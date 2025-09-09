Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рыба, запечённая в берестяной коре
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:30

Рыба, которая умеет удивлять: фаршированный судак против классической запеканки

Фаршированный судак, запечённый в духовке, сохраняет нежность мяса

Представьте себе блюдо, которое не только тает во рту, но и становится звездой любого праздника. Фаршированный судак в духовке целиком — это не просто еда, а настоящее искусство, способное удивить даже гурманов. А что, если я скажу, что приготовить его проще, чем кажется? Давайте разберёмся шаг за шагом, как превратить обычную рыбу в королевское угощение.

Ингредиенты

  • Судак: 700 г
  • Лимоны: 1 шт.
  • Молоко: 150 мл
  • Булочка: 150 г
  • Лук репчатый: 80 г
  • Сливочное масло: 70 г
  • Яйца: 1 шт.
  • Соль: по вкусу
  • Перец чёрный молотый: по вкусу
  • Растительное масло: 1 ст. л.
  • Майонез: 50 г
  • Зелень: по вкусу
  • Маслины: 5 шт.

Пошаговое приготовление

Разморозьте рыбу заранее, если она заморожена. Масло пусть станет мягким. Срежьте плавники ножницами, очистите от чешуи, удалите глаза и жабры. Промойте и обсушите полотенцем.

Прорежьте спинку вдоль хребта с двух сторон. Сделайте надрезы вдоль рёбер, не прорезая брюшко. Подломите кости у головы и хвоста, удалите их и внутренности. Ещё раз промойте и обсушите. Аккуратно срежьте филе, оставив около 0,5 см мяса на коже.

Поломайте булочку, залейте молоком на 10 минут, отожмите. Берите мягкий хлеб без добавок, чтобы сохранить рыбный вкус.

В блендере измельчите хлеб с филе до однородности (или используйте мясорубку). Лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле 5-7 минут, остудите и добавьте к фаршу. Введите сливочное масло, яйцо и перемешайте.

Наполните тушку фаршем, не переусердствуйте, чтобы кожа не лопнула. Зашейте верх нитью. Смажьте фольгу маслом, заверните судака, положите на противень с водой. Запекайте при 180°C 30-40 минут. Снимите фольгу.

Если как горячее — разрежьте на куски с гарниром. Для закуски дайте остыть, вставьте маслины в глазницы, смажьте маслом. Украсьте майонезом, зеленью, лимоном и овощами.

