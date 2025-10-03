"Они боятся": курьеры массово бросают велосипеды после рейдов в Чикаго — бизнес в панике
На этой неделе в сети разлетелось видео: курьер на электровелосипеде мчится по мосту в Чикаго, преследуемый группой вооружённых агентов в масках. Крики "Взять его!" и кадры погони моментально стали символом страха, который охватил работников доставки еды в США. Для многих это лишь картинка из новостей, но для компаний, работающих в сфере гиг-экономики, это новая реальность.
Особенно остро ситуацию прочувствовала компания Whizz, которая сдаёт в аренду электровелосипеды курьерам. Сооснователь стартапа Майк Перегудов рассказал, что с лета бизнес в Чикаго фактически замер, а часть курьеров вернула велосипеды, опасаясь задержаний.
Как рос Whizz и что изменилось
Whizz вышел на чикагский рынок весной 2025 года. Вначале рост был впечатляющим:
-
март — 0 велосипедов,
-
июль — около 300 единиц в автопарке.
Компания рассчитывала расширяться и закрепить успех, предлагая доставщикам надёжные и безопасные велосипеды в аренду. Это выглядело особенно перспективно, учитывая, что многие курьеры раньше вынуждены были использовать "самосборные" мопеды и велосипеды сомнительного качества, которые часто попадали под запреты.
Но в августе, после того как Дональд Трамп пригрозил ввести в Чикаго войска Национальной гвардии и усилил иммиграционные рейды, рост остановился. Более того, Whizz потерял около 8% клиентов в городе.
"Они боятся", — сказал Перегудов о доставщиках, вернувших велосипеды.
Где Whizz работает сегодня
Компания присутствует в нескольких крупных городах США:
-
Чикаго,
-
Нью-Йорк,
-
Сан-Франциско,
-
Филадельфия,
-
Вашингтон (округ Колумбия).
Любопытно, что в Вашингтоне дела идут лучше, чем в Чикаго. Перегудов объясняет это тем, что рейды там чаще направлены на мопедистов с бензиновыми скутерами и без прав, что подталкивает курьеров переходить на электровелосипеды.
Сравнение: электровелосипед Whizz и бензиновый мопед
|Параметр
|Электровелосипед
|Бензиновый мопед
|Регулирование
|Менее строгое
|Требует прав, часто под запретами
|Стоимость аренды
|Ниже
|Выше
|Риск попасть под рейд
|Меньше
|Больше
|Экологичность
|Высокая
|Низкая
|Надёжность
|Новые модели
|Часто подержанные и нестабильные
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: курьеры продолжают ездить на бензиновых мопедах без документов.
Последствие: повышенный риск ареста и штрафов.
Альтернатива: переходить на электровелосипеды, где регулирование мягче.
-
Ошибка: бизнес игнорирует политические риски.
Последствие: внезапные потери клиентов, снижение доходов.
Альтернатива: диверсификация рынков и работа с разными категориями работников.
-
Ошибка: не учитывать фактор страха среди мигрантов.
Последствие: падение лояльности и массовый возврат техники.
Альтернатива: предлагать дополнительные гарантии и поддержку клиентам.
А что если…
А что если массовые иммиграционные рейды станут нормой? Тогда рынок доставки еды в США может сильно измениться. Курьеры начнут уходить в тень или вовсе покидать отрасль, а сервисы аренды и доставки потеряют значительную часть рабочей силы.
Но если акцент сместится на экологичный транспорт и более прозрачные условия, компании вроде Whizz смогут закрепиться как надёжные партнёры для курьеров.
Плюсы и минусы аренды электровелосипеда Whizz
|Плюсы
|Минусы
|Доступная аренда
|Риски из-за иммиграционных рейдов
|Меньше требований от властей
|Рост страха у работников
|Экологичность и тишина
|Ограниченная скорость
|Удобно для курьеров
|Завязка на политическую ситуацию
|Возможность быстро начать работу
|Зависимость от регулирования
FAQ
Почему курьеры отказываются от велосипедов?
Из-за страха задержаний: рейды ICE и CBP затрагивают даже граждан США и обладателей грин-карт.
Whizz нанимает курьеров?
Нет, компания только сдаёт велосипеды в аренду. Работать может любой, у кого есть ID, соцномер и кредитная карта.
В каких городах ситуация наиболее напряжённая?
В Чикаго и Вашингтоне. В Нью-Йорке и Сан-Франциско рейды тоже есть, но меньше милитаристских акций.
Есть ли выгода в аренде электровелосипеда?
Да, особенно там, где бензиновые мопеды жёстко регулируются или запрещены.
Мифы и правда
-
Миф: ICE задерживает только нелегальных мигрантов.
Правда: под рейды попадают и граждане США, и обладатели грин-карт.
-
Миф: электровелосипед полностью безопасен от проверок.
Правда: риски есть всегда, но они ниже, чем у мопедов.
-
Миф: Whizz напрямую контролирует курьеров.
Правда: компания лишь сдаёт транспорт в аренду, не являясь работодателем.
Три интересных факта
-
Whizz вырос с нуля до 300 велосипедов в Чикаго всего за 4 месяца.
-
Видео погони курьера в Чикаго стало вирусным символом страха перед ICE.
-
Перегудов сам иммигрант, получивший визу для "талантливых специалистов".
Исторический контекст
-
2010-е: рост гиг-экономики в США и появление Uber Eats, DoorDash.
-
2020-е: массовый переход курьеров на электровелосипеды.
-
2023: ужесточение регулирования бензиновых мопедов в Нью-Йорке.
-
2025: усиление иммиграционных рейдов и вмешательство армии в отдельных городах.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru