Рыба, которая умеет удивлять: фаршированный судак против классической запеканки

Представьте себе блюдо, которое не только тает во рту, но и становится звездой любого праздника. Фаршированный судак в духовке целиком — это не просто еда, а настоящее искусство, способное удивить даже гурманов. А что, если я скажу, что приготовить его проще, чем кажется? Давайте разберёмся шаг за шагом, как превратить обычную рыбу в королевское угощение.

Ингредиенты

Судак: 700 г

Лимоны: 1 шт.

Молоко: 150 мл

Булочка: 150 г

Лук репчатый: 80 г

Сливочное масло: 70 г

Яйца: 1 шт.

Соль: по вкусу

Перец чёрный молотый: по вкусу

Растительное масло: 1 ст. л.

Майонез: 50 г

Зелень: по вкусу

Маслины: 5 шт.

Пошаговое приготовление

Разморозьте рыбу заранее, если она заморожена. Масло пусть станет мягким. Срежьте плавники ножницами, очистите от чешуи, удалите глаза и жабры. Промойте и обсушите полотенцем.

Прорежьте спинку вдоль хребта с двух сторон. Сделайте надрезы вдоль рёбер, не прорезая брюшко. Подломите кости у головы и хвоста, удалите их и внутренности. Ещё раз промойте и обсушите. Аккуратно срежьте филе, оставив около 0,5 см мяса на коже.

Поломайте булочку, залейте молоком на 10 минут, отожмите. Берите мягкий хлеб без добавок, чтобы сохранить рыбный вкус.

В блендере измельчите хлеб с филе до однородности (или используйте мясорубку). Лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле 5-7 минут, остудите и добавьте к фаршу. Введите сливочное масло, яйцо и перемешайте.

Наполните тушку фаршем, не переусердствуйте, чтобы кожа не лопнула. Зашейте верх нитью. Смажьте фольгу маслом, заверните судака, положите на противень с водой. Запекайте при 180°C 30-40 минут. Снимите фольгу.

Если как горячее — разрежьте на куски с гарниром. Для закуски дайте остыть, вставьте маслины в глазницы, смажьте маслом. Украсьте майонезом, зеленью, лимоном и овощами.