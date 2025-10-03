"Они боятся": курьеры массово бросают велосипеды после рейдов в Чикаго — бизнес в панике

На этой неделе в сети разлетелось видео: курьер на электровелосипеде мчится по мосту в Чикаго, преследуемый группой вооружённых агентов в масках. Крики "Взять его!" и кадры погони моментально стали символом страха, который охватил работников доставки еды в США. Для многих это лишь картинка из новостей, но для компаний, работающих в сфере гиг-экономики, это новая реальность.

Особенно остро ситуацию прочувствовала компания Whizz, которая сдаёт в аренду электровелосипеды курьерам. Сооснователь стартапа Майк Перегудов рассказал, что с лета бизнес в Чикаго фактически замер, а часть курьеров вернула велосипеды, опасаясь задержаний.

Как рос Whizz и что изменилось

Whizz вышел на чикагский рынок весной 2025 года. Вначале рост был впечатляющим:

март — 0 велосипедов,

июль — около 300 единиц в автопарке.

Компания рассчитывала расширяться и закрепить успех, предлагая доставщикам надёжные и безопасные велосипеды в аренду. Это выглядело особенно перспективно, учитывая, что многие курьеры раньше вынуждены были использовать "самосборные" мопеды и велосипеды сомнительного качества, которые часто попадали под запреты.

Но в августе, после того как Дональд Трамп пригрозил ввести в Чикаго войска Национальной гвардии и усилил иммиграционные рейды, рост остановился. Более того, Whizz потерял около 8% клиентов в городе.

"Они боятся", — сказал Перегудов о доставщиках, вернувших велосипеды.

Где Whizz работает сегодня

Компания присутствует в нескольких крупных городах США:

Чикаго,

Нью-Йорк,

Сан-Франциско,

Филадельфия,

Вашингтон (округ Колумбия).

Любопытно, что в Вашингтоне дела идут лучше, чем в Чикаго. Перегудов объясняет это тем, что рейды там чаще направлены на мопедистов с бензиновыми скутерами и без прав, что подталкивает курьеров переходить на электровелосипеды.

Сравнение: электровелосипед Whizz и бензиновый мопед

Параметр Электровелосипед Бензиновый мопед Регулирование Менее строгое Требует прав, часто под запретами Стоимость аренды Ниже Выше Риск попасть под рейд Меньше Больше Экологичность Высокая Низкая Надёжность Новые модели Часто подержанные и нестабильные

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: курьеры продолжают ездить на бензиновых мопедах без документов.

Последствие: повышенный риск ареста и штрафов.

Альтернатива: переходить на электровелосипеды, где регулирование мягче.

Ошибка: бизнес игнорирует политические риски.

Последствие: внезапные потери клиентов, снижение доходов.

Альтернатива: диверсификация рынков и работа с разными категориями работников.

Ошибка: не учитывать фактор страха среди мигрантов.

Последствие: падение лояльности и массовый возврат техники.

Альтернатива: предлагать дополнительные гарантии и поддержку клиентам.

А что если…

А что если массовые иммиграционные рейды станут нормой? Тогда рынок доставки еды в США может сильно измениться. Курьеры начнут уходить в тень или вовсе покидать отрасль, а сервисы аренды и доставки потеряют значительную часть рабочей силы.

Но если акцент сместится на экологичный транспорт и более прозрачные условия, компании вроде Whizz смогут закрепиться как надёжные партнёры для курьеров.

Плюсы и минусы аренды электровелосипеда Whizz

Плюсы Минусы Доступная аренда Риски из-за иммиграционных рейдов Меньше требований от властей Рост страха у работников Экологичность и тишина Ограниченная скорость Удобно для курьеров Завязка на политическую ситуацию Возможность быстро начать работу Зависимость от регулирования

FAQ

Почему курьеры отказываются от велосипедов?

Из-за страха задержаний: рейды ICE и CBP затрагивают даже граждан США и обладателей грин-карт.

Whizz нанимает курьеров?

Нет, компания только сдаёт велосипеды в аренду. Работать может любой, у кого есть ID, соцномер и кредитная карта.

В каких городах ситуация наиболее напряжённая?

В Чикаго и Вашингтоне. В Нью-Йорке и Сан-Франциско рейды тоже есть, но меньше милитаристских акций.

Есть ли выгода в аренде электровелосипеда?

Да, особенно там, где бензиновые мопеды жёстко регулируются или запрещены.

Мифы и правда

Миф: ICE задерживает только нелегальных мигрантов.

Правда: под рейды попадают и граждане США, и обладатели грин-карт.

Миф: электровелосипед полностью безопасен от проверок.

Правда: риски есть всегда, но они ниже, чем у мопедов.

Миф: Whizz напрямую контролирует курьеров.

Правда: компания лишь сдаёт транспорт в аренду, не являясь работодателем.

Три интересных факта

Whizz вырос с нуля до 300 велосипедов в Чикаго всего за 4 месяца. Видео погони курьера в Чикаго стало вирусным символом страха перед ICE. Перегудов сам иммигрант, получивший визу для "талантливых специалистов".

