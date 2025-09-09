Рыба, которая умеет удивлять: фаршированный судак против классической запеканки
Представьте себе блюдо, которое не только тает во рту, но и становится звездой любого праздника. Фаршированный судак в духовке целиком — это не просто еда, а настоящее искусство, способное удивить даже гурманов. А что, если я скажу, что приготовить его проще, чем кажется? Давайте разберёмся шаг за шагом, как превратить обычную рыбу в королевское угощение.
Ингредиенты
- Судак: 700 г
- Лимоны: 1 шт.
- Молоко: 150 мл
- Булочка: 150 г
- Лук репчатый: 80 г
- Сливочное масло: 70 г
- Яйца: 1 шт.
- Соль: по вкусу
- Перец чёрный молотый: по вкусу
- Растительное масло: 1 ст. л.
- Майонез: 50 г
- Зелень: по вкусу
- Маслины: 5 шт.
Пошаговое приготовление
Разморозьте рыбу заранее, если она заморожена. Масло пусть станет мягким. Срежьте плавники ножницами, очистите от чешуи, удалите глаза и жабры. Промойте и обсушите полотенцем.
Прорежьте спинку вдоль хребта с двух сторон. Сделайте надрезы вдоль рёбер, не прорезая брюшко. Подломите кости у головы и хвоста, удалите их и внутренности. Ещё раз промойте и обсушите. Аккуратно срежьте филе, оставив около 0,5 см мяса на коже.
Поломайте булочку, залейте молоком на 10 минут, отожмите. Берите мягкий хлеб без добавок, чтобы сохранить рыбный вкус.
В блендере измельчите хлеб с филе до однородности (или используйте мясорубку). Лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле 5-7 минут, остудите и добавьте к фаршу. Введите сливочное масло, яйцо и перемешайте.
Наполните тушку фаршем, не переусердствуйте, чтобы кожа не лопнула. Зашейте верх нитью. Смажьте фольгу маслом, заверните судака, положите на противень с водой. Запекайте при 180°C 30-40 минут. Снимите фольгу.
Если как горячее — разрежьте на куски с гарниром. Для закуски дайте остыть, вставьте маслины в глазницы, смажьте маслом. Украсьте майонезом, зеленью, лимоном и овощами.
