Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
курьер
курьер
© commons.wikimedia.org by Доставка международной посылки is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:28

"Они боятся": курьеры массово бросают велосипеды после рейдов в Чикаго — бизнес в панике

Сооснователь Whizz: из-за иммиграционных рейдов в Чикаго курьеры возвращают электровелосипеды

На этой неделе в сети разлетелось видео: курьер на электровелосипеде мчится по мосту в Чикаго, преследуемый группой вооружённых агентов в масках. Крики "Взять его!" и кадры погони моментально стали символом страха, который охватил работников доставки еды в США. Для многих это лишь картинка из новостей, но для компаний, работающих в сфере гиг-экономики, это новая реальность.

Особенно остро ситуацию прочувствовала компания Whizz, которая сдаёт в аренду электровелосипеды курьерам. Сооснователь стартапа Майк Перегудов рассказал, что с лета бизнес в Чикаго фактически замер, а часть курьеров вернула велосипеды, опасаясь задержаний.

Как рос Whizz и что изменилось

Whizz вышел на чикагский рынок весной 2025 года. Вначале рост был впечатляющим:

  • март — 0 велосипедов,

  • июль — около 300 единиц в автопарке.

Компания рассчитывала расширяться и закрепить успех, предлагая доставщикам надёжные и безопасные велосипеды в аренду. Это выглядело особенно перспективно, учитывая, что многие курьеры раньше вынуждены были использовать "самосборные" мопеды и велосипеды сомнительного качества, которые часто попадали под запреты.

Но в августе, после того как Дональд Трамп пригрозил ввести в Чикаго войска Национальной гвардии и усилил иммиграционные рейды, рост остановился. Более того, Whizz потерял около 8% клиентов в городе.

"Они боятся", — сказал Перегудов о доставщиках, вернувших велосипеды.

Где Whizz работает сегодня

Компания присутствует в нескольких крупных городах США:

  • Чикаго,

  • Нью-Йорк,

  • Сан-Франциско,

  • Филадельфия,

  • Вашингтон (округ Колумбия).

Любопытно, что в Вашингтоне дела идут лучше, чем в Чикаго. Перегудов объясняет это тем, что рейды там чаще направлены на мопедистов с бензиновыми скутерами и без прав, что подталкивает курьеров переходить на электровелосипеды.

Сравнение: электровелосипед Whizz и бензиновый мопед

Параметр Электровелосипед Бензиновый мопед
Регулирование Менее строгое Требует прав, часто под запретами
Стоимость аренды Ниже Выше
Риск попасть под рейд Меньше Больше
Экологичность Высокая Низкая
Надёжность Новые модели Часто подержанные и нестабильные

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: курьеры продолжают ездить на бензиновых мопедах без документов.
    Последствие: повышенный риск ареста и штрафов.
    Альтернатива: переходить на электровелосипеды, где регулирование мягче.

  • Ошибка: бизнес игнорирует политические риски.
    Последствие: внезапные потери клиентов, снижение доходов.
    Альтернатива: диверсификация рынков и работа с разными категориями работников.

  • Ошибка: не учитывать фактор страха среди мигрантов.
    Последствие: падение лояльности и массовый возврат техники.
    Альтернатива: предлагать дополнительные гарантии и поддержку клиентам.

А что если…

А что если массовые иммиграционные рейды станут нормой? Тогда рынок доставки еды в США может сильно измениться. Курьеры начнут уходить в тень или вовсе покидать отрасль, а сервисы аренды и доставки потеряют значительную часть рабочей силы.

Но если акцент сместится на экологичный транспорт и более прозрачные условия, компании вроде Whizz смогут закрепиться как надёжные партнёры для курьеров.

Плюсы и минусы аренды электровелосипеда Whizz

Плюсы Минусы
Доступная аренда Риски из-за иммиграционных рейдов
Меньше требований от властей Рост страха у работников
Экологичность и тишина Ограниченная скорость
Удобно для курьеров Завязка на политическую ситуацию
Возможность быстро начать работу Зависимость от регулирования

FAQ

Почему курьеры отказываются от велосипедов?
Из-за страха задержаний: рейды ICE и CBP затрагивают даже граждан США и обладателей грин-карт.

Whizz нанимает курьеров?
Нет, компания только сдаёт велосипеды в аренду. Работать может любой, у кого есть ID, соцномер и кредитная карта.

В каких городах ситуация наиболее напряжённая?
В Чикаго и Вашингтоне. В Нью-Йорке и Сан-Франциско рейды тоже есть, но меньше милитаристских акций.

Есть ли выгода в аренде электровелосипеда?
Да, особенно там, где бензиновые мопеды жёстко регулируются или запрещены.

Мифы и правда

  • Миф: ICE задерживает только нелегальных мигрантов.
    Правда: под рейды попадают и граждане США, и обладатели грин-карт.

  • Миф: электровелосипед полностью безопасен от проверок.
    Правда: риски есть всегда, но они ниже, чем у мопедов.

  • Миф: Whizz напрямую контролирует курьеров.
    Правда: компания лишь сдаёт транспорт в аренду, не являясь работодателем.

Три интересных факта

  1. Whizz вырос с нуля до 300 велосипедов в Чикаго всего за 4 месяца.

  2. Видео погони курьера в Чикаго стало вирусным символом страха перед ICE.

  3. Перегудов сам иммигрант, получивший визу для "талантливых специалистов".

Исторический контекст

  • 2010-е: рост гиг-экономики в США и появление Uber Eats, DoorDash.

  • 2020-е: массовый переход курьеров на электровелосипеды.

  • 2023: ужесточение регулирования бензиновых мопедов в Нью-Йорке.

  • 2025: усиление иммиграционных рейдов и вмешательство армии в отдельных городах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России представили роботизированный массажный стол Roden на базе ИИ сегодня в 13:18

"Массажист" без усталости и выходных: в России появился робот, который мнёт лучше человека

В России представили роботизированный массажный стол с искусственным интеллектом. Он проводит до 360 сеансов в месяц и может изменить рынок wellness-услуг.

Читать полностью » ChargerLAB: iPhone Air заряжается почти вдвое медленнее, чем iPhone 17 Pro Max сегодня в 12:18

Apple снова всё усложнила: одна из новинок iPhone заряжается медленнее даже старых моделей

Новый iPhone Air заряжается медленнее старших моделей: его мощность ограничена 18–19 Вт. Почему Apple пошла на этот шаг — и что это значит для пользователей?

Читать полностью » AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны сентября: лидируют Xiaomi 17 Pro Max и Pro сегодня в 11:18

Прокачал мощность до предела — Xiaomi взяла весь пьедестал AnTuTu

В сентябрьском рейтинге AnTuTu лидерами стали сразу три смартфона Xiaomi на новом чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Но сможет ли компания удержать позиции в октябре?

Читать полностью » Microsoft подняла цену Xbox Game Pass Ultimate с $20 до $30 в месяц сегодня в 10:18

Плати больше — получай то же самое: почему Xbox подписка теперь всех раздражает

Microsoft резко подняла цену Game Pass Ultimate с $20 до $30. Игроки возмутились, а соцсети заполнились отказами от подписки.

Читать полностью » Журналисты обнаружили бота Apple для отправки одноразовых паролей в Telegram сегодня в 9:18

Apple тихо переезжает в Telegram: SMS-коды становятся пережитком прошлого

Apple тестирует новый способ доставки кодов подтверждения через Telegram. Это дешевле SMS, но пока система работает нестабильно.

Читать полностью » Эксперт МФТИ: создать полностью российский смартфон невозможно сегодня в 8:18

Сборка в Китае, чипы с Тайваня, но ОС — наша: как устроен "российский" телефон

Эксперт МФТИ объяснил, почему в России невозможно создать полностью отечественный смартфон. При этом компании делают ставку на локальные ОС и безопасность.

Читать полностью » М.Видео: в России за 9 месяцев 2025 года продано 16,5 млн смартфонов сегодня в 7:17

iPhone на троне, но рынок уходит в Китай: что творится с продажами смартфонов в России

За девять месяцев 2025 года в России продано 16,5 млн смартфонов на 405 млрд руб. Кто лидирует в штуках и выручке — и какие модели вошли в топ?

Читать полностью » iFixit поставил AirPods Pro 3 ноль баллов за ремонтопригодность сегодня в 6:28

Не чинится, не разбирается, не прощает ошибок: что скрывают новые AirPods

iFixit разобрал новые AirPods Pro 3 и поставил им 0 из 10 за ремонтопригодность. Какие обновления появились в наушниках — и что это значит для пользователей?

Читать полностью »

Новости
Наука

В провинции Хубэй обнаружены яйца динозавров возрастом 86 миллионов лет
Культура и шоу-бизнес

Тейлор Свифт рассказала, как Трэвис Келси сделал ей предложение во время записи подкаста
Спорт и фитнес

Физиотерапевты: неправильный хват и отсутствие опоры ног делают жим лёжа опасным
Дом

На маленьких кухнях используют вертикальные посудомойки вместимостью до 6 комплектов посуды
Еда

Для лазаньи используют моцареллу, сулугуни, пармезан или их сочетание
Наука

В Британии после ухода римлян продолжали добывать металлы
Красота и здоровье

Доцент Бенджамин Гордон: жёсткого анаболического окна для белка после тренировки не существует
Садоводство

Подготовка дачи к зиме: советы по водопроводу, крыше, фундаменту и защите от воров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet