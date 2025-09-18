Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Уитни Хьюстон
© commons.wikimedia.org by Asterio Tecson is licensed under CC BY-SA 2.0
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:59

Цифровое воскрешение: концерты Хьюстон обещают потрясти музыкальную индустрию

В США готовят уникальное шоу: концерты, где зрители услышат голос Уитни Хьюстон, воссозданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Организаторы планируют тур в семи городах, и уже в сентябре поклонники смогут стать свидетелями того, что ещё недавно казалось фантастикой.

Как работает технология

Современные нейросети позволяют извлекать вокал из старых записей и очищать его до уровня "живого" исполнения. Для проекта использовали архивные треки певицы, разделив их на многослойные аудиодорожки. Это стало основой для синтеза концертов, где голос будет сопровождать симфонический оркестр.

"Такой концерт был бы невозможен пять лет назад, когда технология разделения не достигала нужной точности", — сказал генеральный директор Moises Джеральдо Рамос.

Компания Moises отвечает за техническую часть шоу, применяя собственные алгоритмы. Их задача — сохранить эмоциональную силу вокала, не допустив искажений.

Сравнение: классический концерт и цифровое шоу

Критерий Обычное выступление AI-концерт
Исполнитель Живой артист Голос, восстановленный нейросетью
Сопровождение Живые музыканты Симфонический оркестр + цифровая дорожка
Эмоции Атмосфера зависит от певца Эффект ностальгии и уникальности
Доступность Ограничена расписанием артиста Можно масштабировать и повторять

А что если…

…подобные концерты станут новой нормой? Это может привести к возрождению архивов многих исполнителей. Успех тура Уитни Хьюстон откроет путь к виртуальным концертам Майкла Джексона, Фредди Меркьюри или Эми Уайнхаус. Для музыкальной индустрии это станет новой бизнес-моделью.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Возможность "услышать" артиста снова Отсутствие живого общения со сценой
Высокое качество звука Этические вопросы об использовании голоса
Симфонический аккомпанемент Риск воспринимать шоу как "копию"
Расширение доступности Стоимость билетов может быть высокой

Мифы и правда

  • Миф: такие концерты полностью подделка.

  • Правда: используется реальный голос певицы, очищенный и реконструированный нейросетью.

  • Миф: технология заменит живых исполнителей.

  • Правда: это нишевый формат, больше направленный на сохранение наследия.

  • Миф: качество будет низким.

  • Правда: современные алгоритмы позволяют добиться студийного уровня звучания.

Три интересных факта

  1. Песня "I Will Always Love You" остаётся самой продаваемой женской композицией в истории.
  2. Уитни Хьюстон попала в Книгу рекордов Гиннесса за количество наград.
  3. В 2020 году уже проводился эксперимент с её голографическим образом, но нынешний проект впервые делает акцент именно на голосе.

Исторический контекст

  • 1992 год — фильм "Телохранитель", где певица исполнила главную роль.

  • 2009 год — её последний студийный альбом "I Look to You".

  • 2012 год — смерть артистки, оставившая огромный пробел в музыкальной индустрии.

  • 2024 год — первый анонс тура с голосом, созданным искусственным интеллектом.

