союз, который может стать вашим любимым угощением

Откройте для себя удивительный мир настойки из вишни на водке! Этот яркий и насыщенный напиток станет идеальным дополнением к дружеским встречам. Узнайте, как легко его приготовить!

Читать полностью » Рецепт бисквитного рулета: воздушное тесто без разрыхлителя и шоколадный крем сегодня в 2:16

6 яиц и плитка шоколада — и получается рулет, который тает во рту

Бисквитный рулет с шоколадным кремом без разрыхлителя: нежный, эластичный и всегда удачный. Секрет в простоте и правильных акцентах.

Читать полностью » Как приготовить салат из куриных желудков: пошаговая инструкция сегодня в 1:55

Ностальгия по домашней кухне: как простой салат может согреть душу

Откройте для себя удивительный мир бюджетной кулинарии с салатом из куриных желудков. Простой и сытный рецепт, который украсит ваш стол!

Читать полностью » Как приготовить запеченные овощи с сыром фета: рекомендации от кулинаров сегодня в 1:43

Не просто салат: скрытый кулинарный приём, который раскрывает настоящий вкус овощей

Откройте секрет идеального салата! Ароматные запечённые овощи, нежная фета, пикантная заправка… Просто, вкусно, беспроигрышно. Подходит к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо. Попробуйте!

Читать полностью » Вафли с ванильным пудингом и бисквитный крем без выпечки: подборка десертов сегодня в 1:09

Знакомые вафли превратились в кулинарное чудо — вкус детства с новым секретом

Простые рецепты, которые превращают обычный день в праздник: вафли с пудингом, бисквитный крем без выпечки и блинный торт с яблоками.

Читать полностью » Приготовление закуски из шпрот: советы по сервировке сегодня в 0:52

Повара скрывают этот трюк: как накормить гостей за 15 минут без ущерба для вкуса

Всего 15 минут — и на вашем столе ароматные бутерброды со шпротами и хрустящим огурцом. Идеально для перекуса и приёма гостей!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Suzuki инвестирует $8 млрд в Индию в ближайшие 6 лет — Ассоциация автопроизводителей
Еда

Сочетание яблок и брусники в начинке для сладкой выпечки: пропорции ингредиентов
Дом

Опасные материалы в старых квартирах: почему нужен респиратор
Еда

Как приготовить тирамису без маскарпоне: рецепт с творожным сыром
Культура и шоу-бизнес

Цена дома Иваны Трамп в Манхэттене снизилась с $22,5 млн до $17,9 млн — New York Post
Садоводство

Витаминные таблетки вместо удобрений: как повысить урожайность домашних растений на 20%
Питомцы

Тайские кошки терпимее к детям и другим питомцам, чем сиамские
Садоводство

Народный способ: настой из хлеба и трав укрепляет корни и ускоряет рост растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru