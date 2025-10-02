Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:14

Новый тренд красоты: дезодорант теперь нужен не только под руками

Дерматолог Крис Адигун: обычные дезодоранты не предназначены для использования на всём теле

Мы привыкли считать, что дезодорант нужен исключительно для подмышек. Но последние годы на рынке появились новые продукты — дезодоранты для всего тела. Их обещание звучит заманчиво: защита от запаха не только под руками, но и в других зонах, где пот и неприятные ощущения могут доставлять дискомфорт. Однако действительно ли стоит покупать отдельное средство для бёдер, груди или спины? И есть ли ограничения в их использовании?

Что такое дезодоранты для всего тела

Состав таких продуктов во многом похож на обычные дезодоранты. Их задача — нейтрализовать запах, который возникает не от самого пота, а от взаимодействия влаги с бактериями на коже. Для этого производители используют ароматические добавки, мягкие антибактериальные компоненты или поглощающие влагу ингредиенты на основе крахмала.

В отличие от антиперспирантов, они не блокируют выделение пота, а лишь устраняют запах. Главное отличие от традиционных подмышечных средств — формулы, рассчитанные на более чувствительные зоны тела.

"Обычные дезодоранты для подмышек не предназначены для использования на всём теле", — пояснил дерматолог Крис Адигун.

Поэтому универсальные дезодоранты выпускают без агрессивных веществ вроде алюминия, соды или слишком сильных ароматизаторов.

Сравнение: обычные и универсальные дезодоранты

Характеристика Дезодорант для подмышек Дезодорант для всего тела
Зоны применения Только подмышки Подмышки, пах, грудь, спина, бёдра
Состав Может содержать алюминий, соду, сильные отдушки Более мягкие формулы: цинк, миндальная или молочная кислота
Риск раздражения Средний, чаще в подмышках Ниже, учитывая чувствительные зоны
Основная цель Маскировка запаха Маскировка запаха в разных зонах

Где такие средства работают лучше всего

У нас есть два типа потовых желёз: апокриновые и эккриновые. Первые находятся в подмышках, области гениталий и вокруг сосков. Именно они отвечают за появление характерного запаха, так как выделяют секрет с жирами и белками.

"Дезодоранты для всего тела лучше всего подходят тем, кто сильно потеет в паху или именно в этих зонах", — отметил дерматолог Самер Джабер.

Эккриновые железы расположены по всему телу. Они выделяют в основном воду и соль — поэтому спина или лоб могут быть мокрыми, но обычно не издают резкого запаха.

Вывод: универсальные дезодоранты эффективнее всего в зонах с апокриновыми железами.

Советы шаг за шагом: как правильно использовать

  1. Наносите средство только на чистую сухую кожу.

  2. Для интимной зоны выбирайте кремы или стики — они наносятся точечно и не распыляют аромат в чувствительные области.

  3. Отдавайте предпочтение безотдушечным продуктам, особенно если планируете использовать средство на внутренней стороне бедра или в паху.

  4. Не наносите дезодорант внутрь — он предназначен исключительно для внешнего применения.

  5. В жаркие дни комбинируйте дезодорант с лёгкими гигиеническими салфетками или тальком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать обычный дезодорант для подмышек на чувствительных зонах.
    → Последствие: раздражение, сыпь, контактный дерматит.
    → Альтернатива: whole-body формулы с молочной кислотой или цинком.

  • Ошибка: наносить спрей вблизи интимной зоны.
    → Последствие: попадание аромата или спирта на слизистые, риск нарушения pH.
    → Альтернатива: кремы или стики для точечного нанесения.

  • Ошибка: пытаться замаскировать неприятный запах влагалища ароматическим дезодорантом.
    → Последствие: развитие инфекции или дисбаланс микрофлоры.
    → Альтернатива: визит к врачу при изменении запаха или выделений.

А что если…

Если отказаться от специальных средств и пользоваться только обычным дезодорантом? Вероятно, в зонах вроде груди или бёдер появится раздражение. В лучшем случае эффект будет слабым, в худшем — кожа отреагирует воспалением. Поэтому универсальные продукты существуют не зря: они учитывают особенности деликатных областей.

Плюсы и минусы whole-body дезодорантов

Плюсы Минусы
Подходят для разных зон Не предотвращают потоотделение
Мягкий состав без алюминия и соды Эффективны не везде (например, на спине)
Удобные форматы: крем, стик, спрей Дороже обычных дезодорантов
Снижают риск раздражений Маркетинг иногда вводит в заблуждение
Подходят людям с чувствительной кожей Не заменяют визит к врачу при проблемах с запахом

FAQ

Как выбрать дезодорант для всего тела?
Ищите продукты без сильных ароматов и спирта. Хорошо зарекомендовали себя формулы с цинком и молочной кислотой.

Сколько стоит универсальный дезодорант?
Цена варьируется от 500 до 2000 рублей в зависимости от бренда и формата.

Что лучше: стик, спрей или крем?
Для чувствительных зон безопаснее кремы и стики — они позволяют наносить средство точечно. Спреи удобнее для больших участков тела.

Мифы и правда

  • Миф: универсальный дезодорант можно наносить куда угодно.
    Правда: наносить внутрь или на слизистые запрещено.

  • Миф: дезодорант решает проблему чрезмерной потливости.
    Правда: он лишь маскирует запах, а не блокирует потовыделение.

  • Миф: интимные зоны должны пахнуть "свежими фруктами".
    Правда: естественный лёгкий запах — норма, а сильные изменения требуют консультации врача.

3 интересных факта

• Первые дезодоранты появились более 100 лет назад, но изначально они предназначались только для подмышек.
• В составе современных whole-body продуктов часто используют кислоты, аналогичные тем, что встречаются в уходовой косметике для лица.
• На рынке уже появились дезодоранты в формате серума — лёгкие текстуры, которые быстро впитываются и не оставляют следов.

Исторический контекст

  1. 1888 год — запатентован первый дезодорант в США.

  2. В 1950-е годы массово появляются антиперспиранты с алюминием.

  3. В 2010-е начинается тренд на "натуральные" формулы без алюминия.

  4. В 2020-е бренды выводят на рынок универсальные дезодоранты для всего тела. м

